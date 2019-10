Minder kans op burn-out? Kies de juiste job Matthias Van Milders

07 oktober 2019

07u30

Burn-out Niet iedereen heeft een even grote kans op een burn-out. De job die je uitoefent speelt een bepalende rol.

Om het risico op burn-out in te schatten, moet je kijken naar de kenmerken van het uitgevoerde werk. Zes factoren zijn daarbij typerend, zegt professor arbeidspsychologie Hans De Witte (KU Leuven). “Aan de ene kant heb je drie stressoren: de werkdruk, de emotionele belasting en de rolconflicten. Een voorbeeld van die laatste is wanneer een hr-verantwoordelijke moet zorgen voor het algemeen welzijn van de werknemers, maar tegelijk wordt verondersteld een afslanking te organiseren. Dat zijn tegenstrijdige taken en verwachtingen.

Naast de stressoren heb je aan de andere kant drie hulpbronnen: autonomie, goede ondersteuning en sociale relaties en tenslotte vaardigheidsbenutting. Dat laatste betekent dat je een job doet die aansluit bij wat je kan. Stressoren vergroten de kans op burn-out, hulpbronnen verlagen die.”

Voldoening of niet?

Stressoren leiden tot werkstress. Maar hoge werkstress is niet de enige factor die burn-out kan veroorzaken. Ook de mate waarin iemand zijn of haar werk graag doet, speelt mee. Haal je veel voldoening uit je job, dan daalt de kans op een burn-out. Werknemers die plezier aan hun werk beleven én weinig werkstress ervaren staan er dus het best voor.

“In deze categorie van aangename jobs vinden we veel bediendefuncties zoals onderzoeker, kinesitherapeut, leidinggevende, coach of arts”, zegt Hans De Witte. “Maar ook een arbeidersfunctie als ploegbaas of een uitvoerende job als keukenpersoneel behoort tot deze groep. Jobs die iets minder uitgesproken, maar nog steeds goed scoren op vlak van lage werkstress en hoge voldoening zijn secretariaatmedewerker, onthaalbediende, administratief personeel, informaticus en ingenieur.”

Slopende jobs

Aan het andere uiterste vinden we de werknemers met een hoge werkstress én een lage voldoening. Zij lopen een hoger risico op een burn-out. “Dat zijn de slopende jobs”, zegt Hans De Witte. “Ongeschoolde arbeiders doen vaak zo’n vermoeiend en onplezierig werk. Ook callcenteroperatoren zitten in die categorie. Ze moeten de hele dag telefoneren, maar krijgen voortdurend de telefoon dichtgegooid.” Wevers, stikkers, inpakkers en strijkers behoren tot de groep ongeschoolde arbeiders die slopend werk verrichten.

Moe, maar tevreden

Er zijn ook werknemers die belastend werk verrichten dat ze wel graag doen. Het risico op burn-out is ook bij hen niet gering. “Toch zou ik hun vermoeiende, maar ontplooiende jobs verkiezen boven de slopende jobs”, zegt De Witte. “Op het einde van de dag zijn zij moe, maar tevreden.” In deze categorie van uitdagende jobs zitten veel zorgberoepen: kinderverzorgers, logopedisten, gezinshelpers, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en ergotherapeuten. Ook loketbedienden, managers en rechters vinden we hier terug.

