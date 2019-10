Skip de decolleté, aub: dit doe je aan op een sollicitatie Matthias Van Milders

01 oktober 2019

08u00

Bron: vacature.com 1 Solliciteren Ga je binnenkort op sollicitatiegesprek? Een goede voorbereiding is dan goud waard, maar één ding vergeten kandidaten vaak: dat wat je aantrekt ook zeer bepalend is voor de indruk die je maakt. A cht tips die je kunnen helpen.

1. Ga de ‘stijl’ van het bedrijf op voorhand na

Stel jezelf vooraf de vraag welke stijl het bedrijf waar je op bezoek gaat uitdraagt. Een goede tip is even rondneuzen op de website of sociale mediakanalen van de onderneming.

2. Twijfel? Kies klassiek

Een mantelpakje of een blouse met rok? Een stropdas of niet? Als je echt twijfelt, ga dan toch maar voor de meest klassieke versie. Een beetje netter geeft toch een betere indruk dan per ongeluk té casual.

3. Houd rekening met de functie

Ga je voor een job als sales manager, als opvoeder of als tuinaanlegger? Het is nogal logisch dat je in diverse beroepscategorieën verschillende soorten werkplunjes ziet, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat je bij je sollicitatie in een tuinbouwbedrijf dan maar meteen in tuinbroek moet opdagen.

Lees ook: 5 manieren om je sollicitatiegesprek grondig te verknallen

4. Vergeet de schoenen niet

Een net pak met daaronder afgetrapte sneakers? Dan maak je wel héél duidelijk dat je enkel voor je sollicitatiegesprek netjes gekleed gaat. Draag dus schoenen die passen bij de kledingstijl.

5. Wassen, strijken en opblinken

Denk tijdig aan de outfit die je wil dragen tijdens een sollicitatiegesprek. Zo heb je nog voldoende tijd om je kleren te wassen en te strijken of een verdwenen knoop aan te naaien. Controleer ook je schoenen. Misschien kunnen die nog wat schoenpoets gebruiken.

6. Val niet fout op

Indruk maken is een van de doelstellingen van jouw sollicitatie. Maar zorg er wel voor dat je niet opvalt omwille van de foute redenen. Verspreid geen adembenemende parfumwolk of muffe sigarettengeur. Overdrijf niet met juwelen. Besef dat men ook niet in élke sector even ruimdenkend is als het op tattoos en piercings aankomt. Wijd openstaande hemden, extreem diepe decolletés en ultrakorte minirokken laat je ten slotte waar ze thuishoren: in de jaren 80.

7. Doe een horloge aan

Je smartphone checken voor, tijdens of na je sollicitatiegesprek kan een ongeïnteresseerde indruk wekken. Met een polshorloge hou je toch de tijd in de gaten, en het staat nog classy ook.

8. Zit je haar goed?

Voor je haren geldt hetzelfde als voor je kleding: je mag je persoonlijkheid wel laten zien, maar houd het altijd netjes.

Lees ook:

Met deze tips vind je ook zonder diploma een job

Wat als een recruiter naar je huidig loon vraagt?

7 dingen waar rekruteerders op letten als ze je cv zien

Bronnen: vacature.com, Deloitte, Ernst & Young, vacature.com, VDAB.