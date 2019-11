Ontslag nemen wegens een conflict: dit moet je weten Kristina Rybouchkina

29 november 2019

10u30

Bron: jobat.be 0 Ontslag Misschien heb je een persoonlijke aanvaring gehad met je chef of je collega’s. Misschien is er sprake van een professionele fout, waardoor de sfeer op de werkvloer om te snijden is. Hoe het ook zij: als een conflict blijft aanslepen is er soms geen andere oplossing dan de handdoek in de ring te gooien. Wil je voorkomen dat je vertrek nog meer gedoe met zich meebrengt, hou dan onderstaande tips in het achterhoofd.

Pak niet onmiddellijk je biezen

Stel jezelf eerst en vooral de vraag of de situatie écht ernstig genoeg is om je job voor op te geven. Heb je geprobeerd om de ruzie uit te praten, eventueel met de hulp van een vertrouwenspersoon? Is het niet mogelijk om overgeplaatst te worden naar een andere afdeling? Eens je jouw ontslag hebt ingediend, is er vaak geen weg meer terug. Het zou zonde zijn als je uiteindelijk spijt krijgt van een besluit dat je in een impulsieve bui hebt genomen.

Tip: Lees ook onze gratis gids ‘Zelf ontslag geven doe je zo’.

Breng het nieuws per aangetekende brief

Ben je 100% zeker van je beslissing, verstuur je ontslagbrief dan als aangetekende zending of per deurwaardersexploot. Zo is er geen discussie mogelijk over de start van je opzegtermijn. Die begint namelijk te lopen ofwel op de derde werkdag na verzending van je brief, ofwel meteen bij overhandiging van het exploot door de deurwaarder. Een derde mogelijkheid is om je ontslagbrief persoonlijk te af te geven aan je leidinggevende, die hem moet ondertekenen voor ontvangst. Als je in de clinch ligt met je baas, zou het echter kunnen dat hij of zij dat weigert. Zo kan je leidinggevende de start van je opzegtermijn vertragen, wat je ongetwijfeld wil vermijden.

Lees ook: Wat is ontslag om dringende reden?

Zorg dat je opzegtermijn klopt

In je ontslagbrief moet je verplicht de duur van je wettelijke opzegtermijn opnemen. Vermeld je een te lange opzeg? Dan moet je die uitdoen. Is de termijn te kort? Dan kan je baas een vergoeding van je eisen, die overeenkomt met brutoloon dat je zou ontvangen tijdens de resterende dagen, weken of maanden. Inclusief het enkel en dubbel vakantiegeld, je eindejaarspremie en andere voordelen zoals je maaltijdcheques. Een dure fout, dus! Hoe lang je wettelijke opzegtermijn precies is, bereken je gemakkelijk via de opzegwijzer. Kan je geen dag langer meer op de werkvloer vertoeven? Dan heb je steeds de mogelijkheid om een opzeggingsvergoeding te betalen die de volledige opzegtermijn dekt.

Weet dat je geen recht hebt op een uitkering

Neem je ontslag omwille van pesterijen op het werk, stalking, of na een zware professionele fout van je werkgever, en kan je aantonen dat de situatie niet langer houdbaar was? Dan is het mogelijk dat de RVA beslist om je een werkloosheidsuitkering toe te kennen. Maar weet dat dat alleen gebeurt in extreme situaties. Normaal heb je geen recht op een uitkering als je op eigen initiatief ontslag neemt. Hou er dus rekening mee dat je mogelijk geen inkomen zal hebben tot je een nieuwe job vindt en stel jezelf de vraag of je die periode gemakkelijk kan overbruggen.

Ga niet kwaadspreken

Als je solliciteert bij een nieuw bedrijf na een moeilijke periode bij je vorige werkgever, is het verleidelijk om te vervallen in negativiteit. Let daarmee op, want zo maak je absoluut geen goede indruk. Denk liever op voorhand na over de manier waarop je jouw vertrek kan verklaren als je er een vraag over zou krijgen. Zeg bijvoorbeeld dat je visie niet strookte met die van je vroegere baas. Of leg rustig uit dat je werkgever bepaalde afspraken niet is nagekomen, zonder daarbij in detail te treden. Als uit je antwoord blijkt dat je iets hebt bijgeleerd en dat sterker in je schoenen staat na de tegenslag, maak je een veel betere beurt.

Tip: Ontslagbrief schrijven? Bekijk hier ons goed voorbeeld.

Lees ook:

Ontslag, en nu? Een concreet stappenplan

Zelf ontslag nemen: let op voor deze 5 missers

Verlies je je recht op een uitkering als je zelf ontslag geeft?