Opslag vragen? Dat doe je best op dit moment

15 oktober 2019

07u30

Bron: jobat.be 2 Salaris Met een nieuw jaar in zicht beginnen veel werknemers te dromen van een nieuw – lees: hoger – salaris. Om die droom werkelijkheid te maken, moet je meestal langs je baas te passeren om opslag te vragen. Uiteraard doe je dit niet aan de koffiemachine, maar zorg je voor een berekende aanpak gekoppeld aan de perfecte timing. Over dat laatste is best al veel onderzoek verricht.

Niet doen: opslag vragen op donderdag

Gedragspsycholoog Jet Sanders deed voor de London School of Economics uitvoerig onderzoek naar het effect van de dagen in de week op onze besluitvorming. Zo ontdekte ze dat onze bereidheid om risico’s te nemen in dalende lijn gaat vanaf maandag, met donderdag als absoluut dieptepunt. Dit wetende, lijkt deze dag dus uit den boze om opslag te bedisselen bij je baas. Op vrijdag heb je daarentegen weer meer kans op een positief antwoord. Met het weekend voor de deur gedragen we ons namelijk collectief losser en impulsiever.

Maandag? Te druk!

Op maandag beginnen we volgens het onderzoek van Sanders vol goede moed aan de nieuwe week. We zien de dingen positief in en dus zou je denken dat ook je overste op die manier kijkt je vraag om opslag. Maar je baas is dan misschien wel meer bereid om risico’s te nemen, toch is ook deze dag te mijden. Simpelweg omdat je werkgever het dan naar alle waarschijnlijkheid al druk genoeg heeft en zijn hoofd niet staat naar een bijkomend verzoek. Een nee is dan snel gegeven.

In het voorjaar of in november

Vrijdag zou dus toch de beste dag zijn om een loonsverhoging te vragen. Maar pas op: niet éénder welke vrijdag. Amerikaanse wetenschappers achterhaalden dat werkgevers in de lente het meest geneigd zijn extra loonkosten te aanvaarden. Volgens Nederlands onderzoek is ook november een prima maand om je kansen af te toetsen. Je werkgever hoeft dan niet meteen met een antwoord te komen, maar kan erop terugkomen tijdens de evaluatiegesprekken in januari.

Succes uitspelen

Los van de dag die je uiteindelijk kiest, zal het antwoord dat je krijgt natuurlijk vooral afhangen van jezelf en je prestaties. Is er weinig reden om je opslag te geven, dan is de kans dat je een njet krijgt sowieso waarschijnlijk.

Zoek dus enkele goede argumenten om aan te tonen waarom jij opslag verdient. Leg zo mogelijk cijfers en grafieken op tafel waarmee je je inzet en de voordelen die dit opbracht voor het bedrijf zwart op wit aantoont. In dit opzicht vormt de start van een nieuw project, of het succesvolle einde ervan, het uitgelezen moment om extra loon uit de brand te slepen. Hoe verser je succes en tastbaarder de resultaten, hoe minder je baas een beloning uit de weg zal kunnen gaan.

