Onze werkexpert vertelt waarom je maar beter twee keer nadenkt voor je die gekke foto op Facebook plaatst

Heeft een rekruteerder nu wel of geen zaken met wat op jouw Facebookprofiel staat? Als je het zelf allemaal publiek zichtbaar zet, zal er gekeken worden, zo simpel is het. Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel , geeft enkele tips om je sociale media in je voordeel te laten werken bij sollicitaties.

Ken je het gevoel? Je weet dat iets niet verstandig is, maar toch doe je het. Een eerste sigaret, nadat je al een paar weken niet meer aan het roken bent. Zwaar op stap gaan op de vooravond van een dag waar je goed voor de dag moet komen. Zo is het ook met het publiek delen van foto’s van zo’n avondje zwaar stappen op je sociale media, zeker wanneer je aan het solliciteren bent. Je weet dat werkgevers een kijkje zullen komen nemen op je profiel, maar je vindt dat het “hun zaken niet zijn” en gaat toch maar voor de likes.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van socialemediasites om hun privacyinstellingen te beheren

Een derde meer positieve reacties

Er zijn nochtans cijfers tonen dat dergelijke acties eerder de hashtag #fail dan #yolo verdienen. Bij een enquête van collega Ralf Caers (KU Leuven) tien jaar geleden gaf 43% van de bevraagde (en op Facebook actieve) recruiters aan dat ze Facebook gebruikten om informatie op te zoeken over sollicitanten.

Zelf vond ik zes jaar geleden dat het effect van Facebookprofielfoto’s van fictieve kandidaten op hun kans op een jobgesprek toen al even groot was als het effect van foto’s die rechtstreeks in hun cv werden toegevoegd. Concreet kregen degene met de meest gunstige foto in 23% van hun sollicitaties een positieve reactie. De kandidaten met de minst gunstige foto, die verder volledig gelijkaardige kenmerken hadden, kregen slechts in 17% van hun sollicitaties een positieve reactie. Dus: een derde meer positieve reacties met dank aan die betere foto.

Screenen via Facebook: mag dat wel?

Het feit dat werkgevers via Facebook screenen, impliceert nog niet dat het ethisch en economisch verantwoord is. Wat de ethische kant betreft kan werkgevers op zich niets verweten worden. Het is immers de verantwoordelijkheid van de gebruikers van socialemediasites om hun privacyinstellingen te beheren en bij te houden welke informatie ze publiek beschikbaar stellen.

Aan de andere kant geldt ook de federale antidiscriminatiewetgeving van 2007 bij screenen via Facebook en andere sociale media: de vergaarde informatie over bijvoorbeeld de etnische afkomst, het geloof of de levensbeschouwing, de seksuele geaardheid of de gezondheidstoestand van de kandidaat mag niet leiden tot ongelijke behandeling.

Wat de economische kant van de zaak betreft, lijkt screenen via Facebook en andere sociale media efficiënt. Het is een snelle en eenvoudige manier om informatie over jobkandidaten te vergaren.

Wie solliciteert moet zich ervan bewust zijn dat zijn publieke informatie online het verlengde van zijn cv is geworden

Verlengde van cv

Als werkgevers een aantal jaar geleden al gretig gebruikmaakten van Facebook om sollicitanten te screenen, dan lijdt het weinig twijfel dat ze dat in 2020 nog steeds doen. Het betekent dat wie solliciteert zich ervan bewust moet zijn dat zijn publieke informatie het online verlengde van zijn cv is geworden. Aan de ene kant een verzorgd cv rondsturen, aan de andere kant foto’s online die een totaal ander beeld geven: het is bijzonder onverstandig.

Het is cruciaal dat je goed nadenkt welke informatie je deelt met vrienden die je vertrouwt enerzijds en met de hele wereld, en dus ook een eventuele toekomstige werkgever, anderzijds. Facebook laat toe om afbeelding per afbeelding en post per post te kiezen met wie je de informatie deelt. Hier telkens goed bij stilstaan kost niet veel tijd, maar kan je veel miserie besparen. De kansen op je droomjob vergroten, dat mag best wat likes kosten, niet?

Knap, betrouwbaar, betrokken

Wat moet je openbare Facebookprofielfoto dan wel uitstralen?

1. Wie knapper is, maakt ook op de arbeidsmarkt meer kans. Beter een foto waar je er goed uitziet, dan een foto met gekke bekken.

2. De betrouwbaarheid die je uitstraalt is cruciaal, voor werkgevers zelfs een persoonlijkheidskenmerk dat helemaal bovenaan hun wensenlijst staat. Uit het onderzoek van Ralf Caers bleek bijvoorbeeld dat recruiters echt overtuigd zijn dat wat openbaar staat op Facebook een goed beeld geeft van de maturiteit van jobkandidaten. Net zoals je zelf wel eens, bij een vriendschapsverzoek van iemand die je niet meteen herkent, via het doornemen van diens foto’s snel vaststelt dat het om ‘een groot kind’ gaat, toch?

3. Motivatie en betrokkenheid werken altijd. Voor bedrijven zijn hun werknemers belangrijke ambassadeurs. Wie al eens een berichtje deelt over de goede sfeer op het werk en de mooie diensten die er geleverd worden, is ook buiten de werkuren van goudwaarde voor de onderneming. Goed voor je huidige werkgever en een mooi signaal naar wie later je sociale media screent!

