Staat je job op de helling? Deze 5 signalen beloven niet veel goeds

20 juli 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Ontslag Het zou soms handig zijn om in de toekomst te kunnen kijken. Zodat je op tijd nieuw werk kan beginnen zoeken als je afgedankt gaat worden, bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er - zo lang je geen glazen bol hebt - een aantal alarmsignalen die je kunnen waarschuwen dat je job in gevaar is. Het zou soms handig zijn om in de toekomst te kunnen kijken. Zodat je op tijd nieuw werk kan beginnen zoeken als je afgedankt gaat worden, bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er - zo lang je geen glazen bol hebt - een aantal alarmsignalen die je kunnen waarschuwen dat je job in gevaar is. Jobat.be legt uit welke signalen slecht nieuws voorspellen.

1. Je werd tijdelijk werkloos

Tijdens het hoogtepunt van de corona-epidemie in april waren er volgens de RVA maar liefst 1.229.695 tijdelijk werklozen in België. Die kwamen uit ruim 140.000 verschillende bedrijven. Uiteraard gaan niet al die firma’s personeel ontslaan. Maar als jouw werkgever gebruik moest maken van de maatregel betekent dat wel dat hij een moeilijke tijd achter de rug heeft, waarin weinig inkomsten binnenkwamen. Werd jij voor de lockdown ook al regelmatig op tijdelijke werkloosheid geplaatst? Dan is het geen slecht idee om een plan b in het achterhoofd te houden.

2. Van collega’s met een interimcontract is geen spoor meer

Misschien was er in jouw bedrijf geen sprake van tijdelijke werkloosheid. Misschien lijkt het zelfs alsof je firma helemaal geen gevolgen ondervindt van de moeilijke economische omstandigheden. Des te beter! Maar heb je er al eens op gelet of collega’s met een interimcontract nog aan de slag zijn? Als interims niet langer aan boord worden gehouden, of als je werkgever in tegenstelling tot andere jaren geen tijdelijke werknemers aanwerft, zegt dat een en ander over de echte stand van zaken.

3. Je sector krijgt het zwaar te verduren

Concurrerende bedrijven in de gaten houden helpt eveneens om je een realistisch beeld te vormen van de situatie. Krijgt je sector te kampen met de ene sluiting na de andere? Zelfs als jij niet getroffen bent is dat niet bepaald goed nieuws. Is er een overname of fusie gepland? Dat is eveneens geen gunstig voorteken. Want ook als een goed draaiende bedrijven samensmelten gaat dat vaak gepaard met een of meerdere ontslagrondes.

4. Het is al even geleden dat je iets hebt bijgeleerd

Bedrijven die geloven in hun toekomst verbeteren continu hun werkmethodes en investeren in hun personeel. Werk jij al een eeuwigheid met hetzelfde, inmiddels achterhaalde computerprogramma? Is jullie machinepark erg verouderd? Vindt je werkgever het niet nodig dat je op de hoogte blijft van nieuwe technologieën en ontwikkelingen in jullie domein? Dat is enigszins vreemd te noemen.

5. Je laatste evaluaties waren niet denderend

Gaat je werkgever over tot collectief ontslag? Dan mag hij geen rekening houden met individuele prestaties van werknemers. Je zal in dat geval dus niet sneller je job verliezen als je evaluatie tegenviel. Maar er is pas sprake van collectief ontslag als 10% van het personeel wordt afgedankt in een klein bedrijf, of 30% in een bedrijf van minstens 300 werknemers. Vallen er minder ontslagen, dan heeft je leidinggevende wel beslissingsrecht.

