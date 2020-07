Met succes over je loon onderhandelen: zo pak je dat aan Charlotte Fouquet

02 juli 2020

08u14

Bron: Jobat.be 4 Salaris Kreeg jij het voorbije jaar meer verantwoordelijkheden op het werk? Zette je alles op alles om de productiviteit of omzet te verhogen? Dan mag daar wel iets tegenover staan. Maar wanneer is het nu het ideale moment om bij je baas om een loonsverhoging te vragen? En met welke argumenten sleep je die ook effectief in de wacht? Kreeg jij het voorbije jaar meer verantwoordelijkheden op het werk? Zette je alles op alles om de productiviteit of omzet te verhogen? Dan mag daar wel iets tegenover staan. Maar wanneer is het nu het ideale moment om bij je baas om een loonsverhoging te vragen? En met welke argumenten sleep je die ook effectief in de wacht? Jobat.be ging op zoek naar antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Wanneer vraag je om een loonsverhoging?

Er bestaat zoiets als de regel van één jaar. Pas na 12 maanden dienst kan je eraan denken om opslag te vragen. Dat is de minimumtermijn die een werkgever nodig heeft om jouw prestaties te kunnen beoordelen. Vaak komt dit al ter sprake tijdens het sollicitatiegesprek: de eerste voorwaarden gelden voor het komende jaar, waarna een beoordeling volgt. Die kan leiden tot een hoger loon, maar ook tot betere extralegale voorwaarden of meer flexibiliteit, zoals thuiswerk.

Daarnaast kunnen er zich bepaalde wijzigingen of bijzonderheden voordoen, waardoor een salarisverhoging is aangewezen. Als je bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden kreeg, of je haalde een belangrijke klant binnen, dan mag dat zeker beloond worden. Kies ook dan een goed moment uit. Wacht bijvoorbeeld tot na het succesvol afmaken van een project, of tot net nadat een nieuwe klant een contract ondertekende. Zo zal je leidinggevende je al gunstig gezind zijn.

Hoe pak je het concreet aan?

Vergelijk jezelf met gelijkaardige profielen

Uiteraard moet je eerst zeker weten of je wel onderbetaald wordt in vergelijking met gelijkaardige profielen met dezelfde ervaring. Je weet misschien niet altijd wat je collega’s verdienen, maar het Salariskompas kan je wel wijzer maken. Verdien je effectief minder dan gemiddeld, aarzel dan niet om dit te gebruiken tijdens je gesprek.

Gebruik meetbare argumenten

Bereid je goed voor op het gesprek en haal zo veel mogelijk meetbare argumenten aan die jouw vraag ondersteunen. Dat je elke dag op tijd bent en je best doet, volstaat niet. Jouw leidinggevende wil concrete redenen horen waarom jij een loonsverhoging verdient.

Het draait dus vooral om cijfers. Heb je een persoonlijk omzetcijfer te halen en haalde je dat ook ruimschoots, dan is het eenvoudig om aan te tonen welke meerwaarde je betekent voor het bedrijf. Net als wanneer je een klant binnenhaalde die nu een bepaald percentage van de omzet vertegenwoordigt. Kreeg je extra verantwoordelijkheden, of leidde je een bepaald project, dan is dat doorgaans minder meetbaar. Laat je echter niet ontmoedigen. Je inzet en inspanningen verdienen zeker een extraatje. Ga dus vol vertrouwen het gesprek aan.

Weet goed wat je wil

Aan de hand van het salariskompas heb je al een goed idee van het loon dat je zou moeten verdienen. Vaak zal je leidinggevende echter polsen of je in plaats van dat loon ook akkoord kan gaan met bepaalde (extralegale) voordelen. Je moet op voorhand dus goed weten wat je wil. Zijn extra vakantiedagen jou ook wel wat waard? Laat dat dan zeker blijken. Bekijk hier 9 verrassende extralegale voordelen.

Stel je constructief op

Mogelijk haal je je slag niet thuis. Blijf dan niet bij de pakken neerzitten en stel je constructief op. Vraag bijvoorbeeld: ‘Wat moet ik doen opdat een loonsverhoging op korte of middellange termijn wel tot de mogelijkheden behoort?’ Stel je vast dat je baas niet bereid is om mee te denken, of dat een loonsverhoging ook op termijn geen optie is, dán is misschien het moment aangebroken om op zoek te gaan naar een nieuwe job.

