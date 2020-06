Mag Yusuf echt minder op jobgesprek dan Jan? Werkexpert Stijn Baert onderzocht de Vlaamse arbeidsmarkt

Na het hardhandige politieoptreden tegen een zwarte Amerikaan werd vorige week ook in Vlaanderen stevig gedebatteerd over racisme en discriminatie. Professor arbeidseconomie Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel , deed hierover onderzoek met fictieve sollicitaties. Welk werk ligt er volgens hem nog op de plank voor de overheid, werkgevers én mensen met een migratieachtergrond zelf? “Want hoe een allochtone werknemer zich vandaag presenteert op de arbeidsmarkt, bepaalt hoe allochtonen die morgen volgen, zullen worden bekeken.”

Is het in de Verenigde Staten allemaal niet veel erger dan bij ons, dat racisme en die discriminatie van personen met een migratieachtergrond? Of kan ongelijke behandeling ook in Vlaanderen verklaren waarom allochtonen minder vaak een diploma en minder vaak een baan hebben? Een kleine tien jaar geleden hoorde ik een Australische professor vertellen over een nieuwe methode om discriminatie te meten, de praktijktest. Kort gezegd: je stuurt fictieve sollicitaties naar echte vacatures, aan die sollicitaties koppel je afwisselend een autochtone en allochtone naam en op basis van de reacties van werkgevers kun je dan discriminatie objectief vaststellen.

Willy Sommers-gevoel

Die methode klonk me als muziek in de oren. Ze is superieur aan andere manieren om discriminatie te meten: als je werkgevers en werknemers gaat vragen of ze discrimineren dan wel gediscrimineerd worden, zullen ze daar niet noodzakelijk een eerlijk antwoord op geven. Bovendien sloot de methode aan bij wat ik al mijn hele leven deed: mensen beetnemen door hen valse brieven en mails te sturen. Discriminatie meten met fictieve sollicitaties liet me toe te doen zoals Willy Sommers: van mijn hobby mijn beroep maken.

In totaal verstuurden we meer dan 20.000 fictieve sollicitaties om allerlei vormen van discriminatie in kaart te brengen. Zowel in 2012, 2015 als 2016 focusten we onder andere op etnische discriminatie bij ons undercoveronderzoek.

In elk van de experimenten leidde een Turkse naam op het cv tot een daling van de kans op een jobgesprek met minstens 30% in vergelijking met hetzelfde cv met een Vlaamse naam

De resultaten zijn niet meteen iets om blij van te worden. In elk van de experimenten leidde een Turkse naam op het cv tot een daling van de kans op een jobgesprek met minstens 30 procent in vergelijking met hetzelfde cv met een Vlaamse naam.

Zal de afgelopen jaren toch wel verbeterd zijn, zegt u? Ik vrees dat ik uw mening niet deel. Over de verschillende experimenten heen, was er geen enkele verbetering te merken. Bovendien valt te vrezen dat de coronacrisis eerder zal leiden tot meer discriminatie. Ons onderzoek toont dat voor vacatures waarvoor er veel kandidaten zijn de discriminatie hoger is. Nu weten we niet precies wat deze crisis met onze arbeidsmarkt zal doen, maar dat er meer werkzoekenden voor minder vacatures zullen zijn, ligt voor de hand. En dan is het natuurlijk minder duur een allochtone kandidaat af te wijzen.

Werkgevers wijzen kandidaten met een vreemde naam haast nooit af uit racistische motieven. Wat wel meespeelt, is een schrik dat hun andere werknemers en klanten minder graag zullen samenwerken met allochtonen

Racistische werkgevers?

Betekent dit dat onze Vlaamse werkgevers massaal racistisch zijn? Hoegenaamd niet. Bij de overgrote meerderheid van de geteste vacatures stelden we helemaal geen problemen van ongelijke behandeling vast.

Bovendien bleek uit vervolgonderzoek dat werkgevers kandidaten met een vreemde naam haast nooit afwijzen uit racistische motieven. Wat wel meespeelt, is een schrik dat hun andere werknemers en klanten minder graag zullen samenwerken met allochtonen. Op die manier wordt iemand met een vreemde naam aanwerven, in hun ervaring, een risico.

Wat het motief ook is, ongelijke behandeling op basis van etniciteit is verboden. Sinds 2007 hebben we een heel duidelijke antidiscriminatiewet. Het probleem is dat deze wet onvoldoende wordt toegepast, omdat er geen actieve opsporing van discriminatie door de overheid gebeurt. Gevolg: als werkgever die discrimineert neem je maar een klein risico. Zoals in het verkeer: de boetes op te snel rijden kunnen nog zo hoog zijn, als er geen flitscamera’s langs de weg staan, is het gevaar dat je betrapt wordt beperkt.

Daarom heb ik de afgelopen jaren gepleit dat de overheid de praktijktesten van ons zou overnemen. En dat op sectorniveau. Op dat niveau kun je voldoende sollicitaties uitsturen om toeval bij ongelijke behandeling uit te sluiten. Als er geen problemen vastgesteld worden, kan die sector dan een label van “faire sector” krijgen. Als wel discriminatie gemeten wordt, kan de sector tot zelfregulering gedwongen worden, op te volgen via nieuwe praktijktesten.

Nog opvallender: wanneer jongeren met een Turkse naam in ons onderzoek aangaven dat ze aan vrijwilligerswerk deden, de discriminatie helemaal wegviel

Discriminatie ontlopen

Als je dan toch zoveel minder uitnodigingen krijgt voor een jobgesprek, enkel en alleen omdat je Yusuf in plaats van Jan heet, heeft het dan wel zin als allochtone jongere, om je best te doen op school en op de arbeidsmarkt? Heel zeker wel. Hoe een allochtone werknemer zich vandaag presenteert op de arbeidsmarkt, bepaalt namelijk hoe wie morgen volgt zal bekeken worden.

De gemeten discriminatie is bovendien niet even hoog in elke situatie. Zo stelden we vast dat hoogopgeleide allochtonen veel minder discriminatie ondervonden dan hun kortgeschoolde collega’s. In feite heeft Yusuf dus veeleer een extra reden om er hard voor te gaan op school dan Jan.

Nog opvallender: wanneer jongeren met een Turkse naam in ons onderzoek aangaven dat ze aan vrijwilligerswerk deden bij een organisatie zoals Stichting tegen Kanker of Poverello, viel de discriminatie helemaal weg. Vermoedelijk zagen werkgevers in dat engagement een signaal van maatschappelijk engagement en maatschappelijke integratie. Als jongere met een migratieachtergrond lijkt vrijwilligerswerk doen én het op je cv plaatsen, dan ook een interessante manier om discriminatie te ontlopen.

Niet naar elkaar wijzen

Als we discriminatie willen terugdringen, dan zullen dus drie partijen voor eigen deur moeten vegen. Werkgevers moeten de problematiek van gelijke kansen serieus nemen. De overheid moet via sectorale praktijktesten discriminatie actiever opvolgen. En personen met een migratieachtergrond zelf mogen zich niet wegsteken achter het bestaan van discriminatie, maar moeten hun stinkende best doen op school en op de arbeidsmarkt.

