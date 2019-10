Raak je nog aan een nieuwe job na je vijftigste? Julie Putseys

04 oktober 2019

07u30

Bron: jobat.be 2 50+ Werk vinden na je vijftigste, een verloren zaak? Verre van. “Het is moeilijk omdat er veel vooroordelen bestaan over vijftigplussers, zowel bij werkgevers als bij henzelf”, zegt loopbaancoach Annelies Quaegebeur. “Maar het gaat louter om een perceptieprobleem.”

Eerst het slechte nieuws: het is effectief moeilijker om als vijftigplusser aan de bak te raken, vooral in België. Amper de helft van de Belgische 55- tot 65-jarigen heeft een job, een stuk slechtere cijfers dan in buurlanden Nederland en Duitsland waar zeven op tien van dezelfde leeftijdscategorie aan de slag is. Vooral bij vrouwen en hoogopgeleiden weegt de leeftijdsdiscriminatie zwaar door. Dat blijkt onder andere uit de grootschalige enquête die we voerden in samenwerking met arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).

“Het probleem zijn de vooroordelen die er bestaan over vijftigplussers, zowel bij henzelf als potentiële werkgevers”, vertelt Annelies Quaegebeur, loopbaancoach bij A-Lissome en auteur van het e-book In 9 stappen naar je persoonlijke missie. “De werkgever heeft meestal een bedrag in gedachten dat ze willen uitgeven aan een functie. Als iemand van 50 solliciteert, weten ze dat zijn loonverwachting meestal hoger ligt.”

En dat is ook logisch, wan ouderen zijn een mooier loonpakket gewend dan jongeren. “Als ze dan op zoek gaan naar iets anders, is het moeilijk om een job te vinden aan hetzelfde pakket. Dikwijls merken we dat ze wel een job vinden, maar voor een lager loon. Het is natuurlijk aan hen om te beslissen of ze er wel of niet in meegaan.”

Vooroordelen tegengaan

Dat ze duur zijn, is niet het enige vooroordeel over oudere werknemers. Ze zouden ook minder energie hebben dan jongeren, en niet goed overweg kunnen met de nieuwste technologieën. “Het gaat louter om een perceptieprobleem”, zegt Quaegebeur. “En dat terwijl oudere werknemers net veel troeven hebben. Hoe je het ook draait of keert: ze hebben werkervaring, veel meer dan iemand die net is afgestudeerd. Ze zijn vaak ook flexibeler, want ze hebben doorgaans geen jonge kinderen meer die aan de schoolpoort moeten worden afgehaald, noch moeten ze aanwezig zijn op oudercontacten en dergelijke meer.”

En ook op vlak van levenservaring biedt hun gevorderde leeftijd voordelen. “Als er iets gebeurt op de werkvloer reageren ze niet als een kip zonder kop. Ze blijven veel rustiger. Dikwijls zijn het ook hele goede mentoren van wie de jongere werknemers kunnen bijleren.”

Honkvaster

“Bovendien hebben ze meer kans op strategisch denken”, vervolgt Quaegebeur. “Een starter is meestal behoorlijk detaillistisch terwijl iemand die al langer bezig is, gemakkelijker het overzicht kan houden. Ouderen kunnen ook gemakkelijker relativeren dan jongeren. Ik wil ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar in het algemeen klopt dat wel.”

Dan is er ook nog het feit dat vijftigplussers niet zo snel naar een nieuwe job zoeken. Volgens de recentste Vlaamse werkbaarheidsmonitor, uit 2016, is de verloopintentie bij vijftigplussers maar 5,2 procent terwijl die van twintigers op 17,3 procent ligt. “Ouderen zijn echt wel op zoek naar iets voor de langere termijn.”

De aanhouder wint

Wat moet je dan doen als vijftigplusser om die nieuwe job te pakken te krijgen? “Je troeven in de verf zetten”, meent Quaegebeur. “Zowel in een motivatiebrief als in een sollicitatiegesprek. Je mag je concentreren op alle voordelen die je leeftijd en ervaring met zich meebrengen. Daarnaast is het positief als je duidelijk communiceert naar wat je op zoek bent. En natuurlijk, zoals ook bij jongeren, hoor je je research te doen bij een sollicitatie. Wat is de corebusiness van het bedrijf? Waar zou je stukje in de ketting passen? Wie zouden je leidinggevenden zijn? Enzovoort.”

“Een tweede tip: gebruik je netwerk, heel actief. Laat je contacten weten wat je precies zoekt, en in welke sector.” Dit is geen detail: omdat ouderen al veel werkervaring achter de kiezen hebben, maakt dat ze op een extensief netwerk kunnen terugvallen.

Dat je af en toe moet vloeken na de zoveelste njet, spreekt voor zich. “Na veel afwijzingen is het natuurlijk moeilijk om positief te blijven. Sommigen panikeren dan, denken dat ze te oud zijn en nooit werk gaan vinden. Maar je moet vertrouwen hebben in jezelf, blijven volhouden tot je vindt wat je wil. De aanhouder wint.”

