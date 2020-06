Ontslag: laat je hoofd niet hangen Charlotte Fouquet

18 juni 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Ontslag De coronacrisis betekent een zware klap voor onze arbeidsmarkt. Mensen verloren hun job of zullen die de komende maanden verliezen. Uit een enquête van de Nationale Bank blijkt onder andere dat ondernemingen vrezen tot een vijfde van de tijdelijke werklozen te moeten ontslaan. Dat zijn 180.000 werknemers. Verloor jij je job? Hoe moeilijk het ook is, het is belangrijk om je hoofd niet te laten hangen. De coronacrisis betekent een zware klap voor onze arbeidsmarkt. Mensen verloren hun job of zullen die de komende maanden verliezen. Uit een enquête van de Nationale Bank blijkt onder andere dat ondernemingen vrezen tot een vijfde van de tijdelijke werklozen te moeten ontslaan. Dat zijn 180.000 werknemers. Verloor jij je job? Hoe moeilijk het ook is, het is belangrijk om je hoofd niet te laten hangen. Jobat.be geeft je vijf tips om productief te blijven.

1. Registreer je als werkzoekende

Het is normaal dat je na je ontslag even moet bekomen en enkele zaken moet verwerken. Neem daar dus ook de tijd voor. Maar blijf niet te lang bij de pakken neerzitten. Onderneem actie en begin bij het begin. Schrijf je in bij de VDAB als werkzoekende. Zo krijg je ondersteuning bij je zoektocht naar nieuw werk en kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen als je na je opzegtermijn nog geen nieuwe job hebt gevonden.

2. Zie je ontslag als een kans

Stel je na je ontslag zo positief mogelijk op. Je bent inderdaad je job kwijt, maar dat opent ook nieuwe kansen. Wie weet kan je nu een nieuwe sector verkennen, of zelfs een nieuwe job? Of wilde je eigenlijk al altijd deeltijds werken, maar kon dat niet bij je vorige werkgever? Dan is het nu het moment. Breng in kaart welke job je echt wil, en onder welke voorwaarden. Schrijf dit neer zodat je je doel goed voor ogen kan houden. Stel vervolgens een actieplan op met de stappen die je moet zetten (opleiding, netwerken… ) om zo’n job binnen te halen.

Tip: Dit zijn 5 inspirerende dingen om te doen na je ontslag

3. Schaaf je competenties bij

Of je nu een nieuwe wending aan je carrière wil geven, of naar een gelijkaardige job zoekt bij een andere werkgever, je competenties en vaardigheden bijschaven is altijd een goed idee. Je vindt op de VDAB-website veel opleidingen (ook online), zoals talencursussen, softwareopleidingen, vormingen rond persoonlijke vaardigheden, sollicitatietrainingen… Als werkzoekende kan je bovendien van bepaalde voordelen genieten.

4. Praat over je zoektocht

Je hoeft het niet alleen te doen. Praat met familie, vrienden en kennissen over je zoektocht naar werk en maak duidelijk welke richting je uit wil. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe beter. Ze kunnen je tips geven over opleidingen, je in contact brengen met mensen uit de sector die je op het oog hebt, of je zelfs inlichten over interessante vacatures. Niet alle vacatures staan online. Onderschat dus zeker de kracht van je eigen netwerk niet.

5. Doe aan ‘personal branding’

Hoewel je eigen, persoonlijke netwerk al veel kan betekenen, is het ook belangrijk dat je je professioneel buiten dat netwerk kenbaar maakt. LinkedIn is daar het ideale instrument voor. Vul je profiel zo volledig mogelijk in, zorg voor een goede profielfoto en vink aan dat je profiel zichtbaar mag zijn voor rekruteerders. Connecteer met zo veel mogelijk mensen, zowel binnen als buiten jouw sector, en treedt met hen in interactie. Laat ook zien waarmee je bezig bent: deel een foto van tijdens een opleiding of schrijf een bericht over nieuwe inzichten die je hebt gekregen. In een mum van tijd breid je zo je professionele netwerk uit. Niet zelden komen daar jobaanbiedingen uit voort.

Niet zeker wat jouw opzegtermijn is? Bereken het hier zelf.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Kan je ontslagen worden wegens een ruzie met een collega?

Zelf ontslag nemen? Zo schrijf je een goede ontslagbrief

Op hoeveel sollicitatieverlof heb jij recht?

Bron: Jobat.be.