Studeren voor ingenieur: dit zijn de richtingen (en waarom je ze moet kiezen) Ingenieurs - Jobat

25 oktober 2019

08u30

Bron: Jobat.be 0 Jobs Denk je eraan om voor ingenieur te studeren? Goed idee, maar welke richting kies je? Je kan namelijk voor burgerlijk, industrieel of bio-ingenieur gaan. De volgende checklist kan je helpen bij die keuze.

Wat is het verschil qua opleiding?

Studenten industrieel ingenieur krijgen een stevige wetenschappelijke basis wiskunde, chemie en fysica. Daarnaast krijgen ze ook typische ingenieursvaardigheden aangeleerd, zoals informatica en grafische technieken. Vergeleken met andere ingenieursrichtingen is de masteropleiding sterk gericht op de praktijk en hebben studenten al veel contact met de bedrijfswereld.

Wie voor burgerlijk ingenieur kiest, mag zich voorbereiden op een ferme portie wiskunde. Burgerlijk ingenieurs leren ook om producten en processen te bedenken en niet enkel te ontwikkelen, te verbeteren of te realiseren. Verder zijn er veel gelijkenissen met de opleiding industrieel ingenieur. Voor zij die gaan voor een diploma als burgerlijk ingenieur-architect komen er natuurlijk een boel ontwerpvakken bij.

Toekomstige bio-ingenieurs krijgen tijdens hun opleiding een fors pakket wiskunde, biologie, chemie en fysica. Typisch voor de opleiding is dat die wetenschappen geïntegreerd worden gebruikt. Een probleem wordt dus interdisciplinair benaderd. Verder is er ook grote aandacht voor bodem, lucht, water, fauna en flora.

Bekijk hier de jobs voor ingenieurs.

Wat is de inhoud van de job?

Een industrieel ingenieur houdt zich vaak bezig met processen en kwaliteitscontroles. De sectoren waarin hij of zij terechtkomt zijn erg divers. Denk bijvoorbeeld aan (hernieuwbare) energie, lucht- en ruimtevaart, elektronica of communicatietechnologie.

Burgerlijk ingenieurs bedenken oplossingen en dat doen ze in de meest uiteenlopende gebieden: van informatica over energie en transport tot geneeskunde. Behoorlijk wat burgerlijk ingenieurs komen terecht in een leidinggevende job. Als burgerlijk ingenieur-architect kan je uiteraard aan de slag als architect, weliswaar na een stage als je zelfstandig architect-ontwerper wilt worden. Maar je kan ook een adviserende rol opnemen als ingenieur. Of je gaat aan de slag bij een bouwonderneming of -promotor.

Bio-ingenieurs komen vaak terecht in een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie. Ook zij evolueren niet zelden naar een kaderfunctie. Landbouw, voeding, chemie, farma, energie, milieu en de biomedische sector zijn vaak de werkomgeving waarin ze terechtkomen.

Lees ook: Dit verwachten startende ingenieurs van hun eerste job

Hoeveel zal je verdienen?

De helft van de startende industrieel ingenieurs verdient minstens 2.500 euro bruto per maand. Voor de burgerlijk en bio-ingenieurs is dat 2.800 euro. Verderop in hun carrière wordt dat verschil groter. Voor de groep met een anciënniteit tussen 10 en 19 jaar is het mediaaninkomen van industrieel ingenieurs 4.247 euro. Voor de burgerlijk en bio-ingenieurs is dat 5.300 euro. De cijfers komen uit de laatste Salarisenquête van ie-net ingenieursvereniging.

Tip: Vergelijk jouw loon met andere profielen op het Salariskompas.

Zal je werk vinden?

Ja, er is werk voor afgestudeerde ingenieurs. Vergeleken met enkele andere beroepsgroepen zijn er behoorlijk wat vacatures voor het aantal kandidaten. Bij de laatste meting door de VDAB (februari 2019) waren er 367 vacatures voor burgerlijk ingenieurs en 571 kandidaten. Die laatste zijn niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) die aan de VDAB lieten weten beschikbaar te zijn voor een job als burgerlijk ingenieur.

Bij de industrieel ingenieurs is de vraag groter dan het aanbod: 1.291 kandidaten voor 1.314 vacatures. Enkel naar de bio-ingenieurs lijkt er minder vraag te zijn: tegenover 311 kandidaten staan 27 vacatures. Toch is ook voor hen de situatie vrij rooskleurig. Eerder vertelde Joeri Denayer, voorzitter van de vakgroep bio-ingenieurswetenschappen (VUB), aan vacature.com dat 90% van de afgestudeerden binnen het half jaar werk heeft.

Bekijk hier openstaande vacatures in Engineering.

Lees ook:

Als ingenieur werken bij de overheid: dit zijn de troeven

Most wanted top 5: ingenieurs

5 vragen aan een industrieel ingenieur: “Over mijn loon hoor je mij niet klagen”



Bronnen: ie-net, KU Leuven, Onderwijskiezer, vacature.com, VDAB, VUB