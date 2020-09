Moeite om je eerste job te vinden in tijden van corona? Zo vlot de zoektocht wél Kristina Rybouchkina

16 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs De cijfers liegen er niet om: het coronavirus blijft de arbeidsmarkt teisteren. Volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) waren er eind augustus 2020 13,7% vacatures minder dan in augustus 2019. Het aantal niet-werkende werkzoekenden lag op zijn beurt 8,6% hoger. Tracht dan maar eens een job te strikken als schoolverlater zonder enige ervaring! Met de volgende tips van De cijfers liegen er niet om: het coronavirus blijft de arbeidsmarkt teisteren. Volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) waren er eind augustus 2020 13,7% vacatures minder dan in augustus 2019. Het aantal niet-werkende werkzoekenden lag op zijn beurt 8,6% hoger. Tracht dan maar eens een job te strikken als schoolverlater zonder enige ervaring! Met de volgende tips van Jobat.be geef je je kansen een boost.

Duik in een andere sector

Vooral de domeinen horeca en toerisme (-34%), machinebouw (-31%), overige industrie (-30%), informatica, media en telecom (-29%) en zakelijke dienstverlening (-27%) bieden minder jobkansen dan een jaar geleden.

De primaire sector - de landbouw dus - heeft daarentegen 56% vacatures meer dan in augustus 2019. Ook in de gezondheidszorg is het aantal openstaande functies met bijna 7% omhooggegaan. Aarzel niet om te onderzoeken of je met jouw diploma iets kan betekenen in die sectoren. Bekijk hier vacatures in de landbouw en gezondheidszorg.

Welk loopbaanmodel past best bij jou?

Wees anders dan de rest

Het is duidelijk dat de concurrentie voor bepaalde jobs vandaag immens is. Het is dus belangrijker dan ooit om eruit te springen als je solliciteert. Waarom maak je bijvoorbeeld geen toffe video of podcast over jezelf, in plaats van een droog cv? Of een website of socialemediaprofiel, waarop je de diverse aspecten van je persoonlijkheid in the picture plaatst? Als twintig mensen met hetzelfde diploma zich kandidaat stellen voor een job, zullen soft skills als creativiteit, engagement, leiderschap en betrouwbaarheid waarschijnlijk de doorslag geven.

Train je online sollicitatieskills

Steeds meer bedrijven rekruteren tegenwoordig online. Ze organiseren virtuele jobbeurzen en/of laten sollicitatiegesprekken verlopen via videocalls. Dat brengt ook valkuilen met zich mee. Misschien heb jij de neiging om snel te familiair te worden tijdens een chat met een recruiter? Misschien lukt het jou niet om de aandacht vast te houden tijdens zo’n virtueel gesprek? Of mogelijk staan je socialemediaprofielen vol bezwarende foto’s die bedrijven nu gemakkelijker dan ooit tegenkomen? Neem je online sollicitatieskills onder de loep en probeer ze te verbeteren. Bekijk hier hoe je kan deelnemen aan een virtuele jobbeurs.

School je bij

Heb je ondanks je vele inspanningen nog altijd geen job beet? Overweeg dan om een bijkomende opleiding te volgen. Die mag aansluiten bij het diploma dat je al hebt, maar dat is helemaal geen must. Vaardigheden als computerkennis, talen, sociale skills en ook financieel en technisch inzicht komen in bijna alle jobs van pas. Ze zijn dus een mooie investering naar de toekomst toe.

Kies voor vrijwilligerswerk

Als je geen zin om weer op de schoolbanken te gaan zitten, kan je altijd kiezen voor een onbetaalde stage of vrijwilligerswerk. Op die manier doe je al relevante werkervaring op, bouw je een netwerk uit en voorkom je dat er een gat ontstaat op je cv. Onderzoek wijst alleszins uit dat je met stages en vrijwilligerswerk indruk maakt op potentiële werkgevers. En wie weet, misschien valt er op termijn toch een werkaanbieding uit de bus bij de organisatie in kwestie?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

In welk soort team werk jij?

Do’s en don’ts op een virtuele jobbeurs

Waarom een studentenjob goed is om een ‘echte’ job te vinden?

Bron: jobat.be