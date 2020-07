Neen, je moet niet op je eerste job blijven als die je niet ligt: “Ontslag nemen was de beste beslissing ooit”



Als je pas afgestudeerd bent, je eerste job beet hebt en zelfs een vast contract aangeboden krijgt, ligt de wereld aan je voeten. Maar wat als die eerste werkervaring tegenvalt? Hoe weet je met zekerheid dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt? En wat doe je dan? Jobat.be vroeg het aan Kristof en Jean-Christophe, die beide na een jaar hun ontslag aanboden en dat nog geen seconde betreurden.

Kristof Crabbé (29) verruilde zijn technische job voor het onderwijs

“Ik heb de TSO-opleiding mechanische vormgeving gevolgd, plus een zevende jaar industriële onderhoudstechnieken”, vertelt Kristof. “Toen ik dat diploma in handen had was ik helemaal klaar om te gaan werken. Verder studeren? In het laatste jaar boterde het niet goed met de leerkrachten, waardoor ik een degout had van school. Ik bekeek de vacatures in de buurt en kon meteen starten bij een metaalbedrijf in Tienen.”

Moest ik hier nog veertig jaar blijven? Bij die gedachte voelde ik mij echt niet goed Kristof Crabbé

“Het werk zelf paste perfect bij mij. Ik onderhield en herstelde de machines die metalen smolten. We moesten wel in drie ploegen werken. Als negentienjarige sta je daar niet echt bij stil, tot je merkt welke invloed dat heeft op je leven. Ik speelde voetbal, maar plots kon ik bijna niet gaan trainen. En ploegen en nachten werken als je een gezin wil? Zelf zag ik dat niet zitten. Ik maakte me ook zorgen over het gezondheidsaspect. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen komen er soms schadelijke stoffen vrij als je metalen smelt. Moest ik hier nog veertig jaar blijven? Bij die gedachte voelde ik mij echt niet goed.”

“Ik startte in de fabriek op interimbasis. Daarna kreeg ik twee keer een contract van een halfjaar, normaal kom je daarna vast in dienst. Toen dat eraan kwam, begon ik volop te solliciteren voor dagfuncties in andere bedrijven. Toen kwam de ingeving: waarom geen leraar techniek worden? Omdat ik nog bij mijn ouders woonde, kon ik het mij financieel permitteren om weer te gaan studeren. Natuurlijk was ik nerveus: zou dat mij wel lukken, opnieuw studeren nadat ik er een jaar tussenuit was geweest? Uiteindelijk ging mijn studie vlot. Op drie jaar had ik mijn diploma leraar secundair onderwijs en intussen geef ik al zeven jaar mechanica en techniek. Ik zou mijn keuze achteraf gezien meteen opnieuw maken.”

Het ene pr-bureau is het andere niet, merkte Jean-Christophe (24)

“Omdat ik droomde van een job in communicatie, studeerde ik Germaanse. Tijdens mijn stage in mijn laatste jaar kwam ik terecht op de pr-afdeling van Proximus. Daar werd ik verliefd op public relations”, herinnert Jean-Christophe zich. “Als pr-medewerker vorm je de schakel tussen bedrijven en journalisten. Jij moet zorgen dat je klant op een positieve manier in de pers komt. Dus: contacten leggen, de actualiteit volgen, weten wat er gebeurt in de wereld van je cliënten. Geen 9-to-5 job, en soms wat stress, maar ik vond het meteen geweldig.”

Mijn collega’s waren toffe mensen, maar ze hadden amper ervaring, en ik wilde net bijleren van mensen die al lang in het vak zaten Jean-Christophe

“Na mijn stage volgde ik een traineeship van zes maanden. Aan het einde daarvan kreeg ik een job aangeboden van iemand uit mijn netwerk. Mooie voorwaarden, mogelijkheden om bij te scholen, door te groeien... Al snel merkte ik dat het bedrijf totaal anders was dan ik had verwacht. Mijn collega’s waren toffe mensen, maar ze hadden amper ervaring, en ik wilde net bijleren van mensen die al lang in het vak zaten. Ik kreeg louter financiële klanten, terwijl ik die branche amper kende en ook de kans niet kreeg om me erin te verdiepen. Ik werd er meteen op uitgestuurd om te gaan lunchen met senior economisten en hoofdredacteurs van financiële bladen. Niet leuk zonder omkadering. Mijn verantwoordelijke was amper bereikbaar bij vragen of problemen. Eigenlijk wist ik al na enkele weken: ik wil hier weg! Toch ben ik bijna een jaar gebleven. Ik was bang om van nul te moeten herbeginnen.”

“Uiteindelijk ben ik me goed beginnen informeren, en ging ik bij diverse bureaus langs om te zien hoe zij werkten. Positieve verhalen over Interel Belgium deden me naar hen overstappen. Het verschil is groot: er zijn voortdurend opleidingen, je kan terugvallen op je team, senior collega’s zijn altijd beschikbaar voor advies, de sfeer is ontzettend professioneel.... Blij dat ik de stap zette, want nu geloof ik weer in de toekomst van mijn carrière in deze sector.”

