Nooit meer 5 dagen werken na corona? Onze werkexpert Stijn Baert bespreekt de toekomst van onze arbeidsmarkt

Met zijn allen minder gaan werken voor hetzelfde maandloon: velen zien arbeidsduurverkorting als dé manier om onze economie te herdenken na de coronacrisis. Professor arbeidseconomie Stijn Baert, werk-expert binnen ons geldpanel , legt uit waarom we keuzes moeten durven maken: “Anders komt ons land in een negatieve spiraal terecht: meer stress, minder feestjes”.

Dacht u midden maart ook dat er geen goede kant aan deze hele coronacrisis zou zitten? Dan hebt u vermoedelijk samen met mij de afgelopen weken die visie wel wat bijgesteld. Niet meer dagelijks op de trein en digitaal vergaderen, het is toch een zaligheid?

Nu blijkt dat er nog meer goed nieuws op komst is. De vijfdaagse werkweek gaat corona niet overleven en plaatsruimen voor een van slechts vier dagen of 30 uren. Dat is toch wat velen denken, of minstens hopen, omdat arbeidsduurverkorting zou leiden tot minder fysieke contacten tussen werknemers en omdat tijdens deze coronacrisis is gebleken dat gezondheid en geluk voorgaan op economie. Uitslapen op maandag of het weekend inklinken op donderdag, daar kan toch niemand iets op tegen hebben?

Wat minder uren voor een wat lager maandloon, eigenlijk is het absurd dat het niet vaker voorkomt

Op zich kan het zelfs nu al. Niemand verplicht werkgevers en werknemers om met elkaar contracten af te sluiten voor pakweg 38 uur per week. Als zij elkaar vinden voor een contract van 30 of 32 uur per week, dan houdt er geen 38-urenspook hen uit hun slaap. Wat minder uren voor een wat lager maandloon, eigenlijk is het absurd dat het niet vaker voorkomt.

Minder stress, meer feestjes (of omgekeerd?)

Toch is dit niet het soort arbeidsduurverkorting dat “believers” verdedigen. Nee, zij verdedigen arbeidsduurverkorting met behoud van loon: minder uren voor hetzelfde maandloon dus. En wie denkt dat de verdedigers van dit idee van Mars komen, heeft het fout. Ook in de Keizerslaan in Brussel, waar de PS huist, geloven ze volop in 4/5 werken met behoud van loon. Sterker nog, het was een speerpunt van hun verkiezingsprogramma in 2019: minder stress, meer feestjes,... Alles voor hetzelfde geld.

We zouden ervoor kunnen kiezen om onze stijgende productiviteit deels om te zetten in tijd in plaats van in centen. Onze maandlonen zullen dan minder stijgen, maar beetje bij beetje zullen we minder werken

Wat me het meeste tegen de borst stuitte, was dat de PS arbeidsduurverkorting voorstelde als een systeem om meer mensen aan een baan te helpen. Het omgekeerde ligt dichter bij de waarheid. Dat was ook de conclusie van zowat alle experten die recent optraden in een hoorzitting in het Federale Parlement rond een voorstel van PS-politica Laurette Onkelinx om effectief over te gaan tot arbeidsduurverkorting.

Hun redenering: een arbeidsduurverkorting met behoud van loon leidt automatisch tot hogere uurlonen. Als je maandloon constant blijft en het aantal uren dat je ervoor presteert daalt, dan stijgt je uurloonkost. Werk je bijvoorbeeld 165 uren (38 uur per week) voor een brutoloon van 3.000 euro, dan is je uurloonkost ongeveer 18 euro. Werk je maandelijks nog maar 130 uur (30 uur per week), dan stijgt die uurloonkost naar ongeveer 23 euro.

Hogere loonkosten maken het op slag veel minder interessant om mensen tewerk te stellen in België. Werkgevers zullen dan geneigd zijn processen te automatiseren of hun productie naar een ander land te verhuizen. Het is alsof in de supermarkt precies dezelfde producten plots veel duurder zouden worden. Klanten zouden in dat geval deze producten ook links laten liggen voor andere goederen of elders hun boodschappen doen. Op die manier zou ons land in een negatieve spiraal komen. Meer stress, minder feestjes. Op Belgisch niveau gaan voor een kortere werkweek met behoud van loon, als nieuwe model na de coronacrisis: het is economische sciencefiction.

Meer comfort dankzij hogere productiviteit

Zullen we dan voor altijd 38 uur per week werken? Dat is weer wat anders. Met dank aan de technologie en onze scholing worden we steeds productiever. Onze werkuren worden steeds meer waard voor werkgevers. De afgelopen decennia hebben we die hogere productiviteit steevast omgezet in een hogere welvaart: meer centen om ons meer materieel comfort te kunnen verschaffen.

Niks zegt dat we als maatschappij die keuze moeten blijven maken. We zouden ervoor kunnen opteren om onze stijgende productiviteit deels om te zetten in tijd in plaats van in centen. Onze maandlonen zullen dan minder stijgen, maar beetje bij beetje zullen we minder werken.

Valse tegenstelling tussen economie en gezondheid

Klinkt goed, zegt u? Dan moet u natuurlijk ook beseffen dat we onze uitstekende Belgische gezondheidszorg de afgelopen decennia ook maar hebben kunnen ontplooien met dank aan de gestegen welvaart. Die betekent immers hogere inkomsten voor de staatskas.

Als we gaan voor meer tijd in plaats van meer welvaart, dan zullen we nog meer verplicht zijn compromissen te sluiten in de uitgaven binnen de gezondheidszorg

De welvaart moet stijgen als we het groeipad willen aanhouden die de vergrijzing en de steeds vernuftigere medicijnen en apparatuur ons vragen. Als we gaan voor meer tijd in plaats van meer welvaart, dan zullen we nog meer verplicht zijn compromissen te sluiten in de uitgaven binnen de gezondheidszorg. De tegenstelling tussen economie en gezondheid, die de afgelopen weken steeds vaker de kop opsteekt, is dus ook om die reden een valse tegenstelling.

We moeten dus keuzes durven maken. We kunnen niet én minder gaan werken én tegelijk evenveel verdienen én een steeds betere gezondheidszorg uitbouwen. Moedige politici zetten ons op het spoor van een goed evenwicht tussen beide. Politici die ons daarentegen vertellen dat je tegelijk rozijnenbrood, het geld van het brood én de bakkersvrouw kunt hebben, sturen we beter naar Mars.

Morgen in ons Geldpanel-dossier geeft budgetexperte Sara Van Weesenbeeck haar visie over: welke spaarzame lessen kunnen we trekken uit de lockdown om zo ook in de toekomst minder uit te geven?

