Solliciteren na je 50ste? Zo haal je die job binnen

Kristina Rybouchkina

09 maart 2020

08u01

Bron: jobat.be 1 Solliciteren We moeten allemaal steeds langer werken. Maar als je op latere leeftijd je job verliest, leert de praktijk dat het helemaal niet zo gemakkelijk is om een nieuwe droombaan te strikken. UGent-arbeidseconoom Stijn Baert en doctoraal onderzoeker Hannah Van Borm zochten uit hoe dat komt. En vooral: wat je eraan kan doen.

“Om te weten te komen waarom oudere sollicitanten benadeeld worden bij het selectieproces, hebben we een experiment opgezet waarbij selectieverantwoordelijken een reeks fictieve kandidaten moesten evalueren”, vertelt Stijn Baert. “Uit de studie bleek dat recruiters 50+’ers als meer betrouwbaar inschatten dan jongere kandidaten. Maar dat was helaas de enige positieve associatie die hun leeftijd met zich meebracht.”

Toon je leergierigheid

“Oudere kandidaten worden meestal als minder goed opleidbaar beschouwd. Wil jij tonen dat je wél leergierig bent? Schrijf dan letterlijk in je motivatiebrief dat je ervoor openstaat om je bij te scholen. Zet ook recente cursussen die je gevolgd hebt op je cv. Niet alleen opleidingen die werkgerelateerd zijn vormen een troef. Ook als je bijvoorbeeld avondschool Spaans volgt is het de moeite om dat te vermelden. Het bewijst tenslotte dat je openstaat om nieuwe kennis en ervaringen op te doen.” Lees ook eens onze tips om een goede motivatiebrief en goed cv te schrijven.

Werkgevers gaan er van uit dat oudere kandidaten minder technische skills hebben Stijn Baert

Zet je technologiekennis in de verf

Werkgevers gaan er daarnaast van uit dat oudere kandidaten minder technische skills hebben. “Als je technologiegerelateerde bijscholingen hebt gevolgd, moet je die dus zéker duidelijk op je curriculum zetten”, gelooft de professor. Som ook de computerprogramma’s op waarmee je in het verleden hebt gewerkt en schets je kennis van de meest courante softwarepakketten.

“Als bepaalde informatie ontbreekt op een cv, gaan hr-verantwoordelijken die gaten onbewust invullen op basis van de informatie die wel voor handen is. Zoals de leeftijd. Dat heet statistische discriminatie. Hetzelfde verschijnsel treedt op bij werkzoekenden die al lang werkloos zijn - recruiters gaan er automatisch van uit dat zij niet gemotiveerd zijn. Je kan zulke vooroordelen ontkrachten en je aanwervingskans verhogen door zo veel mogelijk info mee te geven die het tegendeel bewijst.”

Bewijs je goede fysiek

Op oudere sollicitanten rust ook het stigma dat zij lagere fysieke capaciteiten zouden hebben. “Wil je tonen dat je wel goed in je vel zit, noteer dan bij ‘varia’ op je cv dat je aan sport doet. Iemand die na zijn 50ste nog voetbalt of tennist moet wel in goede conditie verkeren”, adviseert Stijn Baert. Ben je geen lid van een sportclub, dan zijn andere actieve bezigheden als wandelvakanties of zwemmen het vermelden waard.

Wil je tonen dat je als 50-plusser wel goed in je vel zit, noteer dan bij ‘varia’ op je cv dat je aan sport doet Stijn Baert

Stel je flexibel op

Als werkgevers het cv van een oudere kandidaat te zien krijgen, gaan ze er bovendien automatisch van uit dat die persoon door zijn leeftijd minder flexibel is. Alsof je op oudere leeftijd vasthangt aan een specifieke manier van werken of aan bepaalde verwachtingen. “Ook die stelling kan je gemakkelijk ontkrachten in je motivatiebrief. Haal bijvoorbeeld aan dat je kinderen het huis uit zijn waardoor je geen enkel probleem hebt met variabele werkuren. Of schrijf dat je openstaat voor een gevarieerd takenpakket. Zo toon je dat je op alle vlakken flexibel bent.”

Profileer je als een teamplayer

Een laatste reden waarom recruiters niet staan te springen om 50+’ers aan te werven, is omdat ze vrezen dat andere collega’s minder graag met een oudere persoon willen samenwerken. “Ze zijn bang dat het de sfeer in het team zou kunnen verpesten”, vervolgt de arbeidseconoom.

“Die reden komt ook duidelijk terug als het gaat over de lagere aanwervingskansen van allochtone kandidaten. Of het écht zo is dat mensen minder graag samenwerken met een oudere of allochtone persoon, is bij mijn weten nog niet grondig onderzocht. Maar het is wel bewezen diverse teams beter presteren dan niet-diverse teams. Ik zou alvast aanraden om in je motivatiebrief een voorbeeld te schetsen van een situatie die bewijst dat je een teamplayer bent en erg gewaardeerd werd als collega op je vorige werkplek.”

