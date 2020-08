Sollicitatiegesprek voor de boeg? Aan deze missers hebben rekruteerders een hekel Charlotte Fouquet

21 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Net afgestudeerd en op zoek naar een job? Of ben je toe aan iets anders en wil je eindelijk die droomjob binnenhalen? Dan heb je vast al gemerkt dat je in deze coronatijden heel wat concurrentie hebt. Het laatste wat je dan wil doen, is het zelf verpesten bij rekruteerders. Net afgestudeerd en op zoek naar een job? Of ben je toe aan iets anders en wil je eindelijk die droomjob binnenhalen? Dan heb je vast al gemerkt dat je in deze coronatijden heel wat concurrentie hebt. Het laatste wat je dan wil doen, is het zelf verpesten bij rekruteerders. Jobat.be lijst voor jou op wat de echte don’t’s zijn als het op solliciteren aankomt.

Je niet goed voorbereiden

Kan je zelfs op de meest klassieke sollicitatievragen geen antwoord bedenken? Of weet je echt niets te vertellen over het bedrijf waarbij je solliciteert? Dan mag je er zeker van zijn dat rekruteerders jou al niet meer als een kandidaat beschouwen. Door je goed voor te bereiden, toon je niet alleen interesse in de job, het is ook gewoon een elementaire vorm van beleefdheid. Als jij al geen tijd wil vrijmaken voor de voorbereiding van een gesprek, waarom zouden rekruteerders dan tijd spenderen aan jouw kandidatuur? Bereid je dus goed voor, informeer je over het bedrijf in kwestie en probeer ook zoveel mogelijk te weten te komen over je gesprekspartner.

Liegen op je cv

Solliciteren gaat om jezelf verkopen. Het is dan ook logisch dat je je kwaliteiten zo goed mogelijk in de verf zet. Maar laat je niet vangen. Echt liegen op je cv of tijdens je sollicitatiegesprek is absoluut uit den boze. De kans dat je op je leugen betrapt wordt, is immers niet onbestaande. Loog je over je ervaring, dan zal bij de uitvoering van de job al snel blijken dat er iets niet klopt. Loog je over het aantal jaren dat je ergens werkte, dan kan ook die leugen gemakkelijk doorprikt worden. De wereld is klein, zeker als je in dezelfde sector blijft werken. Door te liegen, loop je het risico dat je reputatie geschonden wordt en dat je nieuwe werkgever je niet meer zal vertrouwen. Ontslag is in dat geval zeker geen ondenkbaar scenario.

Tip: Op zoek naar een concrete kapstok voor jouw curriculum vitae? In ons voorbeeld cv vind je alles terug om jezelf messcherp en to-the-point voor te stellen.

Ongepaste berichten op je sociale media

Let toch een beetje op met wat je op sociale media plaatst. Dat geldt in het algemeen, maar extra als je op zoek bent naar een job. Het is niet voldoende om je enkel op LinkedIn professioneel te profileren. Zorg ervoor dat men ook op je andere sociale media niets ongepast kan vinden. Bikinifoto’s of weinig flatterende kiekjes van een dronken avond openbaar zichtbaar zetten zijn dus geen goed idee. Nog erger zijn racistische of seksistische berichten. De kans dat je met zo’n profiel wordt uitgenodigd op een gesprek, is quasi nihil.

Te casual of net te chic gekleed gaan

Hoe je je presenteert tijdens het sollicitatiegesprek, kan doorslaggevend zijn. Gaat het om een leidinggevende functie in een zakelijke omgeving, kleed je er dan ook naar. Zo niet, komt het over alsof je de job niet serieus neemt. Te chic is echter ook niet goed. Zeker bij een jong, creatief bedrijf kan je op die manier heel ouderwets overkomen. Weet je niet wat aantrekken? Bekijk eens de algemene stijl van de website van het bedrijf of de socialemediakanalen. Vaak staan daar ook wel foto’s van medewerkers op.

Geen vragen stellen aan de rekruteerder

Je mag er zeker van zijn dat een rekruteerder op het einde van het gesprek bij jou zal polsen of je nog vragen hebt. Bereid altijd één of meerdere vragen voor. Wie geen vragen stelt, lijkt immers ongeïnteresseerd. Nog beter is het om tijdens het gesprek in te spelen op wat de rekruteerder zegt en op dat moment al vragen te stellen.



