Mag je meer thuiswerken? Zo blijf je minstens even productief als op kantoor

14 september 2020

08u00

In kantoorjobs is thuiswerk momenteel de norm. Het is dé oplossing om coronaproof te kunnen werken, zorgt in één klap voor stukken minder fileleed en maakt zelfs een einde aan die eeuwige discussie welke radiozender er al dan niet op mag op kantoor. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook enkele valkuilen. Jobat.be ging op zoek naar de belangrijkste don'ts.

Je pyjama aanhouden

Een eerste valkuil ligt al op de loer zodra de wekker ’s ochtends afgaat. Het mag dan verleidelijk zijn je ochtenddouche over te slaan en lekker gezellig in nachtkledij achter je laptop te kruipen, verstandig is het niet. Door je gebruikelijke routine niet te verstoren, kom je gemakkelijker in werkmodus. Psychologisch is het bevorderend voor je productiviteit en focus om je deftig aan te kleden. Zo maak je een duidelijk onderscheid tussen slaaptijd en werktijd.

Snel wat stofzuigen

In je vertrouwde werkritme blijven is cruciaal wil je met succes telewerken. Een werkschema is daarvoor een gouden hulpmiddel. Maak een gedetailleerde planning met uurrooster van de taken die je zal uitvoeren. Voorzie wat marge, maar wijk hier verder niet van af. Plan ook pauzes in waarin je desnoods wat huishoudelijk werk kan verzetten, zodat je vermijdt dit tussendoor te doen. Misschien valt het je plots op dat er toch wel een erg dikke stoflaag op je boekenrek ligt? Kan zijn, maar laat het een troost wezen dat je stofdoek ook ná je werkuren nog op dezelfde plek zal liggen.

Je laten storen

Uiteraard geldt dit ook voor andere vormen van afleiding. Een vriend(in) die voor de deur staat, een telefoontje van je moeder, je huisgenoten die om aandacht schreeuwen, lonkende sociale mediasites… Laat ze links liggen tot je pauze ingaat of je werkdag erop zit, en maak hier met iedereen duidelijke afspraken rond.

Kantoor houden aan de keukentafel

Ook het gebrek aan een professionele plek kan je van je werk houden. Hoewel een aparte kantoorruimte ideaal is, is het - kleine woonruimtes indachtig - op zich ook geen must. In een hoek van je woning een bureau of tijdelijke werkplek inrichten kan ook. Zolang je deze plek maar enkel benut voor je job, zodat je werk en privé goed kan scheiden. Omring je daar louter met spullen die nodig zijn voor je werk en zorg verder voor een goede stoel, voldoende licht, beweeg regelmatig... De algemene regels die gelden op kantoor zijn van toepassing in je home office.

Thuiswerkstal

Zonder de aanwezigheid van leidinggevenden of assistentie van een kuisploeg, durven velen de discipline wat betreft orde en netheid wel eens te laten varen. Ook dit werkt demotiverend. Maak er dus een gewoonte van steeds op te ruimen voor je je werkdag afsluit, evengoed op de plekken buiten het zicht van de webcam!

Nieuwe collega’s creëren

Een erg slecht idee is het verder om de hulp in te schakelen van je partner of andere geïmproviseerde collega’s bij bepaalde, minder complexe taken. Het lijkt de perfecte oplossing in geval van dreigende deadlines, maar loopt er iets fout – en die kans is bijzonder reëel -, dan ben jij verantwoordelijk. Het kost je dan waarschijnlijk meer tijd om alles weer recht te zetten dan wanneer je niets informeel delegeert.

Minder overleggen

Werk je normaal gezien aan een kantooreiland, is er altijd wel iemand beschikbaar om van gedachten te wisselen, te ventileren bij problemen of successen of feedback aan te vragen. Dit is vaak een nuttig aspect van werken in een open kantoor, dat minder voor de hand ligt als je thuiswerkt. Toch bestaat er een prima alternatief: chatten! Heb je nood aan een klankbord, hoef je geen mail te sturen of je collega die zich op dat moment misschien probeert te concentreren op een telefoongesprek. Stuur je vraag gewoon via Whatsapp of een ander chatprogramma zoals Slack.

Amper buiten komen

Een ander gevaar dat gepaard gaat met thuiswerk, is dat je wel érg vaak op dezelfde muren zit te kijken en na verloop van tijd geïsoleerd raakt. Dit kun je voorkomen door regelmatig van omgeving te veranderen. Ga buiten lunchen, schep een luchtje tijdens je pauze, onderneem een wandeling tijdens dat lange telefoongesprek en plan ook voldoende avond-/weekendactiviteiten buitenshuis. Heb je voldoende discipline, dan kan je je af en toe met je laptop neervlijen op een terras. De minder Spartaanse telewerker is dan weer beter gebaat bij een coworking space.



