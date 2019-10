Retail digitaliseert: dit betekent het voor de werknemers Joni Horemans

09 oktober 2019

08u30

Met de verschuiving van het offline naar het onlinegebeuren, staat de retailsector voor grote uitdagingen. En dat heeft belangrijke gevolgen voor de jobaanbiedingen, weet Ilse Scheirlinckx, Key accountmanager retail bij Randstad Group. Ze licht toe wat momenteel de meest gezochte functies zijn binnen de sector.

Ilse Scheirlinkcx: “Statistisch gezien is de vraag naar winkelmedewerkers nog altijd het grootst. Daarmee verandert er weinig op de jobmarkt, maar er is een belangrijke nuance. Afhankelijk van hun verkoopstrategie vullen veel retailers deze functie tegenwoordig heel anders in. Er is nog steeds veel vraag naar ‘klassieke’ winkelmedewerkers die de kassa doen en rekken vullen, maar daarnaast is er meer en meer nood aan Sales Advisors of echte verkopers.”

“Retailers hechten vandaag meer belang aan klantenbeleving en dan zijn competenties als klantvriendelijkheid, empathisch vermogen, goed kunnen luisteren en advies verlenen cruciaal. De juiste attitude naar klanten toe kan een wereld van verschil betekenen in het omzetcijfer. Vooral electroketens en verdelers van luxegoederen zetten hard in op dit type winkelmedewerker. Voor andere retailers, bijvoorbeeld in de fast fashion, volstaat de kassa doen en rekken vullen nog wel om een goede winkelmedewerker te zijn, maar hier zien we dat studenten steeds meer van deze jobs invullen. Vaak gaat het om betrekkingen van 18u/week en reguliere werknemers willen al snel minstens 24 uur werken.”

Commercieel inzicht

“Daarnaast is er een enorme stijging van de vraag naar Store Managers en Assistant Store Managers. Die vindt zijn oorsprong in de opkomst van de onlineshops. Een retailer dient tegenwoordig zowel online als offline vertegenwoordigd te zijn. Beide kanalen moeten elkaar zeer goed aanvullen en versterken, dat is een van de grootste uitdagingen voor de sector vandaag. Wie in de winkel een goede beleving neerzet, mag ook online niet achterblijven. Omgekeerd heeft een sterke webshop nood aan een aantrekkelijke fysieke winkel. Dit kan je alleen verwezenlijken met behulp van de juiste medewerkers.”

“De assistent store manager springt in bij afwezigheid van de store manager en voor beide functies is een stevige dosis commercieel inzicht vereist om vooropgestelde doelen te halen. Je moet ook een team kunnen coachen, goed kunnen plannen en elkaar weten te inspireren en dan is er al snel nood aan een bachelor- of masterprofiel. Hoger opgeleiden zijn ook in andere sectoren erg gegeerd, waar de loonvoorwaarden vaak beter zijn. Hierdoor raken deze vacatures eveneens moeilijk ingevuld.”

“Om dezelfde reden piekt ook de vraag naar districtmanagers en afdelingsverantwoordelijken. Die eerste is verantwoordelijk voor alle winkels van een keten binnen een bepaalde regio en ziet erop toe dat de filialen hun targets halen. Naast het coachen van medewerkers kijkt hij of zij wanneer er soldenperiodes, braderijen of andere evenementen plaatsvinden en speelt hier op in. De districtsverantwoordelijke past het productgamma aan aan de behoeften van de buurt en haar publiek. Aan zee zijn de noden bijvoorbeeld anders dan in een stad als Brussel of Antwerpen. Die streekgebonden behoeften dient hij/zij perfect in kaart te brengen.”

Sterk online

“Afdelingsverantwoordelijken zijn dan weer vooral nodig in grote winkels. Daar zijn ze dé specialist binnen hun afdeling, zoals bijvoorbeeld in Decathlon voor de fietsen of voor de kampeerafdeling. De afdelingsverantwoordelijke beschikt over een zeer uitgebreide productkennis en zorgt er voor dat de afdeling de gewenste uitstraling heeft en beantwoordt aan de verwachtingen van de klant.”

“Wat de backoffice profielen betreft schreeuwt de retail vooral om IT’ers. Opnieuw door de toename van het belang van een sterk online verhaal. Ze zijn nodig om bijvoorbeeld slimme bestelsystemen en apps te ontwikkelen, data te analyseren en webshops te bouwen. IT’ers zijn sowieso moeilijk te vinden, dus spreekt het voor zich dat er voor deze jobs heel wat openstaande vacatures zijn.”

