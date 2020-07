Schuilt er een verpleegkundige in jou? Deze eigenschappen heb je nodig, volgens verpleegkundigen zelf

Zorg - Jobat

15 juli 2020

08u12

Bron: jobat.be 2 Jobs Overweeg je om je in te schrijven voor een (volwassenen)opleiding verpleegkunde, maar twijfel je of je over de nodige talenten beschikt om van zorg je beroep te maken? Overweeg je om je in te schrijven voor een (volwassenen)opleiding verpleegkunde, maar twijfel je of je over de nodige talenten beschikt om van zorg je beroep te maken? Jobat.be vroeg aan twee gepassioneerde verpleegkundigen welke eigenschappen onmisbaar zijn in hun job.

Je hebt een honger naar kennis

“Vakkennis is belangrijk in de verpleegkunde”, gelooft Delphine Lacante, hoofdverpleegkundige Hematologie en stamceltransplantatie in het UZ Gent. “Je leert veel in je basisopleiding, maar de medische wereld is continu in verandering. Je moet dus zin hebben om regelmatig achtergrondliteratuur te raadplegen om zaken beter te begrijpen, vragen te stellen aan collega’s, levenslang bijscholingen te volgen… ”

Dat vindt ook Stien Demeyer. Zij werkt al vijf jaar op Delphine haar dienst: “Sinds 2019 wordt er een gloednieuwe soort immuuntherapie toegepast bij bepaalde kankers, CAR-T”, geeft zij als voorbeeld. “Wij hebben daar met de afdeling een reeks vormingen over gekregen, om die patiënten optimaal te kunnen opvolgen en begeleiden.”

Tip: Bekijk hier de vacatures in de zorgsector.

Proactiviteit is je niet vreemd

Een goede verpleegkundige is niet alleen leergierig, hij of zij steekt ook spontaan de handen uit de mouwen. Stien: “Als een patiënt koorts heeft is het niet voldoende om dat vast te stellen en verdere instructies af te wachten. Je moet het initiatief nemen om ook de bloeddruk en de hartslag te controleren, zodat eventuele linken duidelijk worden. Je moet meedenken over mogelijke oorzaken.”

Om proactief te zijn heb je best wat zelfvertrouwen nodig. Volgens Delphine speelt ervaring daar een niet te onderschatten rol in. “Tijdens je opleiding verpleegkunde zal je veel stage lopen, net om zulke vaardigheden te trainen. Maar heb je al tien jaar in pakweg een woonzorgcentrum gewerkt en overweeg je nu om je om te scholen? Weet dat je dankzij die relevante bagage een grote troef in handen hebt.”

Samenwerken spreekt je aan

Als verpleegkundige sta je er niet alleen voor om patiënten te helpen. Stien: “Wij werken samen met collega-verpleegkundigen, maar ook met andere multidisciplinaire medewerkers zoals psychologen, sociaal werkers, apothekers… Je moet dus een echte teamplayer zijn.”

“Soms slaan we zelfs de handen in elkaar met ICT’ers”, voegt Delphine eraan toe. “Zij zijn thuis in een totaal ander domein, maar ontwikkelen wel de technologieën waar wij mee werken. Een verpleegkundige die goed kan communiceren en betrokken wil worden bij zulke projecten kan eigenlijk de zorg van de toekomst mee vormgeven.”

Je bent betrokken, maar stelt grenzen

“Empathisch zijn en écht kunnen luisteren naar patiënten zijn ook eigenschappen die je als verpleegkundige absoluut niet mag missen”, vervolgt Delphine. “Maar je moet tegelijkertijd je grenzen kunnen bewaken. Als verpleegkundige word je namelijk ook geconfronteerd met pijn, met psychisch lijden, met de dood. Zeker op onze afdeling. Je moet in staat zijn om dat van je af te zetten, want anders hou je het niet vol.”

Stien: “Je moet inderdaad zorgen dat je een manier vindt om daarmee om te gaan. En je moet goed omringd zijn. Een goede band kunnen opbouwen met je collega’s zodat je op elkaar kunt terugvallen is een must.”

Flexibiliteit is your middle name

Mensen die in het ziekenhuis verblijven hebben 24/24 uur zorg nodig. Dat vraagt best wat flexibiliteit van het verzorgend personeel. “Wij werken ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend”, bevestigt Stien. “Daarvoor hebben we een ploegensysteem, dat zich elke acht weken herhaalt. Daar moet je voor openstaan.”

“Al kan je als verpleegkundige ook kiezen voor een functie met minder variërende werkuren”, nuanceert Delphine. “In een polikliniek bijvoorbeeld, als bedrijfsverpleegkundige of in de thuisverpleging. Tijdens de stages in de loop van je opleiding zal je ongetwijfeld merken welk regime en welke setting het beste bij je past.”

Bekijk hier alle vacatures voor verpleegkundigen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Dit verdien je in de gezondheidszorg

Carrièreswitch als zorgkundige: 50+ en zin in zorg?

Wit-Gele Kruis: “Warme thuiszorg, ook in tijden van corona”

Bron: jobat.be. Tekst: Kristina Rybouchkina.