Mag je werkgever je wel vragen om tijdelijk een andere job uit te oefenen in het bedrijf? Matthias Van Milders

13 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Door de coronacrisis draaien nogal wat professionals mee op een andere afdeling van hun bedrijf. Denk maar aan kantoormedewerkers die nu rekken vullen in de winkel. Maar zijn zij dan wel verzekerd voor bijvoorbeeld arbeidsongevallen of ernstige fouten door hun gebrek aan ervaring? Door de coronacrisis draaien nogal wat professionals mee op een andere afdeling van hun bedrijf. Denk maar aan kantoormedewerkers die nu rekken vullen in de winkel. Maar zijn zij dan wel verzekerd voor bijvoorbeeld arbeidsongevallen of ernstige fouten door hun gebrek aan ervaring? Jobat.be legde de vraag voor aan Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia.

Wauthier Robyns: “Heel wat verzekeringsmaatschappijen hebben hun relatie met bedrijven aangepast aan de nieuwe werksituaties. Het risico is immers anders, zowel op vlak van arbeidsongevallen als van aansprakelijkheid. Neem nu een Italiaans restaurant waar mensen normaal gezien komen eten, maar dat ervoor gekozen heeft om nu aan huis te leveren. Werknemers die normaal gezien enkel in het restaurant werken, moeten nu de baan op om te gaan leveren. Zij blijven gedekt, maar soms is een gepaste opleiding voor de nieuwe taken een aanrader.”

Tip: Zoek je een andere job? Bekijk hier de openstaande vacatures.

Aanpassing polissen

“Een ander voorbeeld is dat van de huisartsen. Vooral in de eerste weken van de lockdown hielden zij vaak geen individuele praktijk open. Verschillende artsen gingen daarom werken in de triageposten in de ziekenhuizen. Ook daaraan hebben de verzekeringsmaatschappijen hun polis aangepast, zowel voor de arts als voor de zorginstelling.”

“De aanpassingen van de polissen gebeuren op initiatief van de verzekeraars zelf. Er zijn dus geen afspraken gemaakt op sectoraal niveau. Verandert de jobinhoud van werknemers, dan brengt de werkgever best de makelaar, agent of andere contactpersoon op de hoogte. Dat is zeker nodig als de activiteit van het bedrijf niet meer overeenstemt met wat aanvankelijk aan de verzekeraars is gemeld.”

Mensen staan daar niet meteen bij stil, maar als je technisch werkloos bent, vallen in principe ook je collectieve dekkingen weg Wauthier Robyns

Uitstel premiebetaling

“Wat wel op sectoraal niveau is afgesproken, is de uitstel van premiebetaling in een aantal gevallen. Mensen staan daar niet meteen bij stil, maar als je technisch werkloos bent, vallen in principe ook je collectieve dekkingen weg (zoals een hospitalisatieverzekering via het werk, red). Je arbeidsovereenkomst is immers geschorst. Daarom kan de werkgever de collectieve dekkingen laten doorlopen tijdens de technische werkloosheid door de coronacrisis. Bovendien is een uitstel van premiebetaling met zes maanden mogelijk.”

“De verzekeringsmaatschappijen hebben ook afgesproken dat ze soepel zullen omgaan met ernstige moeilijkheden door de coronacrisis. Denk maar aan een particulier die werkloos wordt of zijn inkomen verliest. Of aan een bedrijf dat verplicht moet sluiten. Daarvoor wordt een passende oplossing gezocht tijdens deze periode.”

Tip: Binnenkort aan de slag bij een nieuwe werkgever? Lees hier waar je écht op moet letten.

Lees meer op Jobat.be:

Meer verantwoordelijkheid: krijg ik dan ook meer loon?

Kan mijn werkgever eenzijdig mijn contract wijzigen?

5 carrièretips voor tijdens of na corona

Bron: jobat.be.