Studeer jij binnenkort af? Bij deze bedrijven neemt je carrière een vliegende start Young Graduates - Jobat

14 januari 2020

07u30

Bron: jobat.be 0 Jobs Als je bezig bent aan je laatste semester als student, krijg je vast continu de vraag wat je gaat doen eens je jouw diploma beet hebt. Nog geen idee? Geen paniek. Verdiep je eens in de programma’s voor young graduates die veel bedrijven aanbieden. Via zo’n traject leer je op korte tijd veel bij en kan je snel doorgroeien naar een leidinggevende positie. Misschien vind je je droomjob wel via een van de volgende betaalde traineeships.

Word CEO voor een maand

Wil jij proeven van het leven als CEO? The Adecco Group geeft jaarlijks één afgestudeerde de kans om een maand lang mee te lopen met de chief executive officer. En ja, daar hoort een CEO-salaris bij. Nadien kan je mogelijk aan de slag bij het hr-bedrijf of één van zijn klanten. Vorig jaar stelden maar liefst 3.600 jongeren zich kandidaat, dus de concurrentie is groot. Maar het selectieproces is eigenlijk al een ervaring op zich. De winnaar wordt namelijk bepaald aan de hand van een leerrijke reeks workshops, presentaties, interviews en een bootcamp. Haal je de CEO-titel niet binnen maar val je wel op in de selecties, dan krijg je misschien alsnog een job aangeboden.

Benieuwd hoeveel je als starter écht zal verdienen? Bekijk het op ons Salariskompas.

Ontdek verschillende facetten van IT

Omdat IT’ers zo gegeerd zijn op de arbeidsmarkt, kan je na je opleiding informatica zowaar overal aan de slag. Daarnaast moet je ook nog bepalen welke functie je precies wil uitoefenen. Je zou voor minder keuzestress krijgen! Bank-verzekeraar Crelan heeft zo een young graduate-traject ontworpen dat je beslissing gemakkelijker maakt. Gedurende 24 maanden mogen geselecteerde kandidaten zich onderdompelen in drie verschillende IT-jobs. Je krijgt telkens een doorgedreven opleiding en je werkt daarnaast aan een eigen project. Nadien beslis je of een job als functioneel expert, als technisch expert of eerder een job bij service management je het beste op het lijf is geschreven. Nog meer interessante vacatures in IT vind je hier.

Verzeker je toekomst in telecom

Om een succesvolle carrière uit te bouwen heb je méér nodig dan vakkennis. Ook goede soft skills, een breed netwerk en een durversmentaliteit zijn een must. Dat hebben ze bij Telenet goed begrepen. Word je hier geselecteerd voor het young graduate-traject, dan mag je acht meerdaagse trainingsmodules doorlopen over een periode van twee jaar samen met starters van andere afdelingen. Zo heb je meteen connecties binnen departementen als engineering, ICT, marketing en finance. Samen werken jullie aan jullie leadership skills, geven jullie business cases vorm en leren jullie innovatieve ideeën te bedenken. Het hoogtepunt van het traject is ongetwijfeld de pitch van je eigen product bij de CEO en directie van Telenet. De uitgelezen kans om je stempel te drukken op de telecomwereld.

Leid bedrijfshuishoudens in binnen- en buitenland

Facilityspecialist ISS levert diensten als schoonmaak, catering en receptie aan andere bedrijven. Om dat in goede banen te leiden, zijn enthousiaste leidinggevenden nodig. Daarom heeft ISS een 18 maanden durend Global Management Trainee-programma uitgestippeld voor starters over de hele wereld. Eerst steek je zelf de handen uit de mouwen bij klanten, om vertrouwd te raken met de diverse functies in de firma. Nadien zet je een studie op poten rond een facilitair vraagstuk, waarvoor je stage gaat lopen elders in Europa, in Azië of de VS. Ook volg je workshops rond best practices in het buitenland. Op het einde van de rit ben je opgeklommen van onderaan de ladder tot een managementfunctie.

Sta aan het roer van een supermarkt

Lijkt het je wat om je ‘eigen’ supermarkt te leiden? Dankzij het Retail Operations-traineeship van Lidl kan je wens al na anderhalf jaar werkelijkheid worden. Je betaalde opleiding start met een tweedaags bootcamp vol rollenspellen, presentaties en andere gedurfde activiteiten. Daarna ga je achtereenvolgens aan de slag als winkelbediende, assistent store manager, medewerker in het distributiecentrum, store manager, district manager en retail operations manager. Van een blitzcarrière gesproken. Nog meer jobs in retail vind je hier.

Lees ook:

Dit zijn de sectoren met het grootste personeelsverloop

Wat als je opeens een andere job aangeboden krijgt?

4 tips om dit jaar eindelijk die droomjob te strikken