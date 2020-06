Show me the money! In deze sectoren word je in de watten gelegd qua loon, extralegale voordelen én vakantie Kristina Rybouchkina

12 juni 2020

08u00

Volgens het Salariskompas van Jobat.be verdient de gemiddelde loontrekkende in Vlaanderen en Brussel 3.410 euro bruto. Daarnaast geniet ze van zes verschillende extralegale voordelen en heeft ze 27 dagen vakantie. Ligt jouw loon een stuk lager en wil je graag switchen naar een beter betaalde sector? Of zou je liever wat meer verlof hebben? In deze domeinen word je het meest in de watten gelegd.

Verdien jij graag goed je boterham? Weet dan dat de chemische en farmaceutische industrie er qua salaris met kop en schouders bovenuit steekt. In 2019 bedroeg het gemiddelde brutoloon in die sector maar liefst 4.264 euro bruto. Op een mooie tweede plaats staat energie & milieu met een gemiddeld loon van 3.951 euro bruto, gevolgd door de bank- en verzekeringssector met 3.781 euro bruto. Ook als ambtenaar boer je niet slecht. Wie bij de overheid aan de slag is, verdient gemiddeld 3.674 euro bruto.

Sectoren met de laagste gemiddelde brutolonen zijn de horeca (2.664 euro), toerisme, sport en recreatie (2.914 euro) en media, marketing en communicatie (2.938 euro). De ene sector verdient dus beter dan de andere, maar hoeveel blijft er netto precies over van jouw brutoloon? Bereken het hier.

Extralegale voordelen

Je brutoloon zegt veel, maar niet alles. Voordelen als een bedrijfswagen, maaltijdcheques of een pensioenplan maken onrechtstreeks namelijk een groot verschil in je portemonnee.

Uit het Salariskompas blijkt dat telecom, ICT en internet de sector is waar werknemers de meeste extralegale voordelen genieten. Hoewel het doorsnee salaris er met 3.408 euro nét onder het gemiddelde ligt, heb je wel bovengemiddeld veel kans om aanspraak te maken op:

- maaltijdcheques (82% van de werknemers krijgt ze)

- een hospitalisatieverzekering (83%)

- 13de maand (79%)

- pensioenplan (70%)

- laptop (80%)

- gsm (62%)

- bedrijfsvoertuig (76%)

- onkostenvergoeding (53%

- mogelijkheid tot thuiswerken (67%)

- internetabonnement (38%)

Andere sectoren waarin gul met voordelen wordt omgesprongen zijn energie en milieu en bank en verzekeringen. De horeca en het onderwijs bieden de minste extralegale voordelen. Respectievelijk 11% en 8% van de werknemers geeft aan geen enkel extralegaal voordeel te hebben.

Tip: Dit zijn dé 10 populairste extralegale voordelen

Vakantiedagen

Vind je een goede work-lifebalans belangrijker dan een riant salaris? Zoek dan een job in het domein onderwijs, vorming & wetenschappelijk onderzoek. Je geniet dan van gemiddeld 40 vakantiedagen per jaar.

Al kunnen een bovengemiddeld loon en veel verlof ook perfect samengaan! Bij de overheid bijvoorbeeld, waar je zo’n 34 verlofdagen per jaar mag inplannen. Of in de chemie en farmaceutische industrie, waar de gemiddelde werknemer 32 dagen vrij heeft. De sector energie & milieu volgt op de voet met 30 vrije dagen per jaar en de bank- en verzekeringssector met 29.

Horeca is opnieuw hekkensluiter: werknemers krijgen hier amper 22 dagen vrij per jaar. Ook land- en tuinbouw, veeteelt & visserij, klein- en groothandel en juridische dienstverlening, notariaat & advocatuur staan met gemiddeld 23 vakantiedagen onderaan de ranking.

