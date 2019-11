Multitasken: de mythe ontmaskerd Joni Horemans

12 november 2019

Over de zin of net de onzin van multitasken lopen de meningen fel uiteen. De meeste wetenschappers zijn het er intussen wel over eens dat noch vrouwelijke, noch mannelijke breinen er echt bij gebaat zijn. We overlopen de pro's en contra's.

Je maakt meer fouten

Diverse studies toonden al aan dat multitasken op het werk meestal gewoon niet zo’n goed idee is. Wie twee of meer dingen tegelijk doet, werkt trager, vergeet meer, is sneller afgeleid, kan minder goed redeneren, en ga zo maar door. Multitaskers maken dus meer fouten dan hun collega’s die taken wel netjes één voor één afwerken, zonder zich te laten afleiden door binnenkomende sms’jes of mails, teamleden die zaken komen vragen of uitstapjes naar de koffiemachine. Wanneer je multitaskt moet je brein immers voortdurend switchen tussen de verschillende activiteiten, waardoor je efficiëntie de dieperik in tuimelt.

Je maakt jezelf gevoeliger voor een burn-out

Ook voor je (mentale) gezondheid is multitasken niet zonder risico’s. Ben je constant met vanalles tegelijk bezig? Dan is de kans groter dat je gestresseerd en oververmoeid geraakt.

Onderzoekers uit Groot-Brittannië berekenden zo dat multitaskers iedere nacht 20 minuten extra slaap nodig hebben. Wie zich daarentegen toelegt op één taak per keer, heeft minder last van slaapproblemen. Een betere nachtrust en minder stress resulteren op hun beurt in een daling van fysieke klachten en aandoeningen als depressie, burn-out en angsten. Download hier onze gratis gids rond burn-out.

Sporten doe je beter al babbelend

Niels Taatgen, hoogleraar ‘cognitive modeling ‘aan de universiteit van Groningen, is ervan overtuigd dat onze hersenen juist wel heel geschikt zijn om te multitasken, maar gewoon niet in elke situatie. De zaken die je simultaan wilt uitvoeren, moeten volgens hem gestuurd worden door delen van je hersenen die los van elkaar functioneren. Denk dan bijvoorbeeld aan de visuele, auditieve, vocale en motorische hersengebieden. Een gesprek voeren tijdens het joggen, muziek beluisteren tijdens het koken of zingen en gitaar spelen tegelijk? Dat zijn juist ideale combinaties.

Wat met bellen in de wagen?

Bepaalde taken zijn we zo gewend, dat ze niet veel inspanning van onze hersenen vragen. Je kan ze dus gemakkelijk combineren met andere dingen. Onnozele tekeningetjes maken tijdens een meeting? Check! Je to-dolijst overlopen tijdens de afwas? Check! Autorijden versus telefoneren is dan weer een controversieel issue. Opnieuw volgens Niels Taatgen kan het gerust als je op een niet al te drukke weg bent. Meer nog: dan zou het je net wakker houden. Op drukke kruispunten en in volle spits in de bebouwde kom is het vast beter dat je 100 procent je aandacht bij het verkeer houdt en niet net met je baas in ruzie gaat over de slechte jaarresultaten.

Waarschijnlijk geen supertasker

De conclusie is dat de meeste mensen professioneel beter af zijn door zich te concentreren op één ding tegelijk. Er zijn enkele zonderlingen die perfect meerdere taken kunnen combineren zonder in te boeten op kwaliteit. Ze zijn wel bijzonder zeldzaam: Amerikaanse psychologen die hier bij 700 testpersonen onderzoek naar uitvoerden, konden amper 19 echte supertaskers ontmaskeren.

