Niet de baas zijn en toch veel verdienen? In deze 5 jobs kan het Kristina Rybouchkina

19 december 2019

08u00

Bron: jobat.be 2 Salaris De baas verdient het meest: het lijkt de logica zelve, en toch klopt het vandaag niet altijd meer. De reden? Als expert met kennis van specifieke materie, ben je minstens even onmisbaar als een manager. En dat voel je in je portemonnee.

Actuaris

Het is voor verzekeringsbedrijven niet gemakkelijk om geschikt personeel te vinden. Zowel ‘verzekeringsadviseur’ als ‘beheerder verzekeringen’ zijn zware knelpuntberoepen, omdat de jobs zulke specifieke kennis vragen. Ook actuarissen of verzekeringswiskundigen zijn erg dun gezaaid. Als actuaris moet je namelijk een krak zijn in economie én wiskunde, omdat je risico’s becijfert en evalueert. Wil en kan jij tarieven voor verzekeringen vastleggen, het pensioenvraagstuk oplossen of banken adviseren rond hypothecaire leningen? Dan mag je rekenen op een maandloon van zo’n 5.544 euro bruto*. Bekijk hier de jobs in verzekeringen.

Scheikundige

Het is geen geheim dat de chemische nijverheid goed betaalt. Maar als scheikunde-expert kun je nog veel meer richtingen uit. Wat dacht je van nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen in een farmaceutisch bedrijf? Recepturen verbeteren bij een voedingsproducent, zodat producten langer houdbaar blijven? Onderzoek voeren naar manieren om minder CO₂ uit te stoten? Stuk voor stuk boeiende carrièremogelijkheden voor scheikundigen, die je gemiddeld 5.357 euro per maand opleveren. Bekijk hier de jobs in de chemie en petrochemie.

Ingenieur elektrotechnologie

Zelfrijdende auto’s, het 6G-netwerk, robots, volledig geautomatiseerde productieprocessen,… De toekomst heeft heel wat boeiends voor ons in petto! Om al die technologieën te kunnen ontwikkelen en continu te verbeteren, zijn ingenieurs nodig. Zeker profielen gespecialiseerd in elektrotechnologie zijn fel gegeerd op de arbeidsmarkt. Ben jij geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen, technologie en ICT? Een job als ingenieur elektrotechnologie levert je gemiddeld 5.190 euro op per maand. Bekijk hier de jobs voor ingenieurs.

Jurist

Wie ooit in een juridische procedure verzeild is geraakt, weet dat de wetgeving een groot ingewikkeld kluwen is. Goede juristen zijn met andere woorden goud waard. Bedrijven weten dat maar al te goed. Als je een studie rechten hebt afgerond, kun je al snel zo’n 5.125 euro per maand verdienen. Zeker als je je toespitst op een specifiek rechtsgebied. Bekijk hier de juridische jobs.

Hr-specialist

Het belangrijkste kapitaal van elk bedrijf, is eigenlijk het menselijk kapitaal. Want zonder goede, gemotiveerde medewerkers staan organisaties nergens. Als hr-specialist finetune je het personeelsbeleid. Je zorgt ervoor dat er nieuwe geschikte werknemers worden aangetrokken, en dat huidige werkkrachten blijven groeien en zich goed voelen op het werk. Dat levert je gemiddeld 4.959 euro op per maand. Bekijk hier de jobs in hr.

Lees ook:

Meer loon in 2020? Zo ontdek je of opslag aan de orde is

Moeten jouw collega’s weten hoeveel je verdient?

Dit zijn de salarissen in de retailsector

* Gemiddeld bruto maandloon volgens het Belgische statistiekbureau Statbel (meest recente cijfers, gebaseerd op inkomens uit 2017).