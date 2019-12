Solliciteren voor ingenieur: welke vragen kan je verwachten tijdens je gesprek? Ingenieurs - Jobat

16 december 2019

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Wie een ingenieursdiploma op zak heeft, heeft mooie loopbaanvooruitzichten. Er is immers heel wat vraag naar ingenieursprofielen en doorgaans kan je rekenen op een goede verloning. Toch mag je als ingenieur niet op je lauweren rusten als je op zoek bent naar een job. Je goed voorbereiden blijft een must. Welke vragen kan je tijdens het sollicitatiegesprek verwachten? En aan welke skills hechten rekruteerders het meeste belang? Je ontdekt het hieronder.

Ken jezelf

Het spreekt voor zich dat je je informeert over het bedrijf waar je solliciteert. Dat doe je via de website, via de (sociale) media, via kennissen of vrienden die er werken … Maar het is minstens even belangrijk om te weten wie jij zelf bent in een professionele context. Wat voor type ingenieur ben je? Ben je iemand die goed conceptueel kan nadenken? Heb je naast je technische kennis ook voeling met het commerciële aspect? Kan je goed en snel beslissingen nemen, of zit er een performante manager in jou? Zorg ervoor dat je jouw sterktes en zwaktes vlot kan communiceren tijdens het gesprek. Wees wel eerlijk. Niemand is goed in alles. Als je geen enkel zwak punt kan opnoemen, toont dat aan dat je jezelf niet goed kan inschatten.

Tip: Bekijk hier de jobs in engineering.

Ken de sector

Naast je kennis en vaardigheden, zullen rekruteerders ook vaak polsen naar je visie over de sector waarin het bedrijf opereert. ‘Wat is volgens jou de toekomst van deze sector?’ is dan een vaak voorkomende vraag. Je antwoord zal aantonen in welke mate je in staat bent analytisch te denken. Antwoord to the point en illustreer je antwoord waar nodig met voorbeelden of evoluties die nu al aan de gang zijn.

Is het voor jou een nieuwe sector? Probeer dan voor het gesprek iemand uit de sector te pakken te krijgen om enkele vragen aan te stellen. Wees hier ook eerlijk over tijdens het gesprek. Het speelt in jouw voordeel dat je de moeite hebt gedaan om je vooraf te informeren over de sector waarin je mogelijk zal terechtkomen.

Lees ook: Jonge burgerlijk ingenieurs verdienen met 3020 euro bruto het best

Neem projectreferenties mee

Een cv of motivatiebrief zegt niet alles. Heb je als ingenieur al enkele mooie projecten achter de rug? Breng dan beeldmateriaal of tekeningen mee naar het gesprek om wat je vertelt kracht bij te zetten. Maak ook altijd duidelijk wat jouw toegevoegde waarde was in het project. Welke rol nam je op jou, en welke verantwoordelijkheden had je? Het kan ook een goed idee zijn om bijvoorbeeld een kladblok mee te nemen. Tijdens je uitleg kan je daarop een schema of tekening maken. Dat toont je technische en communicatieve vaardigheden aan.

Kom je net van de schoolbanken? Ook dan kan je je praktijkervaring tonen. Verwijs bijvoorbeeld naar een stage, of een project waar je tijdens je opleiding aan hebt meegewerkt.

De extra’s maken het verschil

Rekruteerders zijn op zoek naar iemand die eruit springt. Volgde je bijvoorbeeld een bijkomende opleiding (een technische opleiding, een taalopleiding ...)? Spendeerde je tijd in het buitenland als vrijwilliger of student? Of heb je een goed gevuld en geëngageerd sociaal leven? Laat dat dan zeker vallen tijdens het gesprek. Hoe veelzijdiger je bent, hoe beter. De juiste kennis en vaardigheden zijn natuurlijk essentieel voor een job, maar je persoonlijkheid en je activiteiten buiten je studie of werk zijn ook belangrijk en kunnen zelfs de doorslag geven.

Kleed je netjes

Het klinkt misschien als een dooddoener, maar rekruteerders merken dat ingenieurs vaak heel informeel gekleed naar een sollicitatiegesprek komen. Het klopt dat je je voor de meeste ingenieursjobs niet moet opkleden, maar het is wel een goed idee om voor het sollicitatiegesprek toch net die extra moeite te doen. Zo toon je aan de rekruteerder dat je je kandidatuur serieus neemt. Zeker als je een job op een hoog niveau ambieert, bijvoorbeeld op managementniveau, is nette kledij een must.

Tip: Bekijk hier de vacatures voor ingenieurs.

Lees ook:

Studeren voor ingenieur: dit zijn de richtingen (en waarom je ze moet kiezen)

Waarom ingenieurs kiezen voor de overheid (ondanks het lager loon)

Hoeveel verdien je als ingenieur?