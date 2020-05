Punten scoren bij je baas tijdens telewerken? 5 tips van een leidinggevende Kristina Rybouchkina

08 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Werkplek Was je net op weg naar een promotie toen de coronaheisa roet in het eten kwam gooien? Of maak je je zorgen over je evaluatie nu je baas vanop afstand moeilijker kan zien wat je precies presteert en het telewerken maar blijft duren? Geen nood. Was je net op weg naar een promotie toen de coronaheisa roet in het eten kwam gooien? Of maak je je zorgen over je evaluatie nu je baas vanop afstand moeilijker kan zien wat je precies presteert en het telewerken maar blijft duren? Geen nood. Jobat.be bekeek de mogelijkheden om je leidinggevende ook vanop afstand te imponeren.

Neem initiatief

“Heb je het moeilijk om de moed erin te houden nu je steeds van thuis moet werken? Mis je je collega’s? Steek dat niet weg”, adviseert Dirk Deridder, directeur IT-infrastructuur bij ICT-dienstverlener Smals. “Je chef weet heus dat je geen machine bent. Tijdens een videocall mag je zulke gevoelens zeker aankaarten. Weet wel dat het voor een leidinggevende niet altijd evident is om snel een oplossing te vinden. Geef daarom meteen enkele suggesties mee die je zouden kunnen helpen. Bij ons zijn er bijvoorbeeld teams die wekelijks virtuele afterworkdrinks organiseren. Anderen houden gemeenschappelijke koffiepauzes. Toffe initiatieven, allemaal opgezet door medewerkers.”

Je moet natuurlijk niet voor elke letter die je typt reclame maken Dirk Deridder

Geef updates

Niet alleen actief communiceren over je gevoelens is belangrijk. Ook je werk moet je onder woorden durven brengen. “Je moet natuurlijk niet voor elke letter die je typt reclame maken. Maar geef wel regelmatig een update van de taken die je tot een goed einde hebt gebracht. Ben je bezig aan een langdurig project, schets dan van tijd tot tijd de stand van zaken. Zo blijft je leidinggevende op de hoogte”, aldus Deridder. “Als je een geplande opdracht niet hebt kunnen afwerken, is het ook waardevol om dat aan te halen. Zeg of schrijf er dan meteen bij hoe dat komt. Bleek het ingewikkelder dan verwacht? Miste je externe input? Zo toon je aan je verantwoordelijke dat je je eigen werk evalueert en meedenkt over manieren om het steeds beter te doen.”

Ken je online tools

“Er bestaan tegenwoordig heel wat online tools om in contact te blijven met je collega’s en leidinggevende. En elke tool heeft enorm veel mogelijkheden. Benut die. Gebruikt jouw organisatie Skype? Beperk je dan niet tot telefoneren met je chef. Zet bijvoorbeeld ook eens het whiteboard aan wanneer je iets uitlegt, zodat je een bijpassende schets kan maken. Dat heeft veel meer impact! Als je een halfuur de tijd neemt om enkele instructiefilmpjes te bekijken op het internet, ontdek je ontelbare handige toepassingen. Dat geeft blijk van leergierigheid en creativiteit.”

Als je jezelf kapotwerkt zullen je resultaten eerder achteruit gaan in plaats van vooruit Dirk Deridder

Wees behulpzaam

“Heel wat teams hebben tegenwoordig een groepschat via Microsoft Teams, Telegram of WhatsApp. Dat is heel handig om het overzicht te bewaren en om een gevoel van verbondenheid te creëren”, weet de directeur. “Zie je dat een collega om hulp vraagt in het groepsgesprek? Aarzel niet om hierop in te gaan. Je maakt niet alleen iemand gelukkig, als je leidinggevende ziet dat je meedenkt over het probleem scoor je ook punten.”

Zoek naar evenwicht

“Veel werknemers lijken in deze tijden bang dat ze onvoldoende uren kloppen, of voelen zich schuldig zodra ze even iets anders doen. Dat is nergens voor nodig”, voegt Deridder er nog aan toe. “Je moet een goede balans behouden tussen werk en privé. Zeker als je van thuis werkt. Maak daarom tijd voor zelfreflectie en denk eens na over wat jou helpt om efficiënter te werken. Kan jij je beter concentreren nadat je ‘s morgens een halfuur gitaar hebt gespeeld? Doe dat dan. Heb je nood aan een lange middagpauze? Neem die. Als je jezelf kapotwerkt zullen je resultaten eerder achteruit gaan in plaats van vooruit.”



