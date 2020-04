Sollicitatiegesprek? De eerste drie seconden zijn cruciaal Joni Horemans

01 april 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Een oordeel over iemand vellen duurt welgeteld drie seconden, zo hebben wetenschappers uitgedokterd. De eerste tellen van je ontmoeting met een potentiële nieuwe werkgever zijn dus minstens zo belangrijk als het eigenlijke gesprek. En ja, dit geldt net zo goed voor videosollicitaties. Een oordeel over iemand vellen duurt welgeteld drie seconden, zo hebben wetenschappers uitgedokterd. De eerste tellen van je ontmoeting met een potentiële nieuwe werkgever zijn dus minstens zo belangrijk als het eigenlijke gesprek. En ja, dit geldt net zo goed voor videosollicitaties. Jobat.be geeft tips om dit cruciale moment in je voordeel te laten uitdraaien.

Ontmoet je iemand voor de eerste keer, dan gaan je hersenen als een bezetene aan het werk om de nieuwe persoon in te schatten. Daar laten ze geen gras over groeien: op amper drie seconden maakt ons brein zoal uit of iemand, betrouwbaar is of eerder agressief, intelligent of niet, wat zijn/haar status en aantrekkingskracht is, enzovoort. Of we de persoon in kwestie leuk vinden en of we er zaken mee willen doen, beslissen we voor een groot deel al in die luttele ogenblikken.

Afgeborsteld a.u.b.

Regel één: let op je kleding! Wil je je nieuwe werkgever de indruk geven dat je succesvol bent, dan is een nette outfit nog steeds de beste keuze. Zo bevestigt een studie waarbij mensen vijf seconden de tijd kregen om foto’s van mannen van wie het gezicht werd weggelaten te beoordelen. Maar het gaat verder dan dat: ook iemands sociaal economische status lezen we af van zijn kledij.

Merkkleding blijkt op dit vlak nog steeds dé manier om welvarend over te komen. Nog een studie toonde aan dat een vlekkeloze klederdracht anderen doet geloven dat je meer verdient en ook sneller promotie zal maken. Je hebt dus geen enkele reden om je beste kostuum in de kast te laten hangen. Zelfs al solliciteer je vanuit je zetel via Skype.

Bril = slim

Ook oogcontact is erg belangrijk. Een Amerikaanse professor ontdekte in 2007 dat je intelligenter overkomt als je je gesprekspartner in de ogen kijkt terwijl je spreekt. Bij een videosollicitatie kijk je bij gebrek aan een aanwezige interviewer in de lens van je camera. Het is misschien cliché en ook niet helemaal correct, maar een bril, en dan nog liefst één met dikke glazen, wekt de indruk van een hoog IQ.

Scheren of niet scheren?

Voor mannen die een managementpositie op het oog hebben, kan het helpen een scheermes boven te halen. Volgens Amerikaans onderzoek schatten mensen kale mannen immers krachtiger in dan wie zijn lokken wild laat groeien. Let wel: met kalend krijg je niet hetzelfde resultaat. Enkel helemaal kortgeschoren geef je de indruk dominant te zijn.

Houding

En dan is er nog de manier waarop je beweegt. Veel mensen vergeten dit wel eens, maar wanneer het erop aankomt een goede eerste indruk te maken, mag je je houding geenszins over het hoofd zien. Een losse houding associëren we met een avontuurlijke persoonlijkheid, terwijl een strakke pas eerder neurotisch overkomt.

Say cheese

Tenslotte mag je vooral niet nalaten te lachen. Duitse wetenschappers achterhaalden dat lachen bepaalt hoe extravert anderen ons vinden. Extraverte mensen komen vrolijker over terwijl wie introvert is gereserveerder en geforceerder lacht, en ook minder vaak. We hebben slechts 50 milliseconden nodig om uit te maken of onze gesprekspartner extravert is of niet, en we slaan de bal maar zelden mis.

