Niet al je vakantiedagen opgenomen? Stop onmiddellijk met werken

18 december 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Werkplek Over een tweetal weken is 2019 alweer onherroepelijk achter de rug. Liep de tijd je voorbij en zag je de kans nog niet al je vakantiedagen op te souperen? Hier lees je wat de gevolgen zijn.

Wettelijke vakantie: opnemen vóór 31/12

Vakantiedagen bouw je op tijdens het zogeheten vakantiedienstjaar, waarna je ze mag inzetten in het daaropvolgende ‘vakantiejaar’. De wet voorziet voor iedere voltijds werkende landgenoot een minimum van 20 verlofdagen. Deze dien je op te nemen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. De wettelijke vakantiedagen die je dus verwierf in 2018, moe(s)t je tussen 1 januari en 31 december van dit jaar opgebruiken. Deed je dit niet, ben je ze dus jammer genoeg kwijt.

Extra dagen

Wettelijke vakantiedagen mag je niet overhevelen naar volgend jaar, en ook ADV-dagen (inhaalrust) dien je binnen de referteperiode te benutten. Toch hoor je wel eens dat mensen vakantie meenemen naar het jaar daarop. Heel wat werkgevers gunnen hun personeel immers extra vakantiedagen van het bedrijf bovenop het wettelijke minimum. Voor deze extralegale dagen geldt de wettelijke termijn niet. Ze kunnen, als het bedrijf dit toestaat, dus wel overgedragen worden.

Eigen keuze

Je denkt best twee keer na vooraleer je besluit je vakantie te laten varen. Bedienden die hun dagen niet opgebruikten en bij wie de werkgever hierbij niet in de weg stond, hebben juridisch gezien ook geen recht meer op het vakantiegeld voor deze ongebruikte dagen. Om medewerkers met een bovengemiddelde werklust niet te ontmoedigen, kunnen werkgevers ervoor kiezen het vakantiegeld toch uit te betalen. Dit bedrag heet dan officieel geen vakantiegeld, maar heeft het karakter van een premie.

Baas ligt dwars

De werkgever moet kunnen bewijzen dat hij of zij het recht op vakantie van de werknemer op geen enkele manier heeft verhinderd. Deed je baas dit wel, is hij/zij strafbaar. Hij/zij riskeert dan een geldboete én een gevangenisstraf. Ook dient hij/zij het resterende vakantiegeld (enkel en dubbel) voor 31/12 over te schrijven. Als werkgever is het dan ook verstandig personeelsleden tijdig in te lichten hoeveel dagen ze nog dienen op te nemen voor het einde van het jaar. Doe dit via mail, dan heb je meteen het bewijs in handen dat je niet dwars lag.

Overmacht

Het kan gebeuren dat je om andere, externe redenen je verlofdagen niet kon opgebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige ziekte of omwille van moederschapsrust. In dit geval heb je eveneens recht op de uitbetaling van je vakantiegeld. Je werkgever dient het resterende bedrag uiterlijk op 31/12 aan je te hebben overgemaakt. De verloren dagen kan je evenwel niet meer inhalen bij je terugkomst in het nieuwe jaar.

Arbeiders

Voor arbeiders geldt een andere regeling dan voor bedienden. Zij kunnen evenmin dagen overhevelen, maar aangezien ze hun vakantiegeld in mei via een cheque ontvangen van de RJV of van hun vakantiekas, kunnen ze het geld niet meer mislopen. Het bedrag is definitief verworven, ongeacht of de arbeider alle vakantiedagen nadien opneemt of niet.

