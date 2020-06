Maakte jij ook goede voornemens tijdens de lockdown? En dan nu de praktijk Matthias Van Milders

19 juni 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Meer tijd maken voor gezin of vrienden, met de fiets naar het werk gaan, een andere job zoeken... De gedwongen pauze tijdens de lockdown zette veel mensen aan het denken én aan het dromen. Maar hoe zorg je ervoor dat die goede voornemens niet in de kast belanden als je terug aan de slag gaat? Meer tijd maken voor gezin of vrienden, met de fiets naar het werk gaan, een andere job zoeken... De gedwongen pauze tijdens de lockdown zette veel mensen aan het denken én aan het dromen. Maar hoe zorg je ervoor dat die goede voornemens niet in de kast belanden als je terug aan de slag gaat? Jobat.be ging op zoek naar advies.

Ga voor wat je écht wilt

Door de lockdown werd thuiswerk bij veel kantoorwerkers plots verplichte kost. Bovendien lag de nadruk heel sterk op de vele voordelen van thuiswerk. Maar misschien ligt dat thuiswerken jou net minder? Als jij liever op kantoor werkt, is daar niets mis mee – als de veiligheidsregels dat toelaten. Kies vooral voor een voornemen waar je zelf 100 procent achter staat. Het is niet omdat jouw omgeving (of de maatschappij) jou iets aanpraten, dat je daarin per se moet meestappen.

Tip: Hou jij werk en privé in evenwicht? Doe hier de test!

Durf te kiezen

Kies ook niet te veel goede voornemens: beter één idee of nieuw voornemen in de praktijk brengen, dan vijf plannen smeden die dode letter blijven. Je kan dus wel én een cursus boekhouden willen volgen, én leren schaken, én meer tijd doorbrengen met je gezin, én regelmatiger je grootouders bezoeken, én werken aan je conditie, én eindelijk het laatste boek van Dirk De Wachter eens lezen... de kans is klein dat dat allemaal lukt. Gevolg: frustratie! Denk dus eerst goed na waar jij echt voldoening uithaalt.

Verander stap voor stap

Deel je inspanningen op in kleine, haalbare stappen. “Het is niet de omvang van de verandering die belangrijk is”, aldus Lynn Bufka, directeur van de American Psychological Association en zelf praktiserend psycholoog. Zij gaf tijdens de pandemie regelmatig advies om ook de mentale gezondheid goed in de gaten te houden. Het probleem, volgens haar, is dat mensen hun goede voornemens vaak meteen te groots zien en willen aanpakken. Wil je meer sporten? Mooi zo, maar 7 dagen op 7 meteen een uur lang over de rooie gaan zal je waarschijnlijk niet lang volhouden. Begin met een kwartier 2 of 3 dagen in de week, dan 20 minuten, 25, 30, enzovoort.

Zorg voor een actieplan

Wil je jouw goed voornemen echt realiseren, dan ga je best doordacht te werk. Bedenk wat je nodig hebt om jouw voornemen in de praktijk te brengen. Wil je vanaf nu met de fiets naar het werk? Schaf dan bijvoorbeeld beschermende kledij aan. Laat je fiets nakijken en in orde brengen bij de lokale fietsenmaker. Zoek uit welke routes jou het best liggen en test die al eens uit in het weekend.

Praat over je voornemens

Deel je ervaringen met anderen. Zo voel je je niet alleen gesteund, het kan je ook nuttige tips opleveren. Wil je graag blijven thuiswerken, maar ervaar je moeilijkheden met pakweg de afwezigheid van je collega’s of de drang om nog even die wasmachine vol te laden? Praat erover met je collega’s en check hoe zij hun thuiswerkdagen constructief aanpakken.

Streef niet naar perfectie

Om even terug te grijpen naar ons bovenstaand voorbeeld: ook al heb je je voorgenomen om meer naar het werk te fietsen, het is geen ramp als je op een gure dag toch eens met de auto of het openbaar vervoer gaat. We ‘moeten’ al allemaal zoveel, schuldgevoelens zijn nergens voor nodig. Geef dus ook niet op, alleen maar omdat je een keer van je voornemen bent afgeweken.

Tip: Bekijk hier 12 professionele voornemens voor na de lockdown.

Lees meer op Jobat.be:

Open aanwerven: geen sollicitatie meer nodig

Kantoor gaat van werkplek naar ontmoetingsplek

Verbeter de wereld, begin met je bedrijf

Bron: Jobat.be, American Psychological Association (APA), NY Times.