Staycation oké, maar wat met ons vakantiegeld? Matthias Van Milders

20 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Salaris Hoe onze vakantie er deze zomer zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Wanneer we ons vakantiegeld krijgen, dat weten we wel. Arbeiders zien hun vakantiegeld tijdig op hun rekening staan, misschien zelfs wat vroeger dan normaal. Bedienden krijgen hun enkel vakantiegeld zoals altijd wanneer ze vakantie nemen. Maar het dubbel vakantiegeld komt voor sommige bedienden dit jaar mogelijk iets later. Hoe onze vakantie er deze zomer zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Wanneer we ons vakantiegeld krijgen, dat weten we wel. Arbeiders zien hun vakantiegeld tijdig op hun rekening staan, misschien zelfs wat vroeger dan normaal. Bedienden krijgen hun enkel vakantiegeld zoals altijd wanneer ze vakantie nemen. Maar het dubbel vakantiegeld komt voor sommige bedienden dit jaar mogelijk iets later. Jobat.be vroeg extra uitleg aan Geert Vermeir van SD Worx.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of een sectorale vakantiekas. Dat gebeurt in mei of juni. De coronacrisis verandert dat niet, zelfs als de werkgever uitstel van betaling kreeg voor de RSZ-bijdragen in het kader van corona. Hij mag de sociale bijdragen, waaronder die voor het vakantiegeld voor arbeiders, dan later betalen. In dat geval zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) het budget voor het vakantiegeld tijdelijk al ter beschikking stellen van de vakantiegeldfondsen.

Tip: Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld? Bereken het snel hier.

Vervroegd vakantiegeld

In sommige sectoren wordt het vakantiegeld voor arbeiders zelfs vroeger betaald omwille van de coronacrisis. Werk je in de schoonmaak of de horeca? Of ben je aan de slag in de dienstencheques- of interimsector? Dan staat het vakantiegeld in mei op je rekening. Voor sommige van deze sectoren is het trouwens al betaald. In deze sectoren is er immers een grote tijdelijke werkloosheid.

De uitbetaling van het dubbel vakantiegeld moet wel gebeuren ten laatste op het moment van de hoofdvakantie Geert Vermeir

Dubbel vakantiegeld

Het vakantiegeld van bedienden wordt door de werkgever betaald. De betaling van het enkel vakantiegeld gebeurt op het moment dat een bediende vakantie neemt. De coronacrisis verandert daar niets aan. Volgens de wetgeving wordt het dubbel vakantiegeld betaald in de maand van de hoofdvakantie. Maar in de praktijk betalen veel werkgevers het dubbel vakantiegeld elk jaar op hetzelfde tijdstip aan alle bedienden. Dat gebeurt soms al in april, mei of juni.

In principe is het mogelijk dat dat tijdstip dit jaar opschuift. Zo kan de werkgever deze kost wat uitstellen in deze coronatijden. “De uitbetaling van het dubbel vakantiegeld moet wel gebeuren ten laatste op het moment van de hoofdvakantie”, weet Geert Vermeir, juridisch adviseur bij hr-dienstenbedrijf SD Worx. “Bovendien moet de werkgever opletten met een eenzijdige beslissing. Ligt het tijdstip van die uitbetaling bijvoorbeeld vast in het arbeidsreglement of een cao? Dan is over dat uitstel een akkoord met de werknemers, de ondernemingsraad of de vakbond nodig.”

Tip: Waaruit bestaat je vakantiegeld eigenlijk? Lees het hier.

Wat bij tijdelijke werkloosheid?

Ben je dit jaar tijdelijk werkloos (geweest) wegens overmacht door de coronacrisis? Dan heeft dat geen invloed op jouw vakantiegeld in 2020. Dat wordt immers berekend op basis van je prestaties in 2019. “Bovendien is er een regeling in de maak waarbij de periode van tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen”, aldus Geert Vermeir. “Dat betekent dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geen invloed heeft op jouw vakantiegeld van volgend jaar. Dat wordt berekend op basis van jouw normale fictieve loon, niet op basis van de (lagere) uitkering.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Zo spendeer je best je vakantiegeld

Deze werknemers zullen Covid-19 zeker overleven

Met deze tips geniet jij optimaal van je vakantie

Bronnen: jobat.be, Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), SD Worx.