Maak je huiswerk en hou een digitale clean-up: dit zijn de 5 gouden regels van online solliciteren

17 september 2020

08u01

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging, maar weet je nog niet zeker bij welk bedrijf je aan de slag wil? Een virtuele jobbeurs bijwonen is de perfecte manier om je te informeren. Je maakt er met enkele clicks kennis met uiteenlopende firma’s en je kan praten met een reeks potentiële werkgevers. En dat zonder uit je kot te komen! in real life te ontmoeten. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging, maar weet je nog niet zeker bij welk bedrijf je aan de slag wil? Een virtuele jobbeurs bijwonen is de perfecte manier om je te informeren. Je maakt er met enkele clicks kennis met uiteenlopende firma’s en je kan praten met een reeks potentiële werkgevers. En dat zonder uit je kot te komen! Jobat.be vertelt je hoe je een onvergetelijke indruk maakt zonder je gesprekspartnerste ontmoeten.

Schrijf je vooraf in

Jobat organiseert dit najaar zes virtuele jobbeurzen, vijf lokale en een nationale. Net als bij de meeste online job fairs moet je je op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen. Dat geeft je voldoende tijd om je profiel op een doordachte manier aan te vullen, zodat recruiters zich een goed beeld van jou kunnen vormen op de dag zelf. Ook zal je op basis van je gegevens automatisch gelinkt worden aan relevante werkgevers en vacatures. Handig!

Maak je huiswerk

Aarzel niet om de bedrijven die deelnemen aan de virtuele jobbeurs vooraf te googelen. Zo weet je met wie je zeker in gesprek moet gaan, en kan je meteen enkele intelligente vragen stellen. Tijdens een gesprek informeren naar de activiteiten van een firma is namelijk een no-go. Als je spontaan kan verwijzen naar lopende projecten van het bedrijf in kwestie, of als je een motivatiebrief klaar hebt die je de recruiter aan het eind van jullie gesprek kan toesturen als aandenken, scoor je wél punten.

Hou een digitale clean-up

Een virtuele jobbeurs bijwonen doe je achter je computer. Hetzelfde geldt voor de recruiters met wie je in gesprek gaat. Dat wil zeggen dat zij maar één extra venstertje moeten openklikken en je naam moeten intypen om je LinkedIn, maar ook je Facebook en je Instagram te kunnen bekijken. Wil je vermijden dat je hen vooral bijblijft als ‘die met al die feestfoto’s’? Zorg dan voor een deftige uitstraling op al je profielfoto’s en zet niet-professionele accounts volledig privé.

Verzorg je taal

De communicatie tijdens een online jobbeurs gebeurt in eerste instantie via chat. Het is dan verleidelijk om automatisch over te schakelen op afkortingen en je zinnen op te fleuren met emoticons. Let daarmee op: het blijft tenslotte een sollicitatie. Té formeel worden en als antwoord op elke vraag een lang epistel typen is ook niet nodig. Begin gewoon beleefd en spiegel je taalgebruik daarna aan dat van de recruiter. Als die bijvoorbeeld de u-vorm gebruikt en jou aanspreekt met mevrouw of meneer, doe je hetzelfde. Zo speel je zeker op safe.

Kies je omgeving slim

Als het klikt met een van je gesprekspartners, kan hij of zij je uitnodigen voor een videogesprek. Verpest de goede indruk die je had gemaakt niet door in pyjama of jogging voor je webcam te verschijnen! Zorg dat je netjes gekleed bent en dat je op een rustige plaats zit. Je wil namelijk niet dat je kinderen continu op de achtergrond passeren. Al is het ook niet nodig om je voor een kale muur te placeren. Je interieur vertelt immers heel wat over je persoonlijkheid. En dat is een factor waar recruiters ook rekening mee houden.

