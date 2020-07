Gesponsorde inhoud Meebouwen aan duurzame mobiliteit Infrabel – Jobat

13 juli 2020

14u00 0 Jobs Bruggen en tunnels, sporen en wissels, seinen en bovenleidingen: voor ingenieurs heeft Infrabel heel wat in huis. Ingenieur-architect Stien Maes (29) specialiseerde zich in stedenbouw, maar ook voor haar is de Belgische spoorweginfrastructuurbeheerder een werkgever waar ze zich binnen én buiten haar vakgebied volop kan ontplooien.

“Infrabel lag binnen mijn vakgebied niet voor de hand als werkgever, maar de vacature trok me aan”, zegt Stien. “Het leek me heel afwisselend werk. Bovendien is er maar één spoorinfrastructuurbeheerder in België én vulde ik een atypische ingenieursfunctie in: de enige in onze area, die zich uitstrekt over Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Ja, ik heb best een unieke job (lacht).”

Bruggen en tunnels vervangen overwegen

Stiens masteroptie stedenbouw kwam van pas bij de opmaak van streefbeelden voor het vervangen van overwegen door bruggen en tunnels én bij de onderhandelingen met steden en gemeenten. “Enkele projecten realiseer ik als leidend ambtenaar. Mijn collega-ingenieurs staan vooral in voor het onderhoud en de vernieuwing van bruggen, tunnels en duikers. Zij beheren verschillende grote werven tegelijk, het meer typische ingenieurswerk binnen onze dienst.”

Net zoals Stien op zoek naar een job vol uitdagingen? Bekijk de opties als ingenieur hier

Ervaring opdoen met collega’s

Stien werkt momenteel aan fietstunnels in Aarschot en Geel. Daarnaast volgt ze de studie en uitvoering van fietsostrades op. “De provincie staat in voor de studie en soms voor de uitvoering, elders volgt de gemeente of stad de realisatie op met subsidies van de provincie. Mijn collega-ingenieurs ondersteunen me met hun technische expertise. Omdat ik nog niet lang voor Infrabel werk, ga ik regelmatig met collega’s mee naar een werf om ervaring op te doen. Evenwicht tussen kantoor- en terreinwerk vind ik erg belangrijk.”

Bijdragen aan mobiliteit en levenskwaliteit

Dé maatschappelijke meerwaarde van Stiens job zit hem vooral in duurzame mobiliteit. “Een overwegvrij spoorwegnet heeft een grote impact op de doorstroming van trein- en wegverkeer. Geen storingen of ongevallen meer aan overwegen, geen filevorming voor een gesloten slagboom. Ook de levenskwaliteit van de buurtbewoners kunnen we verbeteren door het weren van sluipverkeer en inrichten van autoluwe fietsroutes. Tunnels en bruggen voor fietsers en auto’s zijn ook stukken veiliger dan een overweg.” Hoe een project verloopt, hangt af van veel factoren. “Soms zijn er nog bijkomende mobiliteitsstudies nodig of is het zoeken naar voldoende open ruimte voor de aanleg van een brug of tunnel.”

(lees verder onder de video)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Altijd veilige werkomstandigheden

Kon Stien aan de slag blijven tijdens de coronacrisis? “Jazeker, ik heb gewoon doorgewerkt, net als mijn collega’s. We werkten allemaal een tijdje fulltime van thuis uit. Vergaderen met steden of gemeenten en provincies deden we online. Nu komen we weer live samen, maar alleen in grote zalen met voldoende interpersoonlijke afstand. Infrabel communiceert er heel duidelijk over én we krijgen alle middelen om veilig en efficiënt door te werken.”

Snel veel verantwoordelijkheid

Stien vindt het fijn dat ze snel veel verantwoordelijkheid kreeg in haar functie. “Met vragen kan ik altijd terecht bij ervaren collega’s. Nodig, want onze projecten zijn complex. Je ontwikkeling heb je zelf in handen en je bepaalt zelf welke richting je uit wilt bij Infrabel. Sommige collega’s zitten op prestigeprojecten zoals grote bruggen: dat zou ik in de toekomst ook wel willen doen. Bruggen, tunnels of duikers liggen wat buiten mijn comfortzone als stedenbouwkundige, maar ik leer elke dag bij. ”

Infrabel Academy: op maat van je opleidingswens

Dankzij het ruime opleidingsaanbod van de Infrabel Academy kan Stien zich op maat en op haar eigen tempo bijscholen. “Opleidingen die ik al volgde zijn bijvoorbeeld communicatie, project management en een bijscholing in Franse spoorwegtermen. Maar je kan ook time management, assertiviteitstraining of Excel voor gevorderden volgen… In september start ik met een externe opleiding verkeerskunde. Zelf aangevraagd, omdat ik vind dat ik die extra kennis en achtergrond goed kan gebruiken. Ik wil nu vooral verder ervaring opdoen in mijn vakgebied en steeds grotere projecten aanpakken. Een leidinggevende functie later sluit ik niet uit.”

Dynamisch team, fijne work-life balans

Werkbaar werk staat hoog op de agenda bij Infrabel, benadrukt Stien. “Ik heb glijdende uren en we mochten voor corona al een dag per week telewerken. Dat zal nog wel uitgebreid worden. Bovendien zit ik in een jong team: allemaal collega’s die ervoor gaan. Ik kan deze job echt aanbevelen aan afstuderende ingenieurs of vakgenoten die een andere horizon willen opzoeken. Infrabel heeft een rijk jobaanbod, veel vakantie en fijne voordelen. Ik maakte bijvoorbeeld een heel voordelige treinreis door Schotland. Je kan zowel horizontaal als verticaal doorgroeien, je technisch bijscholen of je juist toeleggen op people management. Een fijne werkgever dus, zéker als je je wil verdiepen in spoorinfrastructuur. Toen ik begon bij Infrabel hier naast de Zoo van Antwerpen, was het eerste wat ik leerde dat een ‘krokodil’ een stuk spoorinfrastructuur is (lacht). Maar daarover krijg je on the job dus een héél grondige opleiding.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.