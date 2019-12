Meer loon in 2020? Zo ontdek je of opslag aan de orde is Joni Horemans

17 december 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Salaris Een zeldzame regeringsleider of top-CEO buiten beschouwing gelaten, vinden mensen hun loon niet snel te hoog. Heel vaak zijn we juist van mening dat we te weinig verdienen in verhouding tot onze prestaties. Maar hoe kan je dat rationeel aftoetsen? Volgende indicatoren wijzen erop dat je wens om een hoger salaris wel degelijk terecht is.

Schitterende resultaten

Loon is een vergoeding voor geleverde prestaties. De beste reden om opslag te verdienen, heb je dan ook zelf in de hand. Overtref je de verwachtingen, laat je de (verkoop)cijfers de pan uit swingen en/of neem je aantoonbaar meer hooi op je vork dan contractueel afgesproken, dan heb je een gegronde reden om een hoger salaris te verlangen. Maak een gedetailleerd verslag van je successen en de voordelen die dit oplevert voor het bedrijf, zo het kan vergezeld van harde cijfers. Presenteer je dossier op het juiste moment aan je baas.

Groeiende bedrijfswinst

Rijgt het bedrijf waarvoor je werkt de successen aaneen, dan is het logisch dat ook jij een graantje meepikt. Wat je functie ook mag zijn, je hebt ongetwijfeld je steentje bijgedragen aan de groei van de organisatie. Meer winst voor je werkgever, dient zich dan ook vroeg of laat te vertalen in opslag voor jou en je collega’s.

Meer ervaring

Bouw je door de dagelijkse praktijk en mogelijks ook via opleidingen jaar na jaar meer expertise op, maar merk je dat je loon niet meegroeit? Dan moet je dringend rond de tafel gaan zitten met je baas. Laat zien hoe je verdiepende ervaring en verbredende skills het bedrijf vooruit helpen. En bespreek wat daartegenover moet staan.

Het loon van anderen

Rond inkomen hangt in ons land een taboesfeer. Waar je met je collega’s tijdens de lunch uitvoerig het reilen en zeilen van het bedrijf bespreekt en de laatste smeuïge roddels uitwisselt, zal je loon niet snel een gespreksonderwerp vormen. Je hebt er meestal het raden naar wat een collega in een gelijkaardige functie verdient. De vraag is of open communicatie over lonen wel een goed idee is. Moet je écht weten hoeveel jouw collega’s verdienen?

Durf je er niet zelf over te beginnen, kan je ook via vacatures een schat aan informatie opboren. Externe, maar zeker ook interne vacatures voor soortgelijke functies geven je een idee van wat je kan vragen. Lijkt je loon in vergelijking aan de lage kant, heb je meteen een sterk argument om mee aan te kloppen bij je baas.

Aanlokkelijk aanbod

Wie opslag wilt, heeft nog meer goede redenen om de vacaturebanken af te schuimen. Krijg je ergens anders namelijk een beter aanbod, kan je dit uitspelen om in je huidige job opslag te verkrijgen. Enige voorzichtigheid is hier aangeraden. Loon is immers heel wat meer dan het bedrag dat je maandelijks op je rekening krijgt. Zo dien je zeker ook extralegale voordelen in acht te nemen.

Verder spelen niet-materiële zaken een belangrijke rol op vlak van werktevredenheid, zoals de sfeer tussen collega’s, de werkdruk, flexibiliteit en je vakantieregeling. Denk hier goed over na voor je de deur achter je dicht trekt voor enkele euro’s meer, want het is nooit gegarandeerd dat je baas meegaat in je verhaal. Het aanbod bij de andere werkgever moet dan ook over de hele lijn interessant zijn.

Welk loon is gangbaar is voor iemand met jouw functie en jouw ervaring? En hoe maak je jouw meerwaarde kenbaar maakt aan je baas?

