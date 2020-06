Op zoek naar een goed betaalde vakantiejob? In deze sectoren verdien je het meest Kristina Rybouchkina

Bron: jobat.be 10 Salaris Wil je tijdens de zomervakantie zo veel mogelijk geld verdienen om een onvergetelijke reis te kunnen maken eens de coronaheisa voorbij is? Of spaar je voor een auto, een woning of om zelf je opleiding te bekostigen? Dan ben je vast benieuwd welke studentenjobs het hoogste loon bieden. Wil je tijdens de zomervakantie zo veel mogelijk geld verdienen om een onvergetelijke reis te kunnen maken eens de coronaheisa voorbij is? Of spaar je voor een auto, een woning of om zelf je opleiding te bekostigen? Dan ben je vast benieuwd welke studentenjobs het hoogste loon bieden. Jobat.be biedt een overzicht.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vergeleek voor Jobat.be de lonen van bijna 55.000 studenten die tussen juli en september 2019 een vakantiejob deden. Daaruit blijkt dat het gemiddelde studentenloon 12,07 euro bruto per uur bedraagt.

13 euro en meer

Zoek je een studentenjob waarin je bovengemiddeld verdient? Check dan eens de mogelijkheden in de beveiligingssector. Studenten die in de security aan de slag gaan krijgen zo’n 13,71 euro bruto per uur.

Ook de gezondheidszorg is een goede betaler. Al heb je voor de meeste vakantiejobs in die sector wel specifieke voorkennis nodig. In een instelling, rust- of verzorgingstehuis verdien je gemiddeld 13,5 euro per uur. In een ziekenhuis, medisch laboratorium of huis- of tandartspraktijk mag je rekenen op een uurloon van zo’n 13,29 euro.

Spreekt logistiek je meer aan? Een vakantiejob als pakweg magazijnier in een opslagplaats, koelpakhuis of zeehaven levert ongeveer 13,24 euro op.

Ben je een vlotte babbelaar, overweeg dan een studentenjob als call agent. De telecommunicatiesector betaalt gemiddeld 13,05 euro per uur.

Wat met handel en horeca en industrie?

Het gemiddelde uurloon in de populaire studentendomeinen verkoop en horeca bedraagt respectievelijk 11,47 euro en 12,13 euro per uur. Fooi niet inbegrepen.

Overweeg je om deze zomer te starten in een fabriek? Het gemiddelde uurloon in de industrie bedraagt 11,67 euro, maar schommelt sterk afhankelijk van de sector waarin je terechtkomt. Zo is de metaalindustrie een echte uitschieter: hier kan je maar liefst 14 euro per uur binnenrijven. Kies je voor een voedingsfabriek, dan zal je uurloon ‘maar’ rond de 10,86 euro liggen.

Daarnaast blijkt studentenwerk in de landbouw (10,50 euro), waterdistributie (10,60 euro), bosbouw (10,85 euro), de houtindustrie (10,90 euro) en financiën en verzekeringen (10,96 euro) gemiddeld genomen het minst op te brengen.

