Retail 2.0: hoe is het om te werken in een belevingswinkel?

12 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Niet gewoon winkelen, maar je volledig laten onderdompelen in de wereld van een merk of product. Daarover gaat het in een belevingswinkel. Maar hoe is het om in zo’n winkel te werken? Niet gewoon winkelen, maar je volledig laten onderdompelen in de wereld van een merk of product. Daarover gaat het in een belevingswinkel. Maar hoe is het om in zo’n winkel te werken? Jobat.be vroeg het aan Kerstin van Dongen, retail manager bij Woody, en Pascale Binst, optometrist en atelier-verantwoordelijke bij New Optics.

Winkelervaring afgestemd op de klant

Wie in Gent of Brugge bij verkoper van slaapkledij Woody binnenstapt, weet meteen dat dit meer is dan een gewone winkel. De volledige zaak baadt in de onmiskenbare Woody-sfeer. Kerstin Van Dongen: “In onze belevingswinkels in Gent en Brugge willen wij een echte Woody-wereld creëren waarin het kind centraal staat. Zo bevinden de kledingrekken zich op kinderhoogte, lichten de Woody-figuurtjes op dankzij blacklights en zijn er kruipnetten waar kinderen op kunnen klimmen. Ook onze ‘experience wall’ is zeker het vermelden waard. Daar kunnen kinderen een tekening inkleuren en dan de figuurtjes tot leven laten komen, door zelf voor het scherm te bewegen. Daarnaast is er de ‘Woody World-app’, waarmee ze de figuurtjes, via de stickers op de grond of op de pyjama’s, kunnen scannen en tot leven brengen. Met elke collectie komen er figuurtjes bij.”

Werken in pyjama

Ook wie in de winkel werkt, past volledig in het plaatje. Kerstin van Dongen: “Het is erg leuk om in een belevingswinkel te werken. We dragen ook zelf een pyjama, slaapkleed of onesie, iets wat klanten zeker appreciëren. We zijn er dus ook voor de volwassenen, die het kind in zich naar boven willen halen. Door alles wat er te zien en te doen is, kan het soms wat druk zijn in de winkel, maar dat betekent ook dat je je nooit verveelt. De werksfeer zit goed en de klanten zijn altijd enthousiast. Ze blijven ook langer winkelen dan in andere, gewone winkels.”

Het verschil met bijvoorbeeld een pop-upwinkel is dat wij echt op lange termijn denken Kerstin van Dongen

Een belevingswinkel is zeker geen gimmick of iets om tijdelijk de aandacht mee te trekken. Kerstin van Dongen: “Met onze belevingswinkels willen we onze klantentrouw verder uitbouwen en een vaste waarde worden in het straatbeeld. Dat is het verschil met bijvoorbeeld een pop-upwinkel. Wij denken echt op lange termijn.”

Een bril kiezen in stijl

Je keuze maken uit een selectie brillen, de juiste glazen erin en daarmee is de kous af? Niet bij optiekzaak New Optics in Keerbergen. Daar is een bril kiezen een echte beleving, op een prachtige locatie met tal van extraatjes. Pascale Binst: “De winkel is in 2018 volledig verbouwd, waardoor we nu veel meer ruimte hebben. Wie binnenkomt, ziet meteen ons café, gedecoreerd met mooie planten. Toch wel atypisch voor een optiekzaak. De mensen mogen, buiten coronatijden uiteraard, zelf hun drankje nemen. Daarnaast is er een gezellig loungegedeelte met zetels en kussens. Er heerst echt een huiselijke sfeer, met mooie stoffen en warme kleuren.”

We kunnen een avatar maken van klanten, waarmee ze dan kunnen zien welke bril het mooiste staat bij hun gelaatsvorm Pascale Binst

De essentie blijft natuurlijk het kiezen van een passende bril. Pascale Binst: “Onze brillen zijn per stijl opgedeeld in verschillende ruimtes, waardoor klanten in alle rust hun keuze kunnen maken. Ook in onze buitenruimte kunnen brillen gepast worden of kunnen kinderen even spelen terwijl mama of papa een bril uitkiest. We schuwen ook zeker de technologie niet. Zo kunnen we een avatar maken van klanten, waarmee ze dan kunnen zien welke bril het mooiste staat bij hun gelaatsvorm. We werken daarvoor samen met brillenfabrikanten, die hun brillen toevoegen aan ons systeem. Eens de keuze is gemaakt, kan de klant in ons open atelier zelf zien hoe het er ‘achter de schermen’ aan toegaat. Daar kunnen kinderen ook samen met ons hun bril maken, door zelf de machine te bedienen.”

De extraatjes aan een belevingswinkel

Pascale gaat elke dag met plezier naar het werk: “Het is echt aangenaam om in zo’n mooie belevingswinkel te mogen werken. Er is zoveel ruimte dat je klanten altijd rustig kan helpen bij hun keuze. Een bril koop je niet snel-snel, mensen moeten zich goed en op hun gemak voelen, en daar willen wij ook de tijd voor nemen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het atelier en het is heel leuk dat mensen komen kijken naar hoe we precies te werk gaan.”

Verschillende evenementen doorheen het jaar, versterken nog de beleving. Pascale Binst: “Een tijdje geleden organiseerden we een ladies night, met een drankje en een hapje, waar onder andere een visagiste aanwezig was. Je schminken met een bril is immers niet altijd evident. We hebben ook al Belgische merken in de kijker gezet, waarbij we dan frietjes serveren. Onze bar is op events natuurlijk echt het centrale punt.”

“De mooie locatie, de toffe werksfeer en de evenementen maken het voor medewerkers echt een plezier om bij het team te horen. Het gaat veel verder dan gewoon brillen verkopen.”



Bron: Jobat.be. Tekst: Charlotte Fouquet.