Ontslagen worden tijdens de coronacrisis: kan dat?

20 april 2020

Bron: jobat.be 0 Ontslag Dat heel wat ondernemingen het momenteel zwaar hebben, is algemeen geweten. De al meer dan één miljoen tijdelijke werklozen in ons land maken duidelijk dat in tal van bedrijven de activiteiten op een laag pitje staan. Maar hoe zit het met de bescherming van werknemers in deze periode? Moet je vrezen voor je job? En welke regels moeten werkgevers momenteel in acht nemen? Dat heel wat ondernemingen het momenteel zwaar hebben, is algemeen geweten. De al meer dan één miljoen tijdelijke werklozen in ons land maken duidelijk dat in tal van bedrijven de activiteiten op een laag pitje staan. Maar hoe zit het met de bescherming van werknemers in deze periode? Moet je vrezen voor je job? En welke regels moeten werkgevers momenteel in acht nemen? Jobat.be belicht de belangrijkste weetjes.

Wat als je als werknemer de veiligheidsrichtlijnen niet kan volgen of niet volgt op het werk?

Het is aan jouw werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. Afhankelijk van het soort werk en de omstandigheden moet de werkgever de juiste maatregelen nemen. Wat die maatregelen zijn, moet tijdens deze coronacrisis natuurlijk opnieuw geëvalueerd worden. Telewerk, de nodige beschermingsmiddelen voorzien, de werksituatie aanpassen zodat er meer afstand is tussen werknemers… Alles kan, zolang de richtlijnen die vanuit de overheid worden gecommuniceerd, opgevolgd worden.

Omgekeerd is het ook de plicht van élke werknemer om de vooropgestelde richtlijnen te volgen. Hij of zij mag immers geen schade berokkenen aan de eigen veiligheid of de veiligheid van collega’s, de werkgever of derden. Het is dan ook zijn of haar verantwoordelijkheid om de in deze periode vaak strengere gezondheids- en veiligheidsinstructies na te leven. Doe je dat niet, dan kan de werkgever je dus bijvoorbeeld wél om dringende redenen ontslaan. Hetzelfde zou kunnen gelden als je bijvoorbeeld wel gaat werken, terwijl je al weet dat je besmet bent.

Werkgevers moeten de normale ontslagregels, dus ook de opzegtermijn en opzeggingsvergoeding, blijven respecteren

Kan je ontslagen worden als tijdelijk werkloze?

Veel werknemers zitten momenteel thuis omdat hun bedrijf hen tijdelijk niet kan tewerkstellen wegens werkgebrek. Het systeem van de ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ dient om de werkgevers in deze periode iets meer financiële ademruimte te geven. Het dient in principe ook om ontslagen te vermijden.

Pas op: dat wil niet zeggen dat ontslag niet meer mogelijk is ineens. Het is wel zo dat werkgevers de normale ontslagregels, dus ook de opzegtermijn en opzeggingsvergoeding, moeten blijven respecteren. De niet-naleving daarvan zou enkel mogelijk zijn als er sprake is van overmacht die de voortzetting van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk maakt. Dat is op dit moment (nog) niet het geval.

Je werd ontslagen. Hoe beïnvloedt de tijdelijke werkloosheid de opzegperiode?

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronacrisis), loopt de opzegperiode gewoon door tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Het is dus perfect mogelijk dat de opzegtermijn afloopt tijdens die periode, zonder dat de persoon in kwestie nog moet gaan werken.

De ‘gewone’ tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen verlengt wel de duur van de opzegtermijn. Die termijn wordt dus geschorst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Word je louter omwille van het coronavirus ontslagen, dan zou je een schadevergoeding kunnen eisen wegens ‘discriminatie op grond van ziekte’

Kan je je verzetten tegen een onredelijk ontslag?

Werkgever moeten ontslagen nog altijd motiveren. Maar, het is zo dat bedrijven die getroffen zijn door de coronamaatregelen en beroep doen op tijdelijke werkloosheid, zonder al te veel moeite economische redenen kunnen inroepen.

Toch moet de werkgever voorzichtig zijn. Zo zou een werknemer die ontslagen wordt omdat hij door overmacht niet op het werk geraakt, het ‘kennelijk onredelijk ontslag’ of ‘misbruik van het ontslagrecht’ kunnen inroepen. Word je louter omwille van het coronavirus ontslagen, dan zou je bovendien een schadevergoeding kunnen eisen wegens ‘discriminatie op grond van ziekte’. Kortom: werkgevers kunnen deze periode dus heus niet aangrijpen om zonder grondige redenen mensen te ontslaan.



