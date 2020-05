Overuren kloppen door de coronacrisis? Expert SD Worx legt de regels uit Joni Horemans

05 mei 2020

08u00

Sinds de coronacrisis vertoont de arbeidsmarkt bipolaire trekjes. Waar heel wat mensen werkloos thuis de verveling dienen te bestrijden, gaan anderen gebukt onder het werk. Om de essentiële sectoren draaiende te houden, riep de regering zelfs een nieuwe tijdelijke maatregel voor overwerk in het leven. Jobat.be vroeg Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum SD Worx om toelichting.

Geert Vermeir: “De overheid heeft goedkeuring gegeven om het aantal toegestane vrijwillige overuren op te trekken. Waar de Arbeidswet er normaal gezien 100 toelaat, mogen werknemers in kritieke sectoren tussen 1 april en 30 juni van dit jaar 120 extra vrijwillige netto overuren presteren. Deze uitzonderlijke regel geldt enkel voor personeel in cruciale of essentiële sectoren en diensten, zoals de zorg, de voedingshandel en de landbouw, maar ook bijvoorbeeld de bewakingssector of de scheikundige industrie. Op de website van FOD Economie vind je een actuele lijst van alle beroepen die onder deze noemer vallen.

Serieus voordeel

“Als gevolg van deze tijdelijke maatregel mogen werknemers in de essentiële sectoren in het tweede kwartaal 120 extra vrijwillige netto overuren kloppen, zonder daarvoor eerst de 100 vrijwillige overuren uit de Arbeidswet te hoeven presteren. De regels van deze extra uren wijken af van die voor het klassieke overwerk. Dit type overwerk gebeurt immers compleet op vrijwillige basis, en werkgever en werknemer moeten hiervoor onderling een schriftelijk akkoord opstellen. Een werkgever kan deze overuren bijgevolg nooit afdwingen.

Financieel zijn de 120 bijkomende uren zeer interessant, want noch de sociale zekerheid, noch de fiscus roomt iets af

Financieel zijn de 120 bijkomende uren wel zeer interessant, want noch de sociale zekerheid, noch de fiscus roomt iets af. Bruto is dus gelijk aan netto: heel uitzonderlijk! Zowel voor de werkgever als voor de werknemer brengt dit een serieus voordeel mee.

Daarnaast is de werkgever geen overloontoeslag verschuldigd op de vrijwillige overuren, wat het financieel voordeel voor de werknemer een beetje tempert. De werknemer hoeft de extra vrijwillige overuren bovendien niet te recupereren. Niet binnen de drie maanden, en zelfs niet binnen het jaar.”

Tip: Bereken zelf je bruto- versus je nettoloon met onze handige calculator.

Buitengewone vermeerdering van werk

“Al die kenmerken maken de reglementering van de vrijwillige overuren op bepaalde punten tegenovergesteld aan die van de klassieke overuren. Die zijn om te beginnen wel normaal onderworpen aan RSZ en belastingen, al zijn daar kortingen voorzien. Ook kan de werkgever ze onder bepaalde omstandigheden opleggen. Daar moet dan wel een wettelijke toelating voor zijn; een bepaling in de wetgeving die het presteren van de overuren rechtvaardigt.

De toelating die ten tijde van de coronacrisis het meest opspeelt is de ‘buitengewone vermeerdering van werk’, zoals we bijvoorbeeld zien in supermarkten waar het nu bijzonder druk is

Er bestaat een lange lijst van zulke toelatingen. Een voor de hand liggend voorbeeld is onder meer wanneer er sprake is van een ‘dreigend ongeval in de onderneming’. Als er iets grondig mis zou lopen met een machine bijvoorbeeld, kan een werkgever zijn personeel overuren laten presteren om die te herstellen en een panne te voorkomen.

De toelating die ten tijde van de coronacrisis het meest opspeelt is de ‘buitengewone vermeerdering van werk’, zoals we bijvoorbeeld zien in supermarkten waar het nu bijzonder druk is. Ook overuren ingegeven door een ‘onvoorziene noodzakelijkheid’ zijn nu meer dan anders aan de orde. Dit is het geval wanneer er bijvoorbeeld een collega ziek valt of in quarantaine moet en hetzelfde werk met minder medewerkers moet gebeuren. De toelating gaat vaak gepaard met een procedure waar zowel de vakbondsafgevaardigde in het bedrijf als het Toezicht Sociale Wetten buiten het bedrijf bij betrokken zijn.”

In de gezondheidszorg maken regelingen op sector- en ondernemingsvlak het mogelijk dat medewerkers tot 50 uur per week of 11 uur per dag kunnen werken zonder dat er één overuur aan te pas komt

Kluwen van regels

“Belangrijk om weten is dat er niet noodzakelijk sprake is van overwerk wanneer je langer dan 8 uur per dag of 40 uur per week werkt. De arbeidsduurwetgeving is een kluwen van regels die bovendien variëren van sector tot sector. In de gezondheidszorg maken regelingen op sector- en ondernemingsvlak het bijvoorbeeld mogelijk dat medewerkers tot 50 uur per week of 11 uur per dag kunnen werken zonder dat er één overuur aan te pas komt. De regeling voorziet dan bijvoorbeeld ook dalmomenten, zodanig dat je op jaarbasis uitkomt op een gemiddelde van 38 uur per week of lager.

Presteerde je een overuur als gevolg van een buitengewone vermeerdering van het werk of onvoorziene noodzakelijkheid, heb je altijd recht op een overloontoeslag. Die bedraagt over het algemeen 50% van je bruto uurloon op gewone dagen en 100% voor overuren op zon- of feestdagen. Je krijgt de toeslag uitgekeerd op het moment dat je het overuur presteert. Een klassiek overuur dient daarnaast in principe gerecupereerd te worden. Wanneer je je inhaalrust opneemt, krijg je dan je gewone loon uitbetaald.

Verdien je bijvoorbeeld 20 euro bruto per uur, ontvang je bij het presteren van één overuur aan 50% overloon 10 euro bruto. Je 20 euro ‘basisloon’ krijg je op het moment waarop je het uur recupereert. Als je deze bedragen samentelt heb je dus voor dat ene uur arbeid 30 euro bruto verdiend, of 150% van je gebruikelijke loon. Let wel: dit zijn algemene richtlijnen. Ze kunnen verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf.”

Tip: Moeten overuren eigenlijk uitbetaald worden?



