Ruim 200 extra jobs bij overheid voor strijd tegen coronavirus RL

30 augustus 2020

04u26

Bron: Belga 0 Jobs Selor, het selectiebureau van de overheid, lanceert in de komende weken 205 vacatures voor jobs die zijn gelinkt aan de Covid-19-crisis. Zo zijn op korte termijn honderd extra mensen nodig bij het Nationaal Crisiscentrum. Dat schrijft De Zondag.

Eind juli werd extra budget van vrijgemaakt om nieuwe medewerkers aan te werven. Zowel afgestudeerden met een diploma secundair onderwijs, bachelors als masters komen in aanmerking. "Het Nationaal Crisiscentrum bijvoorbeeld is op zoek naar een honderdtal extra mensen voor onder meer communicatie, IT en dossierbeheer", zegt Ellen De Naeyer, teamlead bij Selor.

"Maar er worden ook crisismanagers en wetenschappelijke analisten gezocht. Zowel de FOD Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten als de FOD Buitenlandse Zaken werven op korte termijn nieuwe medewerkers aan", aldus De Naeyer.

