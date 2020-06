Op zoek naar een job in ICT? Ook de haven biedt opportuniteiten ICT - Jobat

02 juni 2020

09u00

Bron: jobat.be 2 Jobs Denk haven en de meeste mensen associëren die vooral met logistieke jobs, maar ook voor andere functieprofielen bieden Port of Antwerp of North Sea Port veel mogelijkheden. Denk haven en de meeste mensen associëren die vooral met logistieke jobs, maar ook voor andere functieprofielen bieden Port of Antwerp of North Sea Port veel mogelijkheden. Jobat.be vertelt wat je moet weten over als ICT’er werken in de haven.

Het meest gevraagde ICT-profiel in de haven is dat van analist-ontwikkelaar. Dat is meteen ook het derde zwaarste knelpuntberoep in Vlaanderen. Specifieke cijfers voor jobs in de haven kan VDAB niet geven. Maar om één voorbeeld te geven: de website van Port of Antwerp vermeldt 900 bedrijven waar meer dan 60.000 mensen werken. De meeste werknemers komen uit de wijde omtrek van Antwerpen.

Tip: Bekijk hier de jobs in ICT in de haven van Antwerpen.

Diverse ICT-jobs

Ook voor een boel andere ICT-profielen is er werk in de haven. Beheer van soft- en hardware is in de haven uiterst belangrijk en daarom is er vraag naar netwerkbeheerders. Verder is er ook werk voor ICT-bedrijfs- en businessanalisten, databeheerders en integratie- en implementatie-experts. Tenslotte is ook cyber security brandend actueel in de haven. Aan cyber security experts is er dus ook nood.

Marktconform loon

De lonen in de ICT zijn niet zo hoog als in de chemie, nochtans een sector met een sterke link met de haven. Maar uit de recente cijfers van het Salariskompas blijkt dat het gemiddelde bruto maandloon voor een ICT’er met 3.408 euro bruto wel in de betere middengroep zit. Voor ICT-jobs in de haven wordt een marktconform loon betaald, schat men bij de VDAB. Op het eerste gezicht lijken daar geen grote verschillen met de lonen van andere ICT’ers. Bereken zelf wat je zou kunnen verdienen in ICT met het Salariskompas.

Daarnaast gelden in de haven soms ook specifieke extralegale voordelen. Zo biedt Port of Antwerp haar werknemers onder meer een invaliditeitsverzekering en een bedrijfsfiets met pechverhelping (als je minstens de helft van de tijd met de fiets naar het werk komt). Op enkele locaties kan je zelfs je strijk afgeven.

Digitalisering en e-commerce

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de jobs in de haven, en meer bepaald voor de ICT’ers? De onzekerheid voor bedrijven zal zeker op korte termijn spelen. Maar bij de VDAB verwacht men dat de krapte voor een knelpuntberoep als analist-ontwikkelaar niet meteen zal verdwijnen. Bovendien worden de digitalisering en de e-commerce niet te gestopt door de coronacrisis, integendeel.

Bronnen: Jobat.be, Jobat Salariskompas, Port of Antwerp, VDAB, VOKA Gent en Haven.