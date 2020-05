Starten in bijberoep: dit moet je weten Charlotte Fouquet

15 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Werkplek Droom jij er al lang van om van je passie of hobby een bijverdienste te maken, maar ontbrak het je aan de nodige tijd? Nu veel sociale en andere verplichtingen eventjes wegvallen, houdt niets je nog tegen. Maak eindelijk werk van dat bijberoep. Voor een centje extra, als veredelde hobby of wie weet zelfs als eerste opstap naar volledig zelfstandig ondernemerschap. Droom jij er al lang van om van je passie of hobby een bijverdienste te maken, maar ontbrak het je aan de nodige tijd? Nu veel sociale en andere verplichtingen eventjes wegvallen, houdt niets je nog tegen. Maak eindelijk werk van dat bijberoep. Voor een centje extra, als veredelde hobby of wie weet zelfs als eerste opstap naar volledig zelfstandig ondernemerschap. Jobat.be vroeg advies aan Jelle Volckaerts van UNIZO.

1. Pak het grondig aan

Uiteraard is de eerste stap goed weten wat je wil doen en hoe je het gaat aanpakken. Vergis je niet. Het is niet omdat je in bijberoep start, dat je je zaak als zelfstandige niet serieus moet nemen.

Jelle Volckaerts, coördinator Start bij UNIZO: “Wij raden ook bijberoepers aan om een weldoordacht ondernemingsplan op te stellen met specifieke doelstellingen. Wij voorzien daarvoor een handige en gratis online tool. Waar wil je staan binnen enkele jaren? Wat zijn je financiële doelstellingen? Dat zijn vragen waar ook een bijberoeper het antwoord op moet weten.”

2. Voorwaarden om te mogen starten

Niet onbelangrijk: als je momenteel tijdelijk werkloos bent wegens de coronacrisis, kan je jouw uitkering verliezen als je nu start als bijberoeper. Je voorbereiden op je start is geen probleem, maar je wacht dus best tot na je tijdelijke werkloosheid om echt officieel als bijberoeper aan de slag te gaan.

Wie komt in aanmerking om als bijberoeper te starten?

Jelle Volckaerts: “Als je al een volwaardig, minimum halftijds, sociaal statuut hebt, zoals werknemer of ambtenaar, word je automatisch zelfstandige in bijberoep. Kijk wel goed na of je contract met je werkgever dat toelaat. Misschien is starten in bijberoep niet mogelijk, of toch niet in dezelfde sector als die waarin je in dienst bent.”

Ook wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt, wie werkloos of met pensioen is, kan in bijberoep starten, hoewel er een aantal voorwaarden gelden. Informeer je dus goed op voorhand, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

3. Administratieve verplichtingen

Voor een bijberoeper gelden dezelfde administratieve verplichtingen als voor een starter in hoofdberoep.

Jelle Volckaerts: “Je meldt je aan bij een ondernemingsloket, dat meestal alle administratieve verplichtingen voor jou in orde brengt, zoals het aanvragen van een ondernemingsnummer, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aanvraag van de nodige vergunningen, enzovoort.”

Ook voor bijberoepers is het belangrijk om een zakelijke bankrekening te openen. Hou je zaak en privé ook op financieel vlak gescheiden.

4. Wat nu met onbelast bijverdienen?

Sinds 2018 kon wie werkt of gepensioneerd is, zo’n 6.000 euro per jaar bijverdienen, zonder dat hij of zij daarop belastingen of sociale bijdragen moest betalen. Het ging dan evenwel om specifieke bijverdiensten zoals occasionele klussen, of als koerier bij Deliveroo bijvoorbeeld. Jelle Volckaerts: “De regeling omtrent onbelast bijverdienen werd recent door het Grondwettelijk Hof vernietigd, met een uitdoofscenario tot eind 2020. Daar moet je dus zeker rekening mee houden.”

Ook als bijberoeper is het trouwens aan te raden om een boekhouder onder de arm te nemen. Hij of zij kan je wegwijs maken in je fiscale verplichtingen en je wijzen op eventuele risico’s. Let erop dat je ook duidelijk zicht hebt op de kostprijs van je boekhouder; zo kan je bijvoorbeeld echt wel veel zelf doen met behulp van een paar boekhoudkundige programma’s en enkel een beroep doen op je boekhouder voor het hoogstnodige.

Hoe meer concurrentie, hoe meer je jezelf moet ‘verkopen’

5. Een bijberoep vinden

Eens je officieel geregistreerd bent als zelfstandige, kan je beginnen. Maar hoe vind je nu klanten? Mogelijk zijn er wel wat kapers op de kust. Zo zijn veel bijberoepers actief in de creatieve sector (fotografen, grafisch ontwerpers, copywriters, vertalers), als klusjes- of tuinman en in de IT-sector. Hoe meer concurrentie, hoe meer je jezelf moet ‘verkopen’.

Dat kan tegenwoordig gemakkelijk online. Je kan zelf een eenvoudige website maken (Wordpress of Wix zijn handige tools) of er iemand voor inhuren. Let er ook hier op dat je niet te véél betaalt voor werk dat je met een klein beetje zelfstudie zelf zou kunnen doen.

Daarnaast spelen sociale media uiteraard een belangrijke rol. Kies voor dat medium waarop jouw potentiële klanten te vinden zijn, zoals LinkedIn, en laat je daar in positieve zin opmerken. Vergeet ook niet wat goede mond-tot-mondreclame kan doen. Als je altijd goed werk levert, open communiceert met je klanten en je netjes houdt aan de gemaakte afspraken, ook qua deadlines, zal je niet alleen weinig tot geen opdrachten verliezen, maar ook vlot referenties krijgen van je opdrachtgevers.

