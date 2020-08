Ontslaggolf in je bedrijf? Zo blijf je als ‘overlever’ gemotiveerd Kristina Rybouchkina

28 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Ontslag Na een reeks ontslagen zou de jobtevredenheid van de overblijvers in een bedrijf met maar liefst 41 procent afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Lee Hecht Harrison. Begrijpelijk, want afscheid nemen van collega’s is ronduit rot. Na een reeks ontslagen zou de jobtevredenheid van de overblijvers in een bedrijf met maar liefst 41 procent afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Lee Hecht Harrison. Begrijpelijk, want afscheid nemen van collega’s is ronduit rot. Jobat.be vroeg aan een expert hoe je de moed er daarna toch inhoudt.

Vertrouw niet op roddels

“Na een ontslaggolf zijn de overblijvers in eerste instantie opgelucht dat zij hun job wél nog hebben”, weet Yvy Jacobs, freelance career consultant voor LHH. “Maar al snel volgt de klap en zakken hun jobtevredenheid, betrokkenheid en productiviteit met respectievelijk 41 procent, 30 procent en 20 procent. Gevoelens van boosheid en verontwaardiging spelen hier een belangrijke rol in. Als een collega die je goed kende ontslagen wordt, voelt dat tenslotte als een persoonlijk verlies. Maar ook angst kan hier verantwoordelijk voor zijn. Ben je bang dat er nog meer ontslagen zullen volgen? Weet dat je niet elk verhaal uit de wandelgangen moet geloven en vertrouw op de officiële informatie. Misschien maak je je wel druk om een roddel die compleet uit de lucht is gegrepen.”

Tip: Ben je pas ontslagen? Of ben je van plan om ontslag te nemen? Hier kan je je opzeggingstermijn berekenen.

Ga in dialoog

De kans is groot dat taken van ontslagen collega’s verdeeld worden over de rest van het team. “In het beste geval gebeurt dat in samenspraak met de werknemers. Is dat anders gelopen en ligt een van je nieuwe verantwoordelijkheden jou absoluut niet? Kaart dat aan bij je leidinggevende of de hr-dienst”, adviseert de consultant. “Misschien kan je wel een opleiding krijgen. Of is er een collega die wél staat te trappelen om een taak op zich te nemen waar jij geen beginnen aan ziet. Door op een open manier te communiceren kan je verdere problemen voorkomen.”

Het is altijd goed om een plan B in je achterhoofd te hebben. Je kan tenslotte altijd je job verliezen en je zult veel veerkrachtiger zijn als je hier al over hebt nagedacht Yvy Jacobs

Vier successen

“Het is belangrijk dat je na een reorganisatie de hernieuwde doelstellingen eens goed op een rijtje zet, samen met je team. Waar wil het bedrijf naartoe? Hoe kunnen jullie een positieve bijdrage leveren, om jullie toekomst te verzekeren? Stel een aantal concrete targets, en vergeet niet om die te vieren. Als een collega in deze moeilijke tijden een goed resultaat heeft behaald, is het zonde om dat onopgemerkt voorbij te laten gaan. Benoem het en trek samen een flesje open. Dat is goed om gemotiveerd te blijven én bevorderlijk voor de sfeer.”

Hou een plan B in het achterhoofd

Blijft de onzekerheid over je toekomst toch aan je knagen? Denk dan eens na over een plan B. “Het is altijd goed om er één in je achterhoofd te hebben”, gelooft Jacobs. “Je kan tenslotte altijd je job verliezen, en je zult veel veerkrachtiger zijn als je hier al over hebt nagedacht. Misschien kan je starten met die avondopleiding die je altijd al aansprak? Misschien kan je die wilde plannen om te starten als zelfstandige wat concreter maken? Of misschien helpt het al om gewoon eens na te denken over welke zaken je energie geven op je werk en welke zaken energie vreten, zodat je je indien nodig gemakkelijker kan oriënteren. Als het ooit zo ver zou komen, zal je je ontslag sneller als opportuniteit kunnen zien.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Je werkgever gaat failliet? Dit zijn de gevolgen voor jou als werknemer

Ontslagen door corona? Zo ga je ermee om: 8 tips

Hoe maak je een geslaagde carrièreswitch?

Bron: jobat.be.