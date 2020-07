Stijging van aantal gewerkte dagen zet zich voort in juni jv

16 juli 2020

08u06

Bron: belga 0 Jobs In juni is het aantal gewerkte dagen met 15 procent gestegen tegenover de maand mei. Daarmee ligt het aandeel gewerkte dagen amper 3 procent lager dan het normale niveau van juni vorig jaar en zet de relance die zich vanaf mei manifesteerde door. Dat blijkt uit een studie van HR-bedrijf SD Worx.

In juni lag het aandeel gewerkte dagen gemiddeld op 76 procent. Daarmee is dit aandeel 15 procent gestegen tegenover een maand eerder, want in mei lag dat percentage op 66 procent. De stijging is vooral op te tekenen vanaf de tweede week van juni met de versoepelingen op 8 juni, zoals de heropening van onder meer cafés, restaurants, nachtwinkels en fitnesscentra.

Het aandeel gewerkte dagen lag daarmee nog maar op 3,39 procent onder het normale niveau voor deze periode. In de luchtvaart en horeca ligt dat cijfer nog onder de 50 procent (respectievelijk op 37 en 43 procent).

Voor de studie baseerde SD Worx zich op loongegevens van ongeveer een miljoen Belgische werknemers in de private sector, onder wie een derde arbeiders en twee derde bedienden.