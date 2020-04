Ook IT’ers verrichtten heldendaden de laatste weken: “Sommige klanten hebben ons al een bak bier beloofd” ICT - Jobat

07 april 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Heb jij ook je keukentafel tot pop-up bureau gebombardeerd sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan? Dan weet je vast dat telewerken niet altijd van een leien dakje loopt. Het zijn dan ook drukke tijden voor IT’ers. De voorbije weken hebben zij hemel en aarde verzet om thuiswerkers toegang te geven tot hun werkdocumenten, vertrouwde programma’s en virtuele vergaderzalen. “Voor velen ging een nieuwe wereld open”, getuigen François, Marthy en Reindert aan Heb jij ook je keukentafel tot pop-up bureau gebombardeerd sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan? Dan weet je vast dat telewerken niet altijd van een leien dakje loopt. Het zijn dan ook drukke tijden voor IT’ers. De voorbije weken hebben zij hemel en aarde verzet om thuiswerkers toegang te geven tot hun werkdocumenten, vertrouwde programma’s en virtuele vergaderzalen. “Voor velen ging een nieuwe wereld open”, getuigen François, Marthy en Reindert aan Jobat.be

“Het moment waarop beslist werd dat we bij DPG Media zo veel mogelijk moesten telewerken, was het bij ons op de IT-dienst alle hens aan dek”, weet servicedeskmedewerker François Maes nog goed. “Onze servers zijn sterk beveiligd. Om van thuis aan je bestanden te kunnen heb je een bedrijfscomputer met VPN nodig. Lang niet iedereen had dat. Die eerste dagen hebben wij dus tientallen laptops van de nodige programma’s voorzien en per koerier laten leveren bij werknemers thuis. Hetzelfde gebeurde met vaste computers die we wegplukten van de redactievloeren en geschikt maakten voor telewerk. Er werden veel overuren geklopt, want dat moest zo snel mogelijk gebeuren.”

We helpen collega’s steeds zo snel mogelijk per telefoon, of door hun scherm over te nemen François Maes

Zodra de computers waren uitgedeeld, doken de eerste problemen op. “Niet iedereen kon vlot inloggen via de VPN-verbinding”, zegt François. “We hebben collega’s daarbij steeds zo snel mogelijk geholpen per telefoon, of door hun scherm over te nemen. Daarnaast is de netwerkverbinding bij veel mensen thuis minder sterk dan op kantoor. Als je met zware bestanden werkt, kan het dus gebeuren dat het niet lukt om die te bewaren. Dat zorgt uiteraard voor paniek als dat vlak voor een deadline gebeurt. Gelukkig kunnen wij vanop afstand geblokkeerde bestanden terug vrijgeven. Voor zulke noodgevallen voorzien wij sowieso permanentie tot half twee ’s nachts. Het aantal oproepen met soortgelijke problemen ligt nu wel een stuk hoger.”

Vooral blijven lachen

François helpt collega’s van thuis uit. Zijn teamgenoot Marthy Kabongo is nog steeds fysiek aanwezig bij DPG Media in Antwerpen. “Eerst hielp ons hele team hier om laptops klaar te zetten. Dan moesten enkele mensen thuis in quarantaine omdat ze symptomen vertoonden. Snel mochten collega’s met kinderen thuisblijven. De groep IT’ers ter plekke werd dus alsmaar kleiner. Uiteindelijk ben ik als laatste overgebleven, samen met een collega die me aflost.”

Ik geloof oprecht dat deze moeilijke tijden ervoor zullen zorgen dat we elkaar meer gaan appreciëren Marthy Kabongo

Marthy zijn dagen zijn erg hectisch. “Defecte laptops komen terug naar hier. Wij herstellen ze en zetten nieuwe toestellen klaar voor verzending. Ook beantwoorden we van hieruit continu vragen die we ontvangen via het ticketjessysteem. Dringende problemen komen tussendoor binnen per telefoon. Je moet snel kunnen schakelen en vaak is het multitasken. Maar eigenlijk is het wel fijn werken, omdat iedereen zo dankbaar is. ‘Jij blijft gewoon lachen’, heb ik al gehoord wanneer ik iemand help. Dat klopt. Ik probeer het beste te maken van deze situatie. En ik geloof oprecht dat deze moeilijke tijden ervoor zullen zorgen dat we elkaar meer gaan appreciëren.”

Geef computervirussen geen kans

Ook Reindert Vanderhaeghen ervaart erg veel dankbaarheid van klanten. “Sommigen hebben ons al een bak bier beloofd”, lacht de Senior System Engineer bij IT-dienstverlener ConXioN. “Wij werken voor verschillende bedrijven. Elke vraag die hier binnenkomt is dus anders. Bij sommige firma’s was telewerk al ingeburgerd. Hen moeten we alleen nog helpen met extraatjes, zoals de uitrol van Microsoft Teams. Andere bedrijven hadden alle voorzieningen voor telewerk al, maar gebruikten ze niet. Daar moeten we het systeem dus vanop afstand configureren en de werknemers begeleiden in hun eerste stappen naar thuiswerk. En dan zijn er nog firma’s waar telewerk tot voor kort niet aan de orde was. Bij hen ben ik de afgelopen weken fysiek langsgegaan om een firewall te installeren in de serverroom. Alleen met zo’n firewall kan je van thuis een veilige verbinding maken met het netwerk van het bedrijf.”

Wij geven mensen die thuis aan het werk zijn altijd de tip om twee keer na te denken vooraleer ze iets downloaden Reindert Vanderhaeghen

Veiligheid is in deze tijden extra belangrijk, want het is geen geheim dat hackers de laatste weken erg actief zijn. “Als een privécomputer gehackt wordt, kan het hele bedrijfsnetwerk geïnfecteerd raken. Daarom moeten bedrijven alle mogelijke securitymaatregelen treffen”, raden de specialisten bij ConXioN aan. “Maar in feite is de mens de zwakste schakel. Sensibilisering is dus ook een belangrijk onderdeel van onze taak. Wij geven mensen die thuis aan het werk zijn altijd de tip om twee keer na te denken vooraleer ze iets downloaden. Krijg je een mail van bpost terwijl je helemaal geen pakje verwacht, dubbelcheck dan of het bericht wel authentiek is voor je op een link klikt en iets downloadt. Wees ook voorzichtig met wat je post op sociale media. Screenshots van interne bedrijfspagina’s kunnen heel nuttige informatie bevatten voor hackers.”

Hoewel Reindert en zijn collega’s de laatste weken onder grote tijdsdruk hebben gewerkt, zijn ze erg tevreden met het resultaat. “We krijgen natuurlijk elke dag veel telefoontjes binnen met technische vragen en problemen. Maar daarnaast valt het echt op hoe er een nieuwe wereld lijkt open te gaan voor veel werknemers en werkgevers. ‘Hé, dat is de achtergrond van de computer op mijn werk! Dat zijn al mijn mappen en programma’s’, horen we vaak. Hoewel het onder moeilijke omstandigheden is gebeurd, hebben we de mogelijkheid tot thuiswerk bij onze klanten wel naar een hoger niveau getild. Volgens ons zullen we na de lockdown evolueren naar een andere manier van werken. Iedereen ziet nu tenslotte dat het anders kan. Werkgevers gaan minder bang zijn om mensen van thuis te laten werken, omdat ze zogezegd niet productief zouden zijn, of omdat de nodige tools zouden ontbreken. Als je denkt aan de files die er normaal zijn, zou een grote stap vooruit betekenen.”



