Mag je thuis bijverdienen tijdens de coronacrisis?

21 april 2020

Bron: jobat.be 2 Werkplek Ruim 22.000 Belgen klussen bij, zo blijkt uit de laatste cijfers van het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Hoe staat het met hen in deze crisistijden? Ruim 22.000 Belgen klussen bij, zo blijkt uit de laatste cijfers van het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Hoe staat het met hen in deze crisistijden? Jobat.be zet de regels nog eens op een rij.

De bijkluswet van 15 juli 2018 laat burgers onder bepaalde voorwaarden toe om bij te verdienen. Dit kan je doen door te klussen bij andere burgers, je in te zetten voor een vereniging, of via een erkend platform voor deeleconomie. De voorwaarde is dat je minstens voor vier vijfde elders tewerkgesteld bent, gepensioneerd bent, of een zelfstandig hoofdberoep uitoefent. Je hoofdactiviteit moet dan wel van een andere aard zijn dan je bijbaan. Nam je tijdskrediet op, dan moest je in het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin je je bijjob uitoefent voor minstens 80% tewerkgesteld zijn.

Tot 6.340 euro

Wie bijwerkt voor een vereniging of andere burger mag maximaal 528,33 euro per maand verdienen. Eventuele verplaatsingen en onkosten zijn hierin inbegrepen. Je betaalt dan geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen. Vergaar je een extraatje via de deeleconomie, dan geldt deze maandlimiet niet, maar is het bedrag dat je onbelast mag bijverdienen geplafonneerd op 6.340 euro per jaar.

Soms ook voor werkzoekenden

In tegenstelling tot diensten aan burgers en verenigingen, is bijverdienen via de deeleconomie voor iedereen toegestaan. Ook werkzoekenden mogen dus via erkende platformen (zoals Uber) een centje extra genereren. Je werkloosheidsuitkering is echter niet cumuleerbaar met het loon dat je daarvoor ontvangt.

De dagen waarop je bijklust dien je aan te kruisen op je werkloosheidskaart en voor die dagen zal je geen uitkering krijgen, ongeacht de duur en opbrengst van je bijbaan. Let dus op dat je geen verlies maakt door pakweg ergens slechts een uurtje of voormiddag te gaan bijklussen. De regering bekijkt nog of het voor tijdelijk werklozen mogelijk is hun uitkering (gedeeltelijk) te combineren met het loon uit hun bijverdienste.

Aangifte

Klus je bij in opdracht van particulieren, bijvoorbeeld voor iemand uit de buurt of een familielid, dan moet je dit aangeven via de onlinedienst bijklussen.be. Je selecteert het profiel ‘bijklusser’ en kiest vervolgens ‘Ik wil bijklussen voor een andere burger’. Je laat de nodige informatie achter en bent op die manier in orde met de regelgeving. Werk je voor een vereniging, dient deze organisatie voor jou aangifte te doen. Als burger kan je dit altijd controleren. Bijverdiensten die je vergaart via de deeleconomie geef je niet aan via deze applicatie, maar vul je in op je belastingbrief.

IT-hulp of maaltijd aan huis

De overheid stelde een lijst op van activiteiten die toegelaten zijn als bijverdienste. Op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd blijven, zijn een aantal daarvan ook nu toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan het uitlaten van dieren of bezorgen van maaltijden of boodschappen aan huis. Je mag natuurlijk niet binnengaan, maar iets afleveren aan de deur is geen probleem. Ook klussen in de tuin of buitenshuis is mogelijk, zolang je de afstandsmaatregel kan garanderen. Andere opties kunnen zijn op afstand IT-problemen oplossen of maaltijden bereiden thuis.

