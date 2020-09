Mobiliteit is het nieuwe salaris Van traject tot cultuur: wat bepaalt jouw mobiliteitsscore? William Visterin

17 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Werkplek Waar je werkt en hoe je naar je werk gaat, is voor iedereen anders. Net als hoe je dat ervaart. Bovendien zit de samenleving op een kantelpunt van hoe het werkmobiliteit organiseert. Naar aanleiding van dit alles ging Waar je werkt en hoe je naar je werk gaat, is voor iedereen anders. Net als hoe je dat ervaart. Bovendien zit de samenleving op een kantelpunt van hoe het werkmobiliteit organiseert. Naar aanleiding van dit alles ging Jobat.be op zoek naar de huidige status van werkmobiliteit. Op basis van een rondvraag bij 10.000 Vlamingen lanceert het hierbij de mobiliteitsscore.

Het Mobiliteitskompas van Jobat, Antwerp Management School (AMS) en De Lijn is een tool om je eigen mobiliteit in kaart te brengen. Samen willen de drie partijen aanduiden waar de grote pijnpunten liggen en hoe werk en mobiliteit beter kunnen worden aangepakt. Ze ontwikkelden de eerste persoonlijke mobiliteitsscore in ons land, die rekening houdt met:

1. Je traject: 23 kilometer gemiddeld

Dit luik van de mobiliteitsscore bestaat uit alle ‘objectieve’ componenten die betrekking hebben op het woon-werk traject, zoals de afstand die men aflegt of de tijd die men er over doet.

Uit de rondvraag bij 10.000 Vlamingen blijkt dat de gemiddelde werknemer 22,9 km. aflegt om van en naar zijn of haar werk te geraken. Dat komt neer op een gemiddelde duurtijd van 41 min. Ongeveer 14 procent is langer dan 1 uur onderweg.

2. Je beleving: 1 op de 3 heeft last van file

Dit deel heeft betrekking op de (subjectieve) beleving van de woon-werkverplaatsing: Hoeveel stress ervaart men, bijvoorbeeld door in de file te staan? En hoe vul je die tijd in?

Zo heeft 1 op de 3 autobestuurders last van files. Onder bedienden geeft 35 procent aan vaak in de file te staan, bij ambtenaren is dat 29 procent en bij arbeiders ‘slechts’ 17 procent. De filegevoeligheid ligt (niet geheel verwonderlijk) hoger in Antwerpen (42%) en Vlaams-Brabant (49%), lager in West-Vlaanderen (15%) en Limburg (17%).

3. Zelfcontrole: 1 op de 4 kan kiezen

Dit onderdeel behandelt de elementen inzake werktijd en –plaats die je al dan niet zelf in de hand hebt. Weet je wat voor jezelf de beste tijd of plaats is voor te werken? En kan je kan onafhankelijk van leidinggevenden of collega’s beslissen waar en wanneer je werkt?

Blijkt dat 1 op de 4 onafhankelijk van leidinggevenden of collega’s kan beslissen waar en wanneer hij of zij werkt. Deze vorm van autonomie ligt hoger bij mannen, academische masters, bedienden en hogere functieniveaus.

4. Bedrijfscultuur: begripvolle managers

Is er op het bedrijf een cultuur die nieuwe manieren van werken toelaat? Hoe staat de leidinggevende ten aanzien van flexibele uren en thuiswerk? Bij 4 op de 10 heeft de leidinggevende bijvoorbeeld begrip voor de persoonlijke situatie en dat men werkplaats/-tijden daaraan wil aanpassen.

Al deze elementen komen tot een mobiliteitsscore die voor een doorsnee Vlaming gemiddeld 6,2 bedraagt. Die score kijkt dus naar (veel) meer dan enkel aantal kilometers en de tijd van de woon-werkverplaatsing. Zo kunnen werknemers die op veel vlakken een identieke verplaatsing hebben, voor een organisatie werken die een andere kijk heeft op mobiliteit.

Of hoe de impact van mobiliteit op je werk en beleving, uitgedrukt in de mobiliteitsscore, behoorlijk groot kan zijn. Dat belang zal alleen maar toenemen. In die zin is mobiliteit het nieuwe salaris.

Bereken je eigen mobiliteitsscore op www.jobat.be/mobiliteitskompas.



