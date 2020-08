Met deze diploma’s vind je het snelst werk Kristina Rybouchkina

25 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Van alle schoolverlaters is 8,9 procent een jaar na afstuderen nog op zoek naar werk, blijkt uit het meest recente Schoolverlatersrapport van VDAB. Ben jij ook al even aan het azen op een eerste contract? Van alle schoolverlaters is 8,9 procent een jaar na afstuderen nog op zoek naar werk, blijkt uit het meest recente Schoolverlatersrapport van VDAB. Ben jij ook al even aan het azen op een eerste contract? Jobat.be zocht uit hoe je je kansen kan verbeteren.

Studeer verder

“Hoe hoger je diploma, hoe waarschijnlijker het is dat je snel werk vindt”, weet Lindsey Marin, stafmedewerker bij de VDAB. “Van alle jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen is 30 procent na een jaar nog werkzoekend. Bij schoolverlaters met een diploma secundair onderwijs is dat 10 procent. Van de afgestudeerden die een hogere opleiding volgden is slechts 3 procent na een jaar op zoek naar een job.”

Kies het juiste domein

Sommige hoogopgeleide profielen doen het beter op de arbeidsmarkt dan andere. Zo is een opleiding in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) of in de zorg een garantie op succes: “Haast geen enkele student met een diploma ingenieurswetenschappen, farmaceutische of biowetenschappen, verpleegkunde, tandheelkunde of orthopedie is na een jaar nog werkloos. Volgde jij een technische of zorgrichting in het middelbaar? Overweeg dan om een specialisatiejaar te volgen om je aanwervingskansen te vergroten. Zo is 20 procent van de afgestudeerden BSO verzorging na een jaar nog werkzoekend, tegenover 3,8 procent van degenen die kozen voor een zevende jaar thuis- en bejaardenzorg.”

Zoek een job die bij je past

Blijf bij de keuze van je opleiding én je job wel trouw aan jezelf. “Kies niet voor STEM of zorg als die sectoren je niet aanspreken”, benadrukt Lindsey Marin. “Werkzekerheid is belangrijk, maar het is nog veel belangrijker dat je je werk graag doet. Als je nog niet weet wat je wil studeren zou ik aanraden om de beroepsoriëntatietest in te vullen via VDAB. Die geeft je inzicht in de vele beroepen die aanleunen bij je interesses, beroepen die je misschien niet eens kende. Ben je al afgestudeerd? Bekijk dan zo veel mogelijk vacatures om een idee te krijgen van je verschillende mogelijkheden.”

Benadruk je soft skills

Heb je dé vacature gevonden die bij je past? Dan is het kwestie om op te vallen tussen de vele sollicitanten. “Maak bijvoorbeeld een creatief vormgegeven cv, of een sollicitatievideo. Zorg ook dat je jouw cv en motivatiebrief steeds inhoudelijk aanpast aan de vacature waarvoor je je kandidaat stelt.”

Weet je niet wat je moet schrijven aangezien je nog geen werkervaring hebt? “Benadruk je flexibiliteit, je wil om bij te leren en je sociale vaardigheden”, raadt Marin aan. “Jeugdbeweging, vrijwilligerswerk, stages en vakantiejobs tonen dat je geëngageerd bent en goed kunt samenwerken.”

Tip: Bekijk hier ons voorbeeld van een goede motivatiebrief en een goed cv.

Vraag feedback

Als je naast je droomjob blijft grijpen is het geen slecht idee om feedback te vragen aan de recruiter. “Eigenlijk zouden bedrijven standaard moeten laten weten waarom ze je niet hebben gekozen. Krijg je geen uitleg? Durf hiernaar te polsen. Misschien kwam je niet zo vlot over, of staat er iets op je cv dat je beter weglaat. Beschouw dat niet als kritiek, maar als een waardevolle les naar volgende sollicitaties toe.”



