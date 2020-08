Mails beantwoorden voor je weer aan de slag gaat? Experts vertellen hoe je werkstress kan vermijden na je vakantie

Geen vervelender gevoel dan op een eerste werkdag voortdurend e-mails te moeten verwerken. Vaarwel vakantiegevoel en vaarwel onbezorgd leven! “Het hoeft zo niet te zijn”, zegt Kim Van Houtven, senior hr-consultant bij SD Worx. “Zowel de werkgever als werknemer kunnen zich goed voorbereiden op een eerste werkdag na vakantie.”

Alles begint voor je vertrek

“Hoewel de meesten nu eerder terugkomen uit vakantie dan met vakantie vertrekken, kan deze tip wel tellen”, zegt Van Houtven. “Maak goede afspraken met zowel collega’s als klanten om een zorgeloos verlof tegemoet te gaan. Spreek goed af wie de inbox opvolgt en bij wie klanten of collega’s terechtkunnen. Geef ook aan wanneer je opnieuw aan de slag gaat, zodat je klanten of collega’s weten dat mails op die dag met prioriteit zullen behandeld worden. Zo krijgen ze bovendien meteen de boodschap mee dat ze alleen hoogdringende mails moeten sturen tijdens de vakantieperiode. Op die manier loop je minder risico om een uitpuilende inbox aan te treffen met talloze replies en updates op één e-mail of onderwerp. Vergeet ook niet om in je out-of-office duidelijk te maken wie een klant terecht kan in nood.”

We zien dat steeds meer mensen al op de laatste dag van hun verlof hun mailbox openen. Erken dat als werkgever Kim Van Houtven, senior hr-consultant bij SD Worx

Mailen op de laatste vakantiedag?

“Het ligt natuurlijk gevoelig, maar we zien dat steeds meer mensen al op de laatste dag van hun verlof hun mailbox openen”, zegt Van Houtven. “Een moderne hr-dienst of werkgever zal dat erkennen en bijvoorbeeld een halve dag vakantie door de vingers zien. Het is immers een beetje geven en nemen. Zo bevorder je ook het engagement van de werknemers. Wees daarnaast niet te rigide op de eerste werkdag na de vakantie: het is beter om de auto eerst een beetje achterwaarts te trekken alvorens weer op volle snelheid te komen. Zo kunnen werknemers even afstemmen wat ze gemist hebben en welke zaken ze met prioriteit moeten behandelen.”

Maak een prioriteiteninbox

“Begin eerst met de bagger uit je mailbox te verwijderen: nieuwsbrieven, algemene berichtgeving … Zo heb je meteen een duidelijk zicht op wat je te wachten staat. Om de overgebleven mails beter te verwerken hanteer je de ‘Eisenhowerwindow’: stel prioriteiten en verhoog zo de productiviteit. Sleep de belangrijkste e-mails die je moet behandelen dus naar een prioriteiteninbox, terwijl je kort door andere berichten gaat. Behandel de prioritaire mails ook niet té snel, want soms zijn er al acties ondernomen waar je niet van op de hoogte bent. Informeer je hierover om dubbel werk te vermijden.”

Collectief vs. individueel verlof

Is de productiviteit na de vakantie groter als een bedrijf collectief sluit dan als het werknemers individueel met vakantie laat gaan? “Dat is moeilijk na te gaan”, zegt Stijn Baert, bedrijfseconoom aan de Universiteit Gent en werkexpert in ons geldpanel. “Het hangt af van de onderneming. Bepaalde sectoren, zoals de bouw, sluiten collectief en andere sectoren, zoals de zorg, moeten individueel verlof aanbieden want zij gaan nooit dicht. De mate van productiviteit is moeilijk te vergelijken. Al hangt veel af van de mate waarop collega’s jouw werk opvangen.”

Een Nederlandse trend laat werknemers zelf kiezen hoeveel vakantie ze nemen, met een minimum aan 20 dagen. “De vraag is natuurlijk of we spreken over betaald of onbetaald verlof. Als het je productiever maakt, kan zo'n systeem voor meer flexibiliteit zorgen. Maar de volledige verantwoordelijkheid in de handen van de werknemer te leggen ligt volgens mij moeilijk. Werknemers die te veel vakantie nemen worden ongetwijfeld op het matje geroepen en zullen hun productiviteit en engagement moeten kunnen verantwoorden.”

We zouden mensen de flexibiliteit moeten geven om hun werkcarrière te verlengen door minder uren te kloppen als dat voor hen beter uitkomt. Op die manier brand je jouw werknemers niet volledig op Stijn Baert, bedrijfseconoom aan de Universiteit Gent

Experimenteren met werkvormen

“Het is wel goed dat er geëxperimenteerd wordt met verschillende werkvormen”, vindt Baert. “Dat gebeurt nog te weinig in Vlaanderen. Een grote bevolkingsgroep heeft bijvoorbeeld oren naar een werkweek van 30 uur, maar zulke jobs zijn amper te vinden. Werkgevers staan er helemaal niet voor te springen, terwijl zo'n werkrooster een positief effect kan hebben. In België zie je immers nog vaak dat mensen door hun studie laat beginnen te werken en vroeger stoppen in vergelijking met onze buurlanden. Ertussenin presteren ze hard en zijn ze vaak volledig uitgeperst, en dat om het sociaal model overeind te houden. We zouden mensen de flexibiliteit moeten geven om hun werkcarrière te verlengen door tussenin minder uren te kloppen als dat voor hen beter uitkomt. Op die manier brand je jouw werknemers niet volledig op.”

