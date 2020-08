Meest gewild op Tinder: deze jobs Charlotte Fouquet

18 augustus 2020

09u00

Wereldwijd zijn meer dan 10 miljoen mensen actief op Tinder, goed voor 1 miljoen offline dates per week. Hoe knap je bent, speelt natuurlijk een rol in hoeveel succes je hebt op die app, maar ook andere factoren spelen mee, zoals welke job je uitoefent. Jobat.be zorgt voor een overzicht.

Mannen laten werkloze vrouwen eerder links liggen

Eind 2019 bleek uit een onderzoek van de vakgroep Economie van UGent dat mannelijke Tinder-gebruikers vaker een gesprek aanknopen met een vrouw die werkt (21,9% meer) dan met een werkloze vrouw met hetzelfde profiel. De onderzoekers maakten 32 fictieve accounts aan (mannen als vrouwen). Die profielen hadden dezelfde eigenschappen, behalve wat de jobstatus betrof. De vrouwen zonder job konden dus veel minder rekenen op een swipe naar rechts.

Omdat vrouwen zelden zelf met een man beginnen praten via de app, kon niet gecontroleerd worden of ook zij werkloze mannen liever links laten liggen. Uit eerder onderzoek van de vakgroep bleek sowieso al dat vrouwen vooral kiezen voor hoogopgeleide mannen. Logische redenering is dat dat ook op Tinder meespeelt. Mannen hechten daarentegen minder of geen belang aan het opleidingsniveau van een vrouw.

De hitlist van most wanted vrouwenberoepen:

Tinder laat zelf regelmatig onderzoeken welke jobs het populairst zijn bij het swipen. Een recent onderzoek uit 2018 (gebaseerd op Tinderprofielen uit de United States) leert dat mannen aangetrokken worden door vrouwen met een (para)medisch beroep. Verpleegkundige staat op nummer één, en ook tandarts en apotheker halen de top vijf. Voor het overige is de lijst heel gevarieerd: leerkrachten, stewardessen, journalistes en advocates vind je allemaal terug in de top 15.

1. Verpleegkundige

2. Tandarts

3. Fotograaf

4. Universiteitsstudent

5. Apotheker

6. Leerkracht

7. Stewardess

8. Ondernemer

9. Personal trainer

10. Serveerster

11. Kinesist

12. Journalist

13. Make-up-artiest

14. Advocaat

15. Marketing manager

De hitlist van most wanted mannenberoepen:

De vrouwen blijken - toch een beetje verrassend - een voorkeur te hebben voor mannen met een creatief beroep, zoals interieurvormgevers, producers, communicatieprofessionals … Maar ook in dit lijstje zijn er enkele (para)medische beroepen te vinden. Vrouwen blijven ook nog altijd fan van ‘a man in uniform’.

1. Interieurvormgever

2. Piloot

3. Doktersassistent

4. Advocaat

5. PR / Communicatie

6. Producer

7. Visual Designer

8. Model

9. Universiteitsstudent

10. Ingenieur

11. Dierenarts

12. Leerkracht

13. Chiropractor

14. Brandweerman / Ambulancier

15. Ondernemer

Oefen jij geen enkele van deze jobs uit? Ga nu niet van job veranderen... Er zijn ook andere manieren om indruk te maken op Tinder. Wat alvast niet werkt: cliché openingszinnen, met een karper of pint bier poseren (mannen) of al te potsierlijke duckfaces (vrouwen). Succes!



Bron: Jobat.be.