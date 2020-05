Stage in het water gevallen? Stagebegeleiders hogescholen leggen uit hoe je toch relevante ervaring opdoet Young Graduates - Jobat

12 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Young Graduates Om goed voorbereid aan het ‘echte’ werkleven te beginnen loop je als student normaal enkele maanden stage. Alleen heeft de coronacrisis daar dit jaar voor velen een stokje voor gestoken. Stagebegeleiders vertellen aan Om goed voorbereid aan het ‘echte’ werkleven te beginnen loop je als student normaal enkele maanden stage. Alleen heeft de coronacrisis daar dit jaar voor velen een stokje voor gestoken. Stagebegeleiders vertellen aan Jobat.be hoe je toch nuttige werkervaring kan opdoen.

Trek virtueel naar het buitenland

“Veel studenten kiezen voor een internationale stage”, weet Marjan Coene, opleidingscoördinator Bedrijfsmanagement en International Business Management aan Arteveldehogeschool. “Fysiek naar het buitenland trekken is nu helaas niet mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat je de gemaakte afspraken meteen moet annuleren. Virtueel over de grenzen heen werken kan wél nog. Een van onze studenten is bijvoorbeeld bezig aan een project voor een bedrijf in Dubai. Een aantal organisaties bieden nu zelfs specifiek een virtual global apprenticeship aan.”

Tip: Start je carrière optimaal door onze praktische e-gids voor young graduates te lezen.

Gooi je opdracht over een andere boeg

“In sommige sectoren is sociaal contact moeilijk te vermijden. Denk maar aan vastgoed. Een studente rechtspraktijk wiens stage in een immobiliënkantoor onderbroken werd, gooide het daarom over een andere boeg: ze maakte van thuis een concurrentieanalyse van de markt. Haar stagebedrijf was heel blij met het initiatief. Via deze alternatieve invulling kon de studente toch de vooropgestelde leerresultaten behalen.”

Student-ondernemers krijgen bij Arteveldehogeschool een speciaal statuut en mogen aan hun eigen zaak werken als stage Marjan Coene (Arteveldehogeschool)

Start je eigen bedrijfje

“Stage lopen is zo leerrijk omdat je kennismaakt met het reilen en zeilen op een echte werkvloer. Dat kan gerust je eigen werkvloer zijn”, vervolgt Coene. “Student-ondernemers krijgen bij Arteveldehogeschool een speciaal statuut en mogen aan hun eigen zaak werken als stage. Ben jij ondernemingsgezind? Grijp dan je kans. Je kan daarbij eventueel inspelen op de huidige situatie, zoals een groepje studenten dat geschenkdozen voor verzorgend personeel op de markt heeft gebracht.”

Beantwoord actuele vraagstukken

Ook Christien Broeckmans, opleidingsmanager Sociaal werk aan Thomas More Geel, raadt aan om als alternatieve stageopdracht in te spelen op de actuele noden. “Stagiaires van onze afstudeerrichting personeelswerk kunnen zich bijvoorbeeld buigen over de vraag hoe je werknemers die telewerken of veel afstand van elkaar moeten houden toch een groepsgevoel bezorgt. Welke maatregelen kan een personeelsdienst treffen om het mentaal welzijn op de werkvloer in zulke omstandigheden te verbeteren? Het antwoord vormt een grote meerwaarde tijdens deze coronacrisis en blijft interessant op lange termijn.”

Een studente haalde de plaatselijke fanfare naar een woon-zorgcentrum voor een concert op het binnenplein en zette een online fotozoektocht op voor jeugdverenigingen Christien Broeckmans (Thomas More)

Denk out of the box

“Sociaal isolement is een groot probleem in deze periode. Een studente die oorspronkelijk als stage de Sint-Dimpnafeesten in Geel ging helpen organiseren besloot om dat aan te pakken door in plaats daarvan een aantal quarantaineproof evenementen op poten te zetten in haar eigen gemeente. Ze haalde de plaatselijke fanfare naar een woon-zorgcentrum voor een concert op het binnenplein. Ze zette een online fotozoektocht op voor jeugdverenigingen. Ze overhaalde haar buurtbewoners om deel te nemen aan een TikTok-challenge. Dat geeft blijk van grote creativiteit.”

Bied hulp op afstand

Wil je het liefst van al vasthouden aan je oorspronkelijke stageplannen? Denk dan na of je ze van thuis tot een goed einde kan brengen. “Toen de coronamaatregelen van kracht gingen werkten een aantal studenten aan een project in een gevangenis, waarbij ze met de gedetineerden filosofeerden over vrijheid in gevangenschap. Omdat ze van de ene dag op de andere niet meer binnen mochten, ontwierpen ze samen met een cartoonist werkbladen met denkvragen. Die stuurden ze op per post, zodat er een briefwisseling ontstond en de gedetineerden zich niet in de steek gelaten voelden.”

Tip: Verhoogt stage je aanwervingskans?

Aan alle getroffen studenten raden wij vooral aan om een goed contact te onderhouden met de organisatie waar ze normaal stage gingen lopen. Uitstel is geen afstel Melissa D’hondt (VIVES)

Zet een onderzoek op

Als je studie verband houdt met het bedrijfsleven of de medemens vind je dankzij moderne communicatiemiddelen nog relatief gemakkelijk een plan b. “Voor onze studenten Dierenzorg waren de mogelijkheden voor alternatieve stages echter beperkt”, vertelt Melissa D’hondt, afstudeerrichtingcoördinator VIVES campus Roeselare. “We hebben daarom een vervangende opdracht aangeboden waarbij studenten het gedrag van hun eigen huisdier op een wetenschappelijke manier konden observeren. Zelf een onderzoek opzetten is binnen elk domein erg leerrijk.”

Weet dat uitstel geen afstel is

“Studenten met interesse in wildlife trekken bij ons in hun laatste jaar vaak naar een exotische bestemming om dieren te verzorgen in parken of rehabilitatiecentra”, vervolgt D’hondt. “Een taak of onderzoek thuis kan natuurlijk niet op tegen zo’n een buitenlandse ervaring die normaal het hoogtepunt van de opleiding vormt. Aan alle getroffen studenten raden wij vooral aan om een goed contact te onderhouden met de organisatie waar ze normaal stage gingen lopen. Uitstel is geen afstel. Later heb je altijd de mogelijkheid om toch je gedroomde ervaring op te doen als vrijwilliger.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

500.000 euro/jaar verdienen op je 25ste? Dan moet je dit gaan studeren...

5 do’s & don’ts voor een succesvolle stage

Hoeveel salaris krijg je als starter?



Bron: Jobat.be. Tekst: Kristina Rybouchkina.