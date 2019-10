Met deze sollicitatietips scoor je de perfecte job Joni Horemans

17 oktober 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Misschien ben je professioneel enorm getalenteerd, maar slaag je er moeilijk in om jezelf in een oogwenk te ‘verkopen’? Niet handig als je op zoek bent naar een eerste of een nieuwe job. Gelukkig is solliciteren gewoon een kunst die je echt wel kan leren.

Versier een gesprek

Veel begint eigenlijk al voor je aan de sollicitatietafel plaatsneemt. Je moet er in de eerste plaats namelijk nog voor zorgen dat je daar een plekje bemachtigt. Hoe? Simpel: zorg voor een knaller van een cv en motivatiebrief. Wie weet verzend je momenteel echt tientallen kandidaturen per dag, en is de verleiding dus groot om overal hetzelfde curriculum en dezelfde brief heen te sturen, maar toch doe je dat beter niet. Experts adviseren unaniem dat een cv dat op maat gemaakt is van de job waarvoor je solliciteert, véél meer kans maakt om op de ja-stapel te belanden.

Focus vooral op de inhoud. Bedrijven ontvangen vaak honderden cv’s en om tijd te besparen maken ze dan een eerste selectie met behulp van zogenaamde ATS-software. Dit ‘Applicant Tracking System’ screent je curriculum op basis van kernwoorden uit de vacature. Zijn er voldoende matches, zal een recruiter je cv verder bestuderen.

Tip: Lees meer tips in onze sollicitatiegids: download hem hier.

Wees selectief

Wanneer je voor iedere sollicitatie een unieke brief en aangepast cv opstuurt, zal je automatisch zelf selectiever zijn in de zoektocht naar een job. Indien je snel-snel solliciteert voor een baan die niet helemaal op je lijf geschreven is, zal dit later in het sollicitatieproces (of erger nog: zodra je aan de slag bent) immers toch blijken. En dan verlies je nog veel meer tijd en energie.

Denk dus toch maar even goed na wat jouw verwachtingen zijn van een job. Lees vacatures aandachtig tot je iets vindt dat helemaal in je kraam past. Noteer bijvoorbeeld eens je ideale takenpakket en gebruik dit om vacatures op af te toetsen.

Lees ook: Recruiters verklappen: hier kijken zij eerst naar op jouw cv

Online voetafdruk

Solliciteer je bij een modern bedrijf, mag je ervan uitgaan dat je toekomstige werkgever je zal googelen. Internet is namelijk een ideaal medium om, los van het cv, meer te weten te komen over iemand. Zorg er dus voor dat wat in je cv staat overeenstemt met wat er online over je is terug te vinden. Het is verstandig om je persoonlijke accounts op sociale media te beveiligen.

Sowieso: geen enkele onbekende heeft boodschap aan je babyfoto’s of hoeft te weten wat je de avond voordien hebt gegeten. Besef ook dat er los daarvan een heleboel andere info via het web tot bij een recruiter kan komen. Denk dan bijvoorbeeld aan posts op fora of publieke accounts, webpagina’s van verenigingen, enzovoort.

Laat je bijstaan

Met twee (of meer) ben je altijd sterker dan alleen. Ook bij de jacht naar een geknipte job, is hulp van buitenaf dan ook meer dan welkom. Klop aan bij een uitzendbureau of een headhunter die je kan helpen interessante vacatures op het spoor te komen en kan bijstaan met praktische raad. Ook via LinkedIn kan je een professioneel netwerk uitbouwen, dat van pas kan komen tijdens je zoektocht. Zorg dus voor een aantrekkelijk profiel en reserveer de nodige tijd om het up-to-date te houden.

Het grote moment

Wat als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Dit vraagt opnieuw een zeer goede voorbereiding. Toon je interesse in het bedrijf door er zoveel mogelijk informatie over te verzamelen, ook over de persoon met wie je aan tafel zal zitten. Zorg dat je een goed antwoord klaar hebt op de vraag ‘waarom je geknipt bent voor de job’ en andere klassiekers. Om een feilloze indruk te maken besteed je verder natuurlijk aandacht aan je voorkomen en kledingstijl en zorg je dat je op tijd bent.

Lees ook:

Skip de decolleté, aub: dit doe je aan op een sollicitatie

Met deze tips vind je ook zonder diploma een job

Gouden regel als een recruiter naar je huidige salaris vraagt: lieg nooit